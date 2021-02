Critica falta de ayuda del gobierno y pide fiscalizar locales clandestinos

Dueño de club nocturno sostiene que están desde marzo sin poder funcionar, pese a lo cual no han recibido ningún tipo de aporte.

Molesto porque no hay ningún tipo de facilidades, menos alguna ayuda del gobierno, vale decir bonos, etc., así se encuentra José Reyes, dueño del club nocturno ‘Entre Copas y Chicas’ de calle Portus. Además, al conversar con nuestro medio, denuncia que hay varios clandestinos funcionando que no son fiscalizados, e incluso cuenta que al querer realizar una denuncia le pidieron que llevara como medio de prueba un video del funcionamiento, algo que para él encuentra muy riesgoso. Cuando conversamos venía saliendo de pagar su patente. No funcionan desde comienzos de marzo del año 2020.

«Sí, acabo de pagar la patente, 500 mil pesos por los dos semestres que no se habían cancelado. El local lo tengo cerrado, no genera ingresos y hay que pagar patente. Yo no sé cómo puedo hacerlo para poder trabajar y generar dinero para poder pagar estas patentes, cuando acá en San Felipe todos sabemos que hay cantidad de locales nocturnos clandestinos trabajando y nadie los fiscaliza, y nadie hace nada con ellos; en eso me gustaría ver qué pueden hacer las autoridades con nosotros, con los que tenemos estos locales nocturnos que no podemos trabajar y tenemos que pagar patente cada 6 meses», dice.

– ¿Hay molestia con eso?, porque en el fondo no producen y no hay facilidades tampoco para pagar.

– No hay facilidades de pago, no hay… hay que pagar lo que corresponde, hay que pagarlo si no se pierde la patente y la patente a mí no me la regalaron, yo tuve que pagar para poder obtenerla y no voy a dejar que se me pierda una patente cuando me costó harto tenerla.

– ¿Qué se sabe de los demás dueños de locales nocturnos?

– Están en la misma situación, porque si no hay facilidades para mí, no hay para ninguno.

– En ese sentido, ¿qué le gustaría que pasara con ustedes, algún tipo de facilidades para poder funcionar?

– Que nos dieran facilidades de poder trabajar, porque yo necesito trabajar porque con esto –pandemia– no he recibido ningún aporte del gobierno, de nada de estas ayudas que ha habido; los bonos, todas esas cosas, yo no he recibido nada, nada. Si alguien quiere revisar mi estado de cuenta, yo no he recibido un bono de nadie, entonces para mí es complicado el tema de tener un local donde estoy pagando patente, luz, agua, que uno dice ¿cómo paga luz y agua si no lo está ocupando?, pero los cargos fijos hay que pagarlos.

– ¿Cómo lo ha hecho, sacando recursos de otros trabajos?

– Sí, yo tengo otro trabajo y de eso tengo que depender para poder vivir y pagar todo lo que tengo que pagar del local que tengo.

– ¿Desde cuándo está cerrado el local?

– Del 3 de marzo del 2020.

– ¿De ahí nada de ingresos?

– Nada, nada…, usted cuando quiera yo lo invito a ver el local como está lleno de tierra, tuve que sacar todo porque se intentaron meter dos veces, me robaron las cámaras que tenía afuera y todo eso es pérdida para uno, todo eso significa gasto; ahora si dijeran vamos a funcionar los locales de nuevo, para mí se va a generar un gasto enorme en volver a reinstalar cámaras, comprar todas las cosas que saqué de adentro del local, hacer aseo limpiar, todo e incluso con esta última lluvia hasta se me llovió el local.

– ¿Pero qué facilidades podrán tener, entendiendo que no tienen terraza?

– No tenemos terraza.

– ¿Cómo sería en ese caso para poder funcionar?

– No sé cómo pueden hacerlo, por eso le digo los otros locales que están funcionando, que son clandestinos, tampoco tienen terraza y funcionan lo más bien. Yo hice una denuncia y me mandaron a que hiciera un video para llevarlo y poder ellos ir a fiscalizar, pero yo no me voy a andar arriesgándome a hacer video en un local que no es mío y arriesgando mi integridad física.

– ¿Qué le pedimos a las autoridades?

– Que pongan mano dura en este cuento de fiscalizar estos locales o nos dan permiso a los que tenemos la patente para poder trabajar como trabajan ellos que son clandestinos.

– Poder generar recursos y pagar patentes.

– Correcto, porque yo ahora tuve que pagar, usted está viendo aquí la patente y está pagada, no es una cosa que esté diciendo que la patente que no he pagado.

El club nocturno ‘Entre Copas y Chicas’ está ubicado en calle Portus al llegar a la Avenida Chacabuco.

Importante señalar que en su momento, desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos denunciaron que varias casas en distintas poblaciones estaban siendo usadas como privados.