Con nuevo Cuento del Tío estafan a hombre con $100.000

Le llamó supuesto empleado bancario:

Desconocidos lo llamaron haciéndose pasar por ejecutivos de Banco Estado y le robaron el dinero desde su cuenta RUT.

Nelson César Von Jentschyk Cruz es un hombre de San Felipe que no lo está pasando muy bien, y es que el pasado día viernes fue víctima de un nuevo Cuento del Tío. La historia es la siguiente, eran cerca de las 14:00 horas cuando de manera insistente llaman a Nelson a su celular desde un número el cual no lo tenía registrado. Desconfiado de quién podría ser, no contestaba. Sin embargo y tras insistir en varias oportunidades, decide contestar el llamado telefónico.

EL ENGAÑO

Según relata el afectado «recibí una llamada de una persona que se hizo pasar por un ejecutivo del Banco Estado, quien me dijo que tengo un excedente por cobro indebido en mi cuenta RUT y chequera electrónica». El sujeto además le señala que dicho monto asciende a la suma de 140.000 pesos. «Ellos sabían todos mis datos, mi RUT y que tenía estas cuentas. Y me dice que ¿qué prefería, si ir a retirarlo al Banco o que me hacían una transferencia?, un depósito», agrega don Nelson.

«Y ahí estuvo mi error y les dije que sí, y ellos hicieron una transferencia y me giraron cien mil pesos. Ellos tenían todos los datos, nunca me pidieron la clave eso sí, pero me robaron cien mil pesos de mi cuenta», añade el angustiado afectado.

Nelson indicó que «me di cuenta cuando ingreso por Internet para ver si me habían hecho el depósito a la página del Banco Estado, y me doy cuenta que me habían girado los cien mil pesos, y en la página aparecen todos los datos de la persona que hizo esto, a qué cuenta lo hizo también».

Sin pensarlo dos veces acuden hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones para realizar la denuncia. «Fui a la PDI pero aún no hay novedades, lo que me decían es que el llamado lo habrían hecho desde Lo Prado».

Del dinero quizás ya no se pueda recuperar, pero Nelson Von Jentschyk Cruz quiso hacerlo público para que a nadie más le pase esto. «Más que nada es para alertar a la gente a que tenga cuidado. Desde el banco me cerraron todas las cuentas, están todas bloqueadas. Pero a la gente le digo que tengan mucho cuidado cuando las llamen por este tipo de cosas», cerró.