Concejal Christian Beals presenta denuncia por amenazas en su contra

Dirigida contra un grupo de personas que lo han injuriado en redes sociales

Ayer en el cuartel de la PDI de San Felipe, el concejal Christian Beals Campos interpuso una denuncia por amenazas en su contra luego que la noche de este miércoles, un grupo de personas que lo ha descalificado en redes sociales, llegó con lienzos donde aparece su nombre a ‘funarlo’ hasta el lugar donde vive.

«Vine a hacer una presentación a este organismo en el que confío cien por ciento, por las injurias y amenazas que he recibido en las redes públicas de un grupo de personas determinadas, pequeños, de 10 a 15 personas, que además han hecho ‘funas’ frente a la municipalidad el día de ayer (miércoles), interfiriendo la vida normal del trabajo que tiene una autoridad comunal como yo, que respecto a la destitución del alcalde Freire, lo único que nosotros hemos hecho los concejales, es reafirmar el principio de investigación y de transparencia y exigir que los actos sean transparentados. Este tipo de fiscalización los concejales normalmente nunca lo han ejercido y yo he tenido esa actitud de perseverar, que es lenta, este proceso lleva tres años; el tribunal constituido por jueces de la república ha determinado que el alcalde incurrió en falta a sus deberes», señaló Beals.

– ¿Cómo está calificada la denuncia?

– Como amenaza. Como yo soy una autoridad, tiene que irse al ministerio y la PDI a través del delito informático, informar todas las personas que aparecen publicando. Hay que iniciar un juicio por querellas, injurias y calumnias y determinar las acciones legales que el sistema determine, porque hay que precaver de que cualquier persona, escondiéndose detrás de un nombre falso, pueda manifestarse con las cosas que se han dicho, ‘que yo soy asesino’, que demuestren que soy asesino… No sé a quién asesiné, qué proceso, entonces cualquiera puede escribir estupideces, tiene que hacerse responsable y eso también sirve para que las demás personas, antes de publicar algo, sepan que hay un sistema que controla.

– Es decir, ¿se ha sentido amedrentado con esta situación?

– Sí, muy molesto porque no es agradable por hacer tu trabajo, personas que están dirigidas… me imagino por intereses cercanos a la persona que está destituida, puedan ejercer esta acción anormal, cuando en el fondo no soy yo el que lo destituyó, fue el Tribunal Electoral que es un ente legal que rige los destinos de las municipalidades en Chile. No soy yo el que lo destituyó, fue un grupo de jueces que evaluó los antecedentes que se presentaron, y no es porque yo lo persiga, que sea mala leche o que sea una persona conflictiva; no tengo ese problema.

– ¿Ya apareció hoy día (ayer) en El Mercurio el extracto de la remoción?

– La notificación automáticamente está destituido, contrariamente a lo que sus abogados creen, que tiene que estar notificado para ser destituido… Automáticamente está destituido… ya no hay alcalde en San Felipe.