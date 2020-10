Conocida peluquera contagiada con Covid–19 hoy permanece en estado vegetal

Una terrible situación es la que está viviendo una conocida peluquera de la Villa Portón del Inca 2, quien ingresó al Hospital San Camilo afectada por Covid-19 y lamentablemente salió en estado vegetal.

Se trata de Mónica Sánchez Sánchez, para quien sus vecinos están realizando una rifa para poder ir en su ayuda.

Nuestro medio conversó con su hija Yesenia Martínez Sánchez sobre el caso de su madre y acá está su relato.

«A mí mamá le dio el Covid-19 el 29 de mayo. Ella cayó hospitalizada, estuvo con ventilador, la tuvieron cronada y después, el 10 de junio, le hicieron una traqueotomía, la cual a ella cuando se le fue la sedación, la anestesia general que le pusieron, empezó a convulsionar. Ahí le hicieron un scanner y le encontraron un meningiomabi frontal. Ellos dicen que ese tumor lo tenía hace años, por el tamaño que tenía, pero igual puede ser que el Covid le haya hecho como que se agrandara y se haya activado. Le encontraron epilepsia secundaria, le encontraron diabetes e hipertensión; ahí cuando estuvo con el Covid le pusieron como para salvarle la vida, le dio una necrosis, le iban a amputar tres dedos y ahora se los están secando con yodo, ahora hay uno que está medio suelto, pero ellos dicen que fue por salvarle la vida y se formó una trombosis, ahí se pasó a necrosis. Yo creo que no fue tratada en el momento».

– ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto, tu madre postrada en cama?

– Sí, está en un estado vegetativo, sólo abre sus ojos y pestañea, se alimenta por sondas que nosotros la alimentamos, puede comer papillas, de todo y está con una traqueotomía.

– ¿Cómo se llama su mamá?

– Mónica Sánchez.

– ¿Cómo era antes?

– Era peluquera, activa, hacía sus cosas normales, ella era el sustento de la casa.

– ¿Cómo lo están pasando ustedes ahora aparte de emocionalmente, económicamente, son dos cosas que se arrastran?

– Claro (se emociona), económicamente con la ayuda de los vecinos, familiares que en lo que puedan ayudar, claro yo estoy sin trabajo, mi hermano estudia, y ahora vivimos con la licencia médica que a ella le cancelan con lo que estamos, el apoyo de los vecinos y se hacen beneficios, amigos de mi hermano lo hacen, pero los gastos siguen, hay que pagar dividendos, hay que pagar luz, agua y no alcanza. La licencia que le pagan son 190 mil pesos, fui el lunes al hospital y no me querían dar la licencia médica, estuve tramitando porque supuestamente un médico no la daba, de otro lado sí y claro no es tanto, pero es algo que nos sirve, ella usa pañales, tengo que comprarle glucerna que es súper cara; de la municipalidad igual nos ayudan, nos traen pañales, de lo que ellos pueden, está en el programa de postrados donde le vienen a hacer las curaciones dos veces a la semana, pero el médico de postrado viene una vez al año a revisarla, entonces de los consultorios como que no hay mucho… antes venían más a verla, pero como a ella la ven que está estable dentro de todo, entonces como que la dejan de lado.

– La gente va a leer esta nota, ¿pueden ayudarte?

– Sí, la gente puede ayudar.

– ¿Dónde puede ayudar?

– Pueden depositar en la cuenta Rut o traerla acá al domicilio.

– ¿Cuál es la cuenta Rut o a nombre de quién está?

– La cuenta Rut es la de ella, de mi mamá.

– ¿Está autorizada para retirar?

– Sí, o sea tengo las claves, tengo todo, entonces yo hago el giro de ella.

– ¿Cómo se llama ella?

– Mónica Sánchez Sánchez.

– ¿Cuál es el número de la cuenta Rut?

– 11.699.194-2.

– ¿La dirección donde las personas pueden venir a dejar su cooperación?

– Alcalde Juan Fuentes Gallardo 2903, Villa Portones del Inca 2.

– ¿Se han portado bien los vecinos?

– Sí, la señora Carmen han hecho beneficios, hay vecinos que vienen a ayudar, igual vienen a dejar cosas.

– ¿Qué es lo que se necesita por ejemplo como lo más urgente?

– O sea lo que ella más ocupa son pañales, toallas húmedas, yogurt que toma, pero tienen que ser sin lactosa y light como es diabética, como la glucerna.

– ¿Qué recuerdos tienes de tu madre?

– Que era súper alegre (se emociona).

– ¿Al verla ahora?

– Tiene su misma cara, pero… es ella (lo dice llorando).

– ¿Está en la cama como dices tú?

– Claro.

– ¿Del hospital alguna otra respuesta, algo?

– No, del hospital nada, ellos le dieron el alta y todo pasaba a ser del Cesfam, del Hospital a mí no me dan filtro, no me dan sondas, no me dan nada, nada, nada.

– O sea, aunque suene frío, ¿fue por un covid-19 y terminó en estado vegetal?

– Sí, esa es la realidad… Claro de acá del Hospital, nada. Del Cesfam tampoco me dan las sondas ni me dan nada de eso, yo todas esas cosas las tengo que comprar yo y no son cosas baratas, son cosas súper caras, son cosas quirúrgicas que acá no las venden, o sea tengo que mandarlas a pedir a Santiago. Claro, los filtros que usaban en el hospital supuestamente ellos decían que le duraban tres, cuatro días, acá un filtro me dura un día.

VECINOS ESTÁN VENDIENDO RIFA PARA IR EN SU AYUDA

En tanto los vecinos, para ayudar a Mónica Sánchez, están realizando una rifa que tiene un valor de 1.000 pesos el número.

Gloria Gazzolo Torrealba, vicepresidenta de la junta de vecinos, nos dijo que esta situación es terrible «porque uno la conoce, por lo menos yo desde que se hicieron estas casas y fuimos comadres, ella participó mucho, mucho en la junta ayudando a todos los vecinos, a una u otra cosa, entonces para nosotros ha sido un drama realmente, me imagino para la familia de verla como ella actuaba es realmente desastroso», dijo.

– ¿Qué han hecho ustedes?

– Hemos ayudado en lo que se puede con rifa, con venta de platos de pescados con ensalada, con lo que se puede, y ahora estamos haciendo una rifa que va a ser tirada el día 10 de octubre y que son montones de premios, porque en realidad los vecinos han sido muy colaborativos en ese sentido.

– ¿Valor del número y dónde pueden comprar?

– Son listas y trae 10 números cada lista y son 1.000 pesos cada número.

– ¿Algún número de contacto?

– Sí, 9 6757 4244 de la señora Carmen Palavecino, quien tiene en su casa las rifas por si alguien se interesa.

N. de la R.- Por decisión de la familia no se pudo mostrar el estado actual de Mónica, pero están los datos para quienes deseen ayudarla.