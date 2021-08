Con cadena y candado impiden acceso a socios del Prat para su Asamblea

Querellantes contra el reloj frente a inminente reelección de directivos:

Luego que a finales de mayo del presente año publicáramos en Diario El Trabajo la noticia sobre la grave denuncia interpuesta por el ingeniero Alberti Luna Cataldo contra los directivos del Club Deportivo Arturo Prat: Jaime Montenegro, en su calidad de presidente; Exequiel Carvallo Silva, como secretario, y la secretaria Karina Calderón González, por el delito Administración Desleal, las relaciones entre los socios de esta entidad deportiva han ido de mal en peor.

El fondo principal del asunto tiene que ver con la negativa de los actuales directivos del club a dejar sus cargos y permitir que se instale una comisión fiscalizadora que arbitre las elecciones antes del 4 de octubre, cuando vencen sus periodos al mando del ente deportivo, pues según reclaman una buena cantidad de socios, especialmente de la rama del fútbol, los directivos quieren quedarse gobernando ellos, y a la vez seguir negándoles el derecho a usar la cancha del club, pero sí la arriendan a terceros.

Siempre apuntando en esa dirección, la de transparentar el proceso electoral para cambiar de directivos, este grupo de socios convocaron a una reunión extraordinaria por la vía legal, amparados al reglamento del Club, notificaron públicamente en Diario El Trabajo el llamado, mismo que apunta a las 19:00 horas en el complejo deportivo del Arturo Prat sector Parrasía, lo que no se pudo realizar la noche de este miércoles, pues la directiva del club cerró el portón principal con cadena y candado, dejando a los socios sin poder reunirse, y a la vez al mismo abogado de la Notaría Pérez de Tudela, quien certificó los hechos este miércoles.

NO SE RENDIRÁN

Diario El Trabajo estuvo en el lugar donde se debía realizar la sesión extraordinaria de socios. Luego, la mañana de este jueves, hablamos con Felipe Muñoz, abogado que representa al querellante Alberti Luna Cataldo, socio del mismo club deportivo, quien asegura representar a más de 100 socios de la rama de fútbol, básicamente en todas las acciones legales que se están presentando contra la directiva actual.

– ¿Cuál es la situación actual del Club Arturo Prat?

– La situación actual es la siguiente: la directiva actual está siendo querellada por delitos defraudatorios de Administración Desleal y delitos sanitarios. Estas investigaciones están abiertas, han sido ampliadas y siguen su curso en el Juzgado de Garantía San Felipe, sigue siendo investigada por la Fiscalía Local de San Felipe, por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Los Andes, por el Instituto Nacional del Deporte, por Contraloría General de la República, por la Municipalidad, por la Subdere, por el Servicio de Salud, por el Servicio Medioambiente, por fraudes que ha hecho la Directiva Central y además por delito sanitario.

– ¿Cuál sería ese fraude principal de los directivos?

– El fraude principal es haberle quitado la cancha de fútbol al club, y ahora se la entregaron a un tercero, un funcionario de la CCU, Víctor Calderón Sánchez, quien señala que en esto está asociado con la CCU para hacer su negocio de venta de cerveza en la cancha; él dice que está apoyado por la CCU, y en definitiva se la entregaron a este tercero, y mientras que a la rama de fútbol no se le presta la cancha, no se le arrienda la cancha, sí al mismo tiempo se le arrienda, se presta la cancha a Omar Arcos, exjugador de San Felipe. Ese sólo es uno de los ejemplos que podemos mostrar de que básicamente la cancha no se le presta ni se le arrienda a los socios, pero sí se le arrienda y se le presta a cualquier tercero.

– Ustedes hicieron últimos comunicados para convocar a una extraordinaria la noche de este miércoles, ¿qué pasó, por qué no pudieron realizarla?

– Nosotros, conforme señalan los estatutos, dos meses antes del término del período de duración de la directiva actual de facto o dictadura, como se quiera ver, que preside Jaime Montenegro con el señor Ezequiel Carvallo y Karina Calderón, ellos debían citar con dos meses de anticipación a su término, es decir el 4 agosto, porque el terminó será el 4 octubre, debían citar por Diario El Trabajo a una Asamblea General Extraordinaria, para que los socios nombren una Comisión Electoral que en una siguiente oportunidad fiscalice las elecciones para elegir una nueva directiva; eso podían hacerlo hasta el 4 agosto, pero no lo hicieron, y básicamente lo que queremos decir con esto es que lo que ellos quieren es lo que hicieron el mismo año 2017, que no se hagan asambleas, que no se hagan elecciones, seguir en sus cargos en la directiva, seguir defraudando, pagándose los cursos, ellos con platas del club, sus diplomados, usando los activos del club para hacerse sus negociados, seguir pidiéndole a la Municipalidad plata que no las rinden y la usan para ellos, para su mismo efecto y todo ese tipo de cosa que hemos puesto en investigación de las instituciones públicas.

– ¿Qué pasó la noche de este miércoles en la sede del club, pudieron entrar?

– Bueno, conforme a la Ley del Deporte y a los estatutos, se citó por parte de los socios del club a una Asamblea Extraordinaria para los efectos que contamos, y básicamente lo que dispuso la directiva y que contó directamente el jugador Omar Arcos, dijo que la cancha se cerró para estos socios disidentes, dado que la cancha ese mismo día estaba siendo arrendada para un taller a Omar Arcos. Él fue quien señaló que recibió instrucciones de que la cancha se iba a cerrar y que no se iban a desarrollar actividades, para impedir que se desarrollara la Asamblea Extraordinaria, y legalmente conforme a los estatutos fue citada por los socios los días 4, 5 y 6 de agosto en Diario El Trabajo y la Notaría Pérez de Tudela. Esta Asamblea, conforme a los estatutos, requería de presencia de Notario, el notario estuvo este miércoles y levantó un acta notarial, certificó todo lo que ocurrió y por lo tanto ahora lo que sigue es que vamos a seguir haciendo las citaciones, vamos a seguir presentando acciones legales.

– ¿Piensan ustedes desistir en este tema?

– Por supuesto que no, no hay ninguna intención de desistir ni renunciar a ninguna de las querellas que hemos presentado, queremos que estas personas lleguen a ser condenadas, porque lo que han cometido son actos fraudulentos en contra del patrimonio del club, y peor aún, en contra del bienestar de sus socios.

– ¿Tan complicada está esta situación?

– De estas cosas hay muchos testigos, muchos, muchos socios, el señor Mauricio Castro tiene a su cargo y administración maquinaria, camiones del Municipio, además de ser jefe de Ornato y Aseo en la Municipalidad de San Felipe, y es socio del club también del Arturo Prat. Él, Mauricio Castro, y el otro, Mauricio Campos, que es un conductor, un chofer de la Municipalidad, llevaron estas máquinas o recursos de la Municipalidad a hacer un nuevo arreglo en la parte norte del complejo. De esta forma se fueron haciendo como los solidarios para, en definitiva, tomar el control de la cancha junto con la directiva y hacer y deshacer.

Roberto González Short