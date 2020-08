Comerciantes reunieron dinero para hermosear sepultura de Isabel Marín

Joven fallecida en Villarrica:

Se logró la meta que tenía un grupo de comerciantes amigos de Isabel Marín, conocida comerciante que murió trágicamente en un accidente de tránsito en Villarrica cuando se dirigía en dirección a su casa.

La meta era reunir 350 mil pesos para poder hermosear la sepultura en el cementerio municipal de San Felipe.

Carla Cortés, que encabezaba al grupo de comerciantes amigos, se manifestó agradecida de Dios y de todos los que cooperaron en esta noble causa.

La rifa se tiró este viernes a las cinco de la tarde como estaba planificado, en la Avenida Maipu donde se ubica el Supermercado Acuenta, sector donde trabajaba Isabel.

Al respecto Carla Cortés reconoció que en la rifa participó mucha gente, «comerciantes ambulantes del centro de San Felipe, los cuales participaron con los premios que eran para ir en ayuda a través de esta rifa para nuestra gran amiga y compañera del comercio, Isabel Marín, Q.E.D.P, con el fin de arreglarle la sepultura en el cementerio, y nos propusimos la meta de juntar la plata para poder pagar el arreglo y gracias a Dios y a todo el comerciante que aportó, que ayudó y a la gente que cooperó comprando rifas, cooperó con uno, dos números, otros con listas completas, les doy las gracias porque… gracias a ellos pude lograr mi meta y poder ya el miércoles (mañana) llegar a trato para que puedan hacerle su sepultura y quede muy lindo ahí», dijo.

Sobre los ganadores señaló que se les llamó por teléfono, yendo algunos de inmediato a retirarlos mientras que otros van a ir después; «a un ganador no se pudo comunicar; por ejemplo, Johnny Herrera (se ríe), así se hace llamar, pero él es un comerciante del centro de San Felipe, él fue ganador de un reloj mural que fue donado por otra comerciante, y la señorita del cyber de la calle Prat llegando a Maipú, que también fue ganadora de un premio de la rifa. Hubo ganadores hasta de La Higuera… del sector La Higuera que también la gente nos cooperó de ese sector e igual hubo ganadores. Y bueno todos quedaron contentos con sus premios, muchos se fueron bien felices, otros no muy felices, nos reímos harto haciendo la rifa, otros reclamaban porque no los sacaba ganadores; bueno, sirvió para distraerse y recordar a Isabel Marín que siempre sigue y va a estar presente en nuestros corazones y en cada pensamiento, sobretodo de los comerciantes de afuera del Acuenta. Darle las gracias también a Johana Gómez, la vendedora de los anticuchos, y gracias a ella que anduvo ahí apoyándome, gracias a Pablo Ahumada que también está afuera del Acuenta, que ahí estuvo al lado mío siempre, a Cristian de los huevos, a Cristian del pan, al Mascarilla también, bueno conté con el apoyo de todos los comerciantes en realidad, sobre todo de nuestros compañeros que fuimos los que más compartimos con Isabel y quedamos felices, al menos yo porque pude reunir la meta que me pedían en el cementerio, el cual era de 350 mil pesos para empezar a arreglarle la parte de ella. Así es que gracias a Dios y a todos los que cooperaron pudimos reunir la cantidad de 350 mil pesos, así es que muchas gracias a todos los que nos ayudaron», finalizó Carla.

También aprovechó para agradecer a la administración del supermercado Acuenta por darles las facilidades para realizar la rifa.

Recordar que Isabel Marín murió atropellada en la comuna de Villarrica cuando regresaba a su casa desde su trabajo en un aserradero, a comienzos del mes de julio de este año.

Indicar que sólo el valor del traslado de su cuerpo desde Villarrica tuvo un costo de 450 mil pesos.