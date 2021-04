Con el pie derecho partió el lunes comedor solidario de Parroquia Andacollo

Entregando más 150 almuerzos:

Entregando más de 150 platos de tallarines con salsa partió este lunes el comedor solidario de la Parroquia Andacollo, que a partir de esta semana que viene comenzará a funcionar de lunes a viernes.

El coordinador del comedor, Guillermo Brito, agradeció la cooperación entregada por la comunidad: «Queremos agradecer a todos los sanfelipeños que una vez más han escuchado el llamado. Este lunes con mucha alegría pudimos abrir el comedor solidario de la Parroquia Andacollo, muy contenta la gente, muy felices, muy satisfechos, agradecidos del compromiso de todos y cada uno de nosotros que está día a día en esta tan linda obra», dijo.

– En la práctica, ¿cómo se portó la comunidad, fueron a dejar alimentos?

– Sí, gracias a Dios la gente siempre coopera, eso se agradece que escucha el llamado de nosotros y ve la necesidad de las personas y se han acercado dejándonos alimentos, ropa, han depositado en la cuenta con lo que hemos ido comprando las cosas que nos van faltando, y este lunes pudimos comenzar el comedor, por eso más que feliz y contento. Esta semana estamos solamente lunes, miércoles y viernes, y esta semana que viene retomamos desde el lunes hasta el día viernes.

– ¿Qué prepararon el día lunes como inicio del comedor?

– Se hicieron tallarines con salsa, donde teníamos pensado hacer solamente 70 almuerzos para empezar y acá en puerta se entregaron 137, más 17 para personas que están postradas, a quienes se les llevó su almuerzo, o sea hicimos casi el doble.

– ¿Cómo recibe la gente esta ayuda?, oportunidad de comer, de ahorrar, también es una realidad que se vive de repente, puede ser el único alimento que consumen en el día.

– Claro, de ahorrar no se sí ahorran, pero por ejemplo se ve mucho la persona que lo necesita realmente porque decía «muy agradecido», y aquí de verdad se ven personas de muy escasos recursos, personas que en su minuto tuvieron y hoy día lamentablemente están pasando por esta crisis, más por esta pandemia. Acá toda la persona que necesite venir a alimentarse, ya de un alimento físico y también de la palabra de la Virgen, porque sacamos la Virgen a la entrada al templo a recibirlos, fue muy bonito, entonces la gente no tan sólo viene a buscar el almuerzo, sino que tiene la dicha de poder estar cerca de la madre y darles las gracias por todo esto. Y ver también que es tan bonito lo que estamos haciendo nosotros, dar gracias a Dios y a todos los servidores que vinieron, cooperaron y si te sientes llamado y quieres cooperar, también las puertas están abiertas y que esto siga adelante. La idea es que podamos llegar a satisfacer a todas las personas que lo están pasando mal.

– En esa línea, ¿lograron superar el problema de permisos para las personas que iban a cooperar?, porque cuando conversamos había dramas con las autorizaciones. ¿Eso quedó en el pasado, cómo está eso?

– La verdad que es un tema muy complicado hoy día el tema de los permisos, no hablo tan solo por el permiso del comedor, sino lo hablo por todas las ollas comunes que hay a lo largo de todo el valle por así decirlo. Hoy día la verdad voy a ser bien honesto, creo que a mí el municipio me dio la espalda, porque se supone que en su minuto ellos deberían haber gestionado el permiso, porque es una cercanía más con la gente, y la verdad que «te llamo en media… te devuelvo el llamado», hasta el día de hoy ninguna persona del municipio ha sido capaz de venir a decirme: «Toma Guillermo, aquí están los permisos», tuve que hacerlo por gestión propia y agradezco a las personas que me ayudaron anónimamente, que pudieron sacar estos permisos adelante para no tener ningún obstáculo, pero la verdad creo y pienso que nosotros estamos para ayudar a la comunidad y dar un servicio, y lo mínimo que podrían haber hecho es haber dicho: «¿Sabes qué?, toma, ahí están los permisos», y listo. Lo digo para que las otras ollas no tengan problemas y pienso que alguien debe hacerse cargo de esto, para no andar uno detrás de los permisos. Si quedaron de ayudar en ese aspecto, que lo hagan un poquito más flexible, porque sino como andamos en la calle andamos faltando a lo que tenemos que hacer, entonces igual es complicado.

Recuerden que a contar de esta semana que viene van a atender de lunes a viernes.