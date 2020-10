Concejal Christian Beals es elegido como alcalde suplente de San Felipe

Finalmente fue con acceso a la prensa y algunas personas que se realizó la sesión del Honorable Concejo Municipal de San Felipe donde el concejal Christian Beals Campos, se transformó en el alcalde suplente ante la destitución del titular Patricio Freire Canto.

De todas maneras se vivieron momentos tensos antes y durante la sesión, donde alrededor de tres a cuatro personas, en este caso mujeres, le enrostraban a viva voz a Beals su pasado en Carabineros e incluso algunas derechamente lo trataban de asesino.

Decir que algunas de las mujeres pedían a gritos que la sesión fuera pública y principalmente que la prensa tuviera acceso. Recordando que en su momento esta elección se iba a realizar en sesión privada, sin acceso al público, menos a la prensa. Sin embargo cuando se supo se levantaron voces de inmediato criticando esta medida. En su momento el propio Christian Beals Campos había señalado que la sesión duraría menos de un minuto, avisando el resultado de inmediato a los medios de comunicación apostados afuera de la municipalidad. Bien, eso no sucedió y definitivamente se autorizó a la prensa cubrir el evento.

Finalmente, ayer ya se comenzaba a decir que el primer punto a tratar por los concejales era la votación para que la prensa tuviera acceso a la votación y pudiera transmitir en vivo todas las alternativas de la sesión, teniendo en cuenta que la ciudadanía en estos tiempos exige y se merece la mayor transparencia en los actos públicos, especialmente de sus autoridades, más si son elegidas por voto popular.

Pues bien, llegó el día, algunos se preguntaban cuáles iban a ser los votos, es decir por quién votarían los concejales para elegir al alcalde suplente.

La jornada comenzó con varios medios presentes frente a la municipalidad, aprovechando la tecnología de hoy en día para transmitir la llegada de los concejales, conocer sus opiniones sobre este hecho que fue catalogado por algunos de histórico debido a la situación de destitución que vive el actual alcalde Patricio Freire Canto por notable abandono de deberes al no haber destituido a su administrador Patricio González.

La sesión estaba fijada para las once de la mañana, pero antes de eso ya se hablaba que el concejal Beals Campos estaba en la municipalidad. Después llegó la concejala Patricia Boffa Casas, quien atendió a la prensa señalando estar tranquila y profundizando que su voto fue siempre para que esta sesión fuera pública.

Después llegó el concejal Igor Carrasco, quien también señaló que abogó para que esto fuera público, especialmente que la prensa tuviera acceso, que estaba tranquilo, iba a votar como él quería. En ese momento, tipo 10:45 horas, ya se confirmaba que tanto el concejal Beals Campos como Dante Rodríguez, Juan Carlos Sabaj Paulo estaban en el hemiciclo. Es decir ‘había quórum’, porque el concejal Mario Villanueva, por actividades iba a estar fuera de la ciudad, pero aprovechando la tecnología se iba a conectar por Zoom para votar.

Llegó la hora, ya todos los concejales instalados en sus respectivos asientos listos, dispuestos para votar.

En tanto afuera mujeres pedían tener acceso a la sesión, principalmente la prensa por ser los encargados de informar a la comunidad.

En el intertanto todos los medios locales, especialmente radiales, informaban a sus auditores de todo lo que estaba pasando.

Pasados unos minutos salió Francisco Alarcón señalando que se autorizaba el ingreso de un representante de cada medio a la sesión. Ahí se produjo un momento tenso porque todos querían participar. Palabras iban y venían, en algunas tratando de asesino al concejal Beals, otros exigiendo su derecho como ciudadano a participar de esta sesión. Mal lo pasó la persona que dejaron a cargo del ingreso de la gente, porque él sólo estaba cumpliendo su labor. En fin, el caso es que ingresaron varias personas a parte de los medios.

En este ambiente comienzan a afinarse los detalles para la votación. En ese momento, por lo que pudimos apreciar, se conectó el concejal Villanueva, a quien se la avisó que estaban en votación, indicándole que él era el primero en votar pues pensaba que él era el último; finalmente comenzó señalando que su voto era para el concejal Beals. Después fue el turno de la concejal Boffa, quien manifestó su voto a favor del concejal Beals. El concejal Sabaj también votó a favor de Beals. El concejal Beals por su parte votó a favor de sí mismo y ya a esa hora poco importaba lo que dijeran Dante Rodríguez e Igor Carrasco, quienes votaron por ellos mismos.

Los medios rápidamente rodearon al concejal Beals ya en ese momento alcalde suplente para tener las primeras impresiones, mientras tanto unas tres mujeres presentes en la sala descargaban toda su ira contra esta decisión, sacándole su pasado en Carabineros, tratándolo de asesino, recordándole el drama con las enfermeras.

Mientras todo eso ocurría, estoico el concejal Beals Campos, ahora alcalde, enfrentaba los medios mientras algunos lo abrazan y felicitaban.

Al ser consultado por la prensa dijo de inmediato que «esta es una elección democrática, absolutamente democrática, por mayoría me han elegido a mí para representar a la ciudad de San Felipe (toda esta declaración en medio de gritos que decían asesino… asesino… asesino), independiente de esta gente que está absolutamente visualizada, yo no comparto para nada el título, todo lo que me han dado, porque asesino no soy, al contrario, en mi trayectoria como médico me he dedicado a salvar gente, hay muchos sanfelipeños que están vivos gracias a mi profesión», dijo Beals.

– ¿Este ambiente tan hostil no perjudica su gestión?

– No, para nada, son dos personas, no es la gente de San Felipe la que opina.

Dijo que iba a hacer una auditoría junto con realizar una consulta popular «para preguntarle a la gente de San Felipe cuáles son los cambios que necesitan».

Ya en las oficinas de los concejales el alcalde suplente Christian Beals Campos, en un ambiente más tranquilo, conversó con los medios señalando de inmediato su agradecimiento a los concejales que votaron por él: «Ellos han visto la labor que hemos desarrollado en estos cuatro años, hemos hecho una labor persistente, hemos sido calificado como los peores concejales de la historia y por primera vez los concejales ejercen su labor de transparencia y un tribunal de la república destituyó a Freire, no fuimos nosotros los concejales, sino estaríamos en la otra vereda, porque los concejales tienen doble estándar si nosotros no hacemos lo que la investigación de la Contraloría determinaron, nosotros somos responsables y nosotros estaríamos afuera, así es que esto es un equilibrio que se presenta cuando se diseñó la estructura municipal», dijo el alcalde.

Agregó que va a encargar un auditoria hoy mismo porque es absolutamente necesario.

Respecto a los cargos de confianza manifestó, como su nombre lo indica, son de confianza: «Los cargos de confianza se van con el que les dio la confianza», señaló.

– ¿Se van todos?

– Por supuesto.

Agregó que los funcionarios municipales tienen que permanecer tranquilos: «Yo he sido jefe de servicios, tengo 40 años de trayectoria pública, el funcionario que responda, independientemente como piensa, el que trabaja como corresponde no tiene ningún temor, ninguno, va a seguir en su trabajo; todo lo contrario, me voy a esmerar que sean mejores las condiciones de trabajo», señaló Beals.

También dijo que iba a cambiar al equipo de comunicaciones.

Señalar que todavía el Tricel no ve la causa del alcalde Patricio Freire Canto, por lo cual su situación se encuentra pendiente.