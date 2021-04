Concejales pedirán al municipio explicar por qué se otorgó permiso a empresa de áridos

Pese a informe negativo de Dirección de Obras Municipales:

En una sesión del Concejo Municipal de San Felipe a realizarse hoy, los concejales van a pedir explicación al municipio del porqué se otorga un permiso provisorio a una empresa de áridos para extraer tal elemento, pese a tener un informe negativo emanado desde la Dirección de Obras Municipales. Incluso la idea es poder llegar hasta la Contraloría Regional para que se pronuncie.

En conversación con nuestro medio la concejal de RN, Patricia Boffa Casas, que esto tiene que ver con «áridos de Encón, una empresa que había solicitado (permiso) al municipio y que en las últimas semanas se le había entregado un permiso provisorio, pese al informe negativo que había entregado la Dirección de Obras Municipales, ya que no hay ningún antecedente nuevo a todas las solicitudes que había hecho áridos específicamente de Encón», señala.

Agrega que la extracción de áridos que hay ahí, de acuerdo a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), «él (el empresario) estaba extrayendo del cauce del estero, cuando yo digo extrayendo ellos estaban ahí excavando, moliendo, vendiendo y eso obviamente se detuvo esa obra, estaba clausurada producto de que justamente el informe habría ingresado por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, decía que él estaba extrayendo del cauce, cosa que obviamente es ilegal, no se puede. Distinto sería si él tuviera un pozo lastrero, pero él está extrayendo del cauce y eso fue ratificado en su informe por el entonces alcalde Jorge Jara, me parece que fue en septiembre debido a una denuncia que se hizo justamente de que habían máquinas extrayendo áridos de ese sector, y cuando ahora ingresa nuevamente una solicitud y se le entrega esta patente provisoria para poder funcionar, la Dirección de Obras Municipales entrega un informe negativo, toda vez que no hay ningún nuevo antecedente que se haya agregado», indica la concejal Boffa Casas.

Por lo tanto ellos como concejales tienen hoy sesión convocada por el presidente del Concejo, el concejal Dante Rodríguez. Ahí van a solicitar «una información completa de esta situación, para así, de acuerdo a juicio nuestro, creemos que este caso nosotros debemos presentarlo a la Contraloría regional, toda vez que como insisto, hay un memorándum donde dice que no hay nuevos antecedentes y ya estaba con un informe desfavorable. ¿Por qué se le entrega una patente provisoria?», comenta la edil Boffa Casas.

– ¿De qué lugar estamos hablando concejal, para que la gente sepa?

– Estamos hablando del sector de Encón, ahí frente al Colegio Sunnyland, más menos por ahí en este sector para que la gente pueda comprender bien de qué lugar estamos hablando. Así es que yo hoy día en la mañana (ayer) he tomado contacto con el Director Regional de la DOH, don Boris Olguín, para poder empaparme un poco más de los antecedentes, toda vez que mañana (hoy) nosotros tenemos concejo municipal y poder obviamente contar a los colegas concejales que me han encargado también poder hace esta presentación en el concejo, para solicitar toda la información y así poder ver cuál es el camino correcto que nosotros tenemos que hacer. Yo creo hasta el minuto, de acuerdo a todo lo que he recopilado, que vamos a tener que hacer una presentación a la Contraloría Regional, ya que el alcalde subrogante Felipe González, creo que se llama, él habría autorizado esta patente provisoria que obviamente insisto, no hay nuevos antecedentes en la carpeta como para haber revocado.

– Es decir, no hay antecedentes como para dar una autorización provisoria en el fondo ¿o no?

– No, todos los antecedentes que aportó el empresario son antecedentes que ya estaban en el municipio, son documentos antiguos, por lo tanto no hay ningún nuevo antecedente que se incorpore a esta carpeta para poder haber revocado esta clausura que tiene y que tenía en su minuto áridos Encón.

ACUSA PERSECUCIÓN

Al respecto el representante legal de Encón, Daniel Urtubia, acusó persecución de la administración municipal anterior debido a temas de monopolio, agregando que tiene todos los papeles para optar a la patente: «Me falta sólo el cambio de uso de suelo y por eso me dieron una patente provisoria, para tener más plazo. Tengo todo en regla», dijo a radio Cooperativa.