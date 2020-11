Con tijera ataca a su pareja provocándole cortes en sus brazos y pierna

Detenido por violencia intrafamiliar:

Imputado tenía prohibición de acercarse a la víctima luego de agredirla el mes anterior, por lo cual se le formalizó por los delitos de lesiones graves y desacato, quedando en prisión preventiva.

Una mujer mayor de edad resultó con diversas heridas en su cuerpo producto de las agresiones provocadas con una tijera por su pareja la noche de este miércoles en la habitación que arrendaban en calle Toromazote de San Felipe. El agresor fue detenido posteriormente por la policía en las inmediaciones.

Carabineros, a través del prefecto de Aconcagua, coronel Jorge Chabán, informó que se trató de una discusión en el contexto de violencia intrafamiliar, donde personas mayores de edad «tuvieron una discusión la madrugada del día miércoles, donde en este caso el hombre agrede a la mujer con una tijera, le provoca unas lesiones corto punzantes en sus brazos y parte de su pierna, y esta persona a raíz de las diligencias por parte de Carabineros, es detenida a la hora posterior. Esta persona estableció su autoría e inmediatamente fue puesta a disposición del Ministerio Público, para determinar su responsabilidad», sostuvo.

Aclaró que el agresor fue detenido en la Avenida Chacabuco, «porque esta persona habría huido del lugar, pero sí se encontraron las especies, el arma que había utilizado contra esta mujer y por supuesto ahora la mujer estaría más estable, estaría recuperándose con su familia. Es una situación lamentable, pero lo importante es que se detuvo a la persona responsable y ahora tiene que responder ante la justicia», señaló el coronel Chabán.

VECINO SALE EN DEFENSA DE LA MUJER

Uno de los vecinos que arrienda una habitación en el lugar salió en defensa de la mujer. Al conversar señaló que este tipo de situación era de todos los días: «Llegó un momento que, si no es por mí, hubiese sido feminicidio, pero al final esto yo tenía que hacerlo –ayudar a la mujer–, la tenía casi secuestrada… Si gritaba, yo estaba durmiendo y me levanté y dije esto tengo que hacerlo nomás, y ahí el ‘cabro’ salió y la niña salió como zombi para allá, ahí llamamos a Carabineros y lo pilló allá en la alameda» (Chacabuco), señala.

– ¿Eran pareja?

– Eran pareja y las discusiones pienso que se deben hacer en la pieza como pareja, pero al extremo ya de faltarle el respeto a una mujer pienso que tiene que ser ya mucho.

– ¿Cómo se inició la agresión, supiste algo?

– No más allá… yo más allá no puedo, yo hablo lo que yo hice, lo que yo vi y nada más.

– ¿Pero tuviste que abrir la puerta?

– Claro, la tenía adentro, tenía que hacer lo que tenía hacer, si yo no me meto estaríamos hablando de otra cosa.

– ¿Me decía que recibió unas puñaladas en las piernas?

– En las piernas, llevaba en los brazos aquí… cortados los brazos y más encima por algo la fiscalía mandó un vehículo a buscarla, con eso le digo todo, y se la llevaron para Santiago a la niña, entonces si yo no hago esto queda la… ‘cagá’ otra vez, entonces tienen que matar a una mujer para actuar, no ‘po’ compadre y yo me hago responsable de mis actos… yo me hago responsable de mis actos compadre. Mire, ahí está el colchón lleno de sangre, más encima la niña cortada con tijeras, no fue con cuchilla… con tijera, y la tijera tiene dos filos, yo no sé… no tengo más explicación para esto.

El vecino justifica su actuar de ayudar a la mujer porque sostiene que él tiene hija y nació de una mujer a quienes se les debe respeto, algo que debe ser mutuo.

Cuenta que dejaron un colchón afuera manchado con sangre como evidencia, junto con una ropa del sujeto agresor quemada. Producto de esto llegó al lugar personal de Bomberos.

PRISIÓN PREVENTIVA

Desde la Fiscalía Local de San Felipe, el fiscal a cargo del caso, Alejandro Bustos, señaló que la detención del sujeto se produjo este 4 de noviembre en horas de la madrugada, cuando personal de Carabineros se encontraba realizando un patrullaje preventivo en la comuna de San Felipe. En esas circunstancias «divisan a una mujer que venía ensangrentada, evidentemente lesionada, se acercan a ella y le consultan qué le había ocurrido, ésta denunció que su conviviente momentos antes, estando en el domicilio que compartían, salió ofuscado y le había lesionado acometiéndola con una tijera, causándole diversas lesiones que resultaron ser de carácter grave según la constatación efectuada en el hospital San Camilo. El imputado fue sindicado por la víctima como el autor de los hechos, quien la venía siguiendo además en el momento en que Carabineros se estaba entrevistando con ella. Éste pasó a control de detención, atribuyéndosele por la fiscalía el delito de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, además el delito de desacato por cuanto éste había sido condenado el mes anterior por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar en contra de la misma víctima, y se le había impuesto como sanción accesoria la prohibición de acercarse a ésta, la que se encontraba vigente y en conocimiento del imputado al momento de la perpetración de este nuevo hecho, atribuyéndose dos delitos de la naturaleza ya señalada. Se solicitó la prisión preventiva por ser éste un peligro para la seguridad de la víctima, considerando particularmente que la sanción anterior no había sido suficiente para disuadirlo de cometer este delito, que nada podía proteger a la víctima de un nuevo atentado si no la prisión preventiva», señaló.

El persecutor dijo que «la Jueza de Garantía acogió los planteamientos de Ministerio Público, considerando que la sanción anterior no había sido suficiente, que la víctima se encontraba en una clara situación de riesgo, que la proximidad de condena anterior daba a entender que el imputado podía volver a cometer un nuevo delito en el tiempo próximo, en razón de ello es que se le impuso la medida de prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de sesenta días», señaló el fiscal Bustos.