Con un disco Pare en un balde de plástico Municipio regula el tránsito en el centro de Catemu

Una situación muy inusual y que más de rayar en lo insólito, podríamos calificarla como ‘subdesarrollo’ en el siglo XXI es la que desde hace unos seis meses se viene dando en pleno centro de la comuna de Catemu, puntualmente estamos hablando de un disco Pare instalado en calle Borjas García Huidobro casi al frente del Municipio, frente a Bomberos en la intersección con calle Prat, artefacto que en lugar de haber sido colocado como la ley indica, el Municipio optó por llenar de cemento un tarro plástico, clavaron la base metálica de la señalética y así lo dejaron a vista y paciencia de locales y visitantes de la comuna.

HABLA CONCEJAL

Quien primero nos atendió a la hora de solicitar respuestas por parte del Concejo Municipal de Catemu fue el concejal Benjamín Koch, quien nos explicó su versión del problema que existe en ese concurrido sector de la ciudad: «Sí, yo estudié este tema e ingresé una denuncia a Contraloría, por incumplir las leyes y normas del tránsito, agregando además que es peligrosa, que proyecta una imagen de miseria y afecta emocionalmente a los vecinos que contribuyen al Municipio y esperan una cierta reciprocidad en la atención. La Municipalidad no puede instalar un disco Pare al interior de una tarro de pintura relleno con hormigón, al medio de la calle, porque la Ley indica que éstos se deben ubicar sobre la acera o a un costado de la vereda, según sea el caso. Es un riesgo para automovilistas y peatones y si se produce un accidente el Municipio tiene una responsabilidad mayor, por incumplir con la norma. Por último, es una falta de respeto con los vecinos que en pleno año 2020 se busquen soluciones de este tipo. Necesitamos normalizar la situación del tránsito en el centro de la comuna y contar pronto con un semáforo», indicó el edil.

– ¿Qué se ha dicho a nivel de Concejo sobre esta irregularidad?

– Un par de veces en Concejo comentamos que este disco Pare afectaba la imagen del Municipio, que en el año 2020 estas cosas no podían suceder. Después de revisar la normativa, efectivamente lo que no es lógico tampoco es correcto desde el punto de vista de la norma. Siempre pensamos que era una intervención de emergencia que desaparecería en un par de días, pero la verdad es que se fue quedando y da vergüenza como autoridad tener un disco Pare adentro de un tarro de pintura que dice ‘pieza y fachada’, no nos merecemos esto como cateminos.

ALCALDE RESPONDE

Diario El Trabajo al cierre de edición de este lunes logró hablar con el alcalde de Catemu, Boris Luksic Nieto, quien vía telefónica nos dio una respuesta simple y directa a la situación: «Efectivamente se sabe que lo provisorio es pariente de lo definitivo, cuando cambiamos el sentido del tráfico producto de los trabajos que se estaban haciendo en calle Rayo, pusimos un disco Pare en una pileta plástica ahí en calle Borjas García Huidobro, casi al frente del Municipio, pero no es menor también decir que también hay un disco Pare en la vereda, o sea si sacamos este martes, si tanta controversia hace este balde digamos -lo podemos sacar- pero de igual forma la gente tendrá que seguir parando porque afuera de Bomberos, en la vereda, está instalado un disco Pare (…) Nosotros estamos ahora con la Dirección de Obras de la Municipalidad y la Secplac decidiendo un tema definitivo, porque tengo entendido que hay una sugerencia de los técnicos en la materia, y que tendríamos ya dentro de un par de semanas tener esto ya con una solución definitiva, y si no llegamos a esto lo que vamos a hacer es sacar la pileta (balde), hay un disco Pare en la vereda y la gente tendrá que usar ese, si es tanta la molestia de la población, ahora, si alguien no ve el disco Pare de la vereda…», dijo Luksic a Diario El Trabajo.

Roberto González Short