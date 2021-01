Confirman inminente regreso a la Fase 2 tras notable alza de contagios

Hay más de 260 contagiados activos en Aconcagua:

Grandes esfuerzos continúan realizando las autoridades de Salud para intentar frenar el peack de contagios que ya se registra en el Valle de Aconcagua, luego que las cifras se dispararan tras las fiestas de Navidad y Fin de Año. La toma de muestras PCR se realizaron en esta oportunidad en la Plaza Cívica de San Felipe y en la jornada participaron funcionarios del Cesfam Curimón.

INMINENTE FASE 2

Susan Porras Fernández, directora del Servicio de Salud Aconcagua, explicó a Diario El Trabajo que «dado el aumento de contagios que hemos tenido en el Valle de Aconcagua en las últimas cuatro semanas, hemos estado haciendo un trabajo con los Cesfam y hemos pedido implementar los exámenes PCR que se están tomando en los distintos centros, es por esto que este día martes se tomaron exámenes PCR acá en la Plaza Cívica por el Cesfam de Curimón, con el fin de poder pesquisar oportunamente a los pacientes asintomáticos y a personas que están dentro de la comunidad que están trabajando y circulando, que no tienen sintomatología, pero que podrían estar positivos para Coronavirus y hasta estar contagiando porque no saben que son positivos, por lo tanto esta estrategia Trazar Testear y Aislar (TTA) tiene por objetivo pesquisar oportunamente a los pacientes contagiados de Covid, aislarlos ya sea en su domicilio, o las personas también pueden acceder a una residencia sanitaria de las que han seguido funcionando, y que todas las personas que no tengan las condiciones para poder hacer el aislamiento en su hogar, pueden acceder a estos dispositivos», comentó Porras.

– Todos ya asumen en San Felipe que regresaremos a Fase 2, ¿qué opinión tiene usted sobre nuestra situación actual?

– Yo no le puedo decir respecto a la decisión que vaya a tomar el Presidente porque esa es una decisión que está descentralizada, pero yo sí le puedo hablar de los datos que tenemos epidemiológicos en el Valle de Aconcagua, en donde tenemos una tasa de incidencia alta de casos activos, que ya está para bajar a Fase 2, en donde hemos tenido un aumento de la positividad de los PCR, hemos tenido un 5,7% de positividad en estos casos, y también a veces en los exámenes de búsqueda activa hemos llegado a tener un 8% de pacientes positivos de personas que, se suponía que estaban asintomáticas, que no tenían el Covid, y que al hacerse el examen se les detecta que sí, por lo tanto al revisar nuestros datos nosotros estamos con todos los indicadores para bajar a Fase 2, por eso el llamado a la comunidad al autocuidado.

– ¿Cómo está el tema de las fiscalizaciones en diciembre y actualmente?

– Muchos me han preguntado por las fiscalizaciones, la Seremi de Salud va a aumentar las fiscalizaciones, pero no podemos pretender tener un fiscalizador por cada persona, por cada vehículo de transporte o agrícola, no, acá tenemos que apelar al autocuidado y a la responsabilidad de las personas, todos sabemos ya cuáles son las medidas para la prevención del Coronavirus y tenemos que aplicarlas.

– ¿Qué cifras actualizadas maneja usted en este momento?

– En el Valle de Aconcagua ya llevamos 176 personas fallecidas a causa del Coronavirus, contagiados activos al día de hoy andamos casi por los 260 pacientes, y en el global son más de 5.000 personas las que se han contagiado.

– Llegaron pocas vacunas hace poco, ¿fue sólo una muestra?

– La vacuna llegó como un adelanto al Valle de Aconcagua, nosotros esperábamos que las primeras dosis para vacunar a nuestros funcionarios de las unidades críticas llegaran a fines de enero, y llegaron antes, se adelantaron y llegó la semana anterior, eran 60 dosis, pero debemos estar tranquilos porque el país, el Ministerio ha hecho contrato con distintas empresas que están elaborando esta vacuna, con distintas farmacéuticas o laboratorios, y hay dosis aseguradas pues tienen contratos por 30 millones de dosis, y las dosis van llegando en la medida que se van produciendo, las dosis que pusimos ahora son de Pfizer.

Roberto González Short