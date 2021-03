Conductor del camión no se habría detenido frente al Pare en Los Molles

Según Carabineros de la SIAT:

Formalizado por cuasidelito de homicidio, arraigo nacional y firma bimestral quedó el conductor del camión que la tarde de este lunes colisionó con la motocicleta conducida por Fredy Fernández Cataldo, quien lamentablemente perdió la vida.

La audiencia de control de detención y formalización se efectuó ayer en la mañana en el Tribunal de Garantía de San Felipe, donde además se declaró legal la detención.

La investigación del accidente quedó a cargo de la SIAT de Carabineros, desde donde el teniente Maximiliano Muñoz dijo que se realizó un trabajo en el sitio del suceso, realizando levantamiento de imágenes captadas por cámaras, testigos, peritajes a los vehículos y la calzada en la cual se encontraron indicios de huellas, rastros, con lo que se pudo establecer cómo ocurrieron los hechos, indicando preliminarmente que el conductor del camión no se habría detenido frente al signo Pare.

– ¿Cuál fue la dinámica de cómo ocurre este accidente?

– Bueno, aquí hay un cruce, el cual no se encuentra regulado, pero la preferencia se mantiene por una señal vertical Pare, la cual era del desplazamiento que mantenía el camión, por lo cual al no respetar esa señal, ingresando al cruce, es que se genera la intercepción al desplazamiento de la motocicleta, generándose la colisión en este accidente.

– En palabras simples, ¿qué significa eso? ¿Que no respetó el signo Pare?

– Exacto, la Ley de Tránsito es bastante clara en este sentido, haciendo referencia que deben detenerse ante la señal Pare, verificar que no haya ningún vehículo en el cruce, y una vez reanudada esta marcha deberá ingresar a éste sin obviamente generar algún accidente de por medio o quedar en ese cruce, lo cual pese a haberlo realizado este conductor, no fue suficiente para que no se generara el accidente.

– ¿O sea, usted informa en primera instancia y preliminarmente que el responsable de este accidente es el conductor del camión?

– Claro, preliminarmente y en primera instancia, y como una causa basal probable, se estableció la responsabilidad del conductor por no respetar la señal Pare.

– ¿Se puede contar un poco las circunstancias del accidente, por dónde venía el camión, alguna arteria con nombre?

– Efectivamente es un camino Los Molles, es una salida de un packing, venía saliendo de ese packing, había cargado su camión, se detuvo un momento, aproximadamente 5 a 10 minutos, y a posterior reanuda su marcha ingresando a este cruce.

– ¿Es ahí donde no se detiene completamente frente al signo Pare?

– Claro, efectivamente, pese a no ser un sector que es rural, la calzada no estaba en buenas condiciones, pero existe esta señal vertical que es la que finalmente que vendría a establecer quién tiene el derecho preferente de paso y quién no.

El oficial descartó presencia de alcohol en el conductor del camión. De todas maneras, a parte de la prueba respiratoria, está el examen de alcoholemia: «En todo caso presentaba condiciones normales al momento de entrevistarme con el conductor», dijo el oficial.

– ¿Qué le dijo en ese momento, que no había visto al motociclista?

– La verdad que eso es materia de investigación, es una declaración que se debe mantener hermética, no obstante, señala básicamente los desplazamientos que son congruentes con lo establecido en el lugar del accidente y que efectivamente tenía conocimiento de esta señal Pare.

Fredy Fernández Cataldo, de 30 años de edad, tenía domicilio en el sector de Jahuelito en la comuna de Santa María.

Junto con las medidas cautelares mencionadas anteriormente, se fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación.