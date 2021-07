Al parecer se encuentran en mal estado:

Escarcha en el parabrisas y presencia de un ciclista lo habrían llevado a perder el control del vehículo.

Un conductor que perdió el control de su vehículo terminó chocando con un poste donde se encontraba instalado un transformador de energía eléctrica, el cual, pese a lo leve del golpe que solo dejó una raspadura en el vehículo, se partió en su base y cayó al suelo. No obstante y según lo reconocido por el mismo conductor, en total fueron seis postes los que cayeron al suelo producto del impacto. Este accidente ocurrió ayer a primera hora en la intersección de las calles Pedro Aguirre Cerda con Chorrillos.

Respecto a las causas del accidente, el conductor manifestó que sufrió lo que denominó «golpe de hielo» en el parabrisas de su automóvil, y luego de esquivar a un ciclista fue a estrellarse contra el poste.

Lo positivo de todo esto fue que no hubo personas heridas ni víctimas que lamentar. Sólo el reclamo del chofer por el mal estado en que estaba el poste que chocó en su base.

RELATO DEL CHOFER

«Yo salgo de mi casa, vivo a la vuelta, tomo Chorrillos; bueno, limpié el parabrisas como corresponde en la mañana, todo el tema, me llega un golpe de hielo, con el golpe de hielo se me vuelve a empañar el parabrisas, lo único que atiné a ver fue un ciclista que venía sin luz, sin nada, como andan siempre por todos lados, y lo único que atiné a hacerle quite, le hice el quite y perdí el control del vehículo y le pegué al poste», dijo.

– ¿Ahí chocaste el poste?

– Sí, mire como están de podridos los postes.

– ¿Cómo te encuentras tú?

– Yo bien, gracias a Dios.

– ¿Venías solo?

– Sí, solo, iba a la pega.

– ¿Cuál es tu nombre?

– Cristian.

VECINO DENUNCIA BASE DEL POSTE ‘PODRIDO’

Un vecino que estaba en el lugar indicó que la gente se queja por el mal estado de los postes: «Toda la gente que ha estado se ha quejado por lo mismo, que está demasiado podrido abajo, los postes, entonces toda la gente ha criticado lo mismo, incluso los dueños de esta botillería, que cuando arreglaron las calles aquí le dijeron que cambiaran los postes y les dijeron que no, está muy bueno, y usted ve como están», dijo el vecino presente en el lugar.

En el sitio del suceso se hizo presente Carabineros, personal de Chilquinta y la empresa encargada de la mantención de luminarias contratada por la municipalidad de San Felipe.

El tránsito, debido al accidente, se mantuvo cortado por calle Pedro Aguirre Cerda llegando a Chorrillos, como asimismo el suministro de energía eléctrica que se estimaba se extendería por unas seis horas.

Señalar que producto de este hecho fueron muchos clientes los que se vieron afectados por la caída de los postes, ya que en dos de ellos estaba instalado el transformador.

En todo caso al estar en el lugar pudimos apreciar que efectivamente se notaba una fatiga de material en los postes. Lo anterior lo refuerza el hecho que el vehículo no resultó con mayores daños, sólo raspaduras en la parte delantera, teniendo en cuenta la firmeza que debe tener un poste de cemento, algo que el propio conductor denunció públicamente, al señalar que definitivamente el mal estado en la base de los postes hizo que cayeran seis de ellos.