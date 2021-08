Hasta en camiones llega gente a tirar deshechos:

Vecinos desesperados con problema que arrastran por años sin ser solucionado. Los niños no pueden salir a jugar por la contaminación. Algunos vecinos del mismo lugar también generan este basural.

Todo un drama es el que están viviendo decenas de familias de Villa Santa Teresita, específicamente en el punto donde se conectan Calle Nueva 2 con los pasajes 15 y 16, correspondiente a un terreno particular que por lo visto se encuentra abandonado, ya que permanece lleno de basura y escombros de construcción, colchones, muebles viejos y hasta animales muertos, situación que se viene arrastrando desde hace ya cuatro largos años.

ANIMALES MUERTOS

La mañana de este jueves varias vecinas solicitaron a Diario El Trabajo darles espacio para hacer público este problema. Hablamos con María Vergara Cardoza, quien nos explicó la situación: «Tenemos un basural justo en la esquina, en la intersección de Calle Nueva 2 con el pasaje 16 y el 15. Este basural lleva más de 4 años acá, se supone que es un terreno privado. Hemos hecho cartas al Municipio, hemos pedido ayuda a la junta de vecinos, se habló con el alcalde anterior, se le mandaron incluso WhatsApp a su número interno y no tuvimos ninguna respuesta, nadie ha venido al lugar; inclusive algunas vecinas pusieron latas para poder cerrar un poco e igual siguen llegando personas en camioneta, en camiones, a botar basura. También algunos vecinos de acá de la villa, que están reparando sus viviendas, también echan escombros. Ahí han sacado cabezas de no sé si de gato o conejo en realidad, pero vienen a tirarlas acá al pasaje, han salido ratones de ahí, entonces como estamos en pandemia, para nosotros de verdad que esto es un foco de infección muy grande», comentó la vecina.

– ¿Qué pasa con la junta vecinal?

– Acá existe una junta vecinal, hemos pedido ayuda, pero según la junta vecinal, ellos también han tratado el tema, pero la verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta, ni de la alcaldía. Ahora también vemos que hay que los mismos vecinos de acá, algunos están tirando basura. La verdad es que es un problema súper grande porque tenemos varios niños en el pasaje, los niños no pueden salir a jugar por los animales muertos que hay y la basura, las casas se están llenando de moscas y la verdad es que a nosotros no nos gusta comer con moscas, y no sé si la misma gente que es dueña del terreno o a lo mejor la alcaldesa le gustaría comer con moscas, pero a nosotros no nos gusta tener que hacerlo.

SIN RESPUESTA

Según un cartel instalado en la propiedad, en ese lugar se estaría construyendo un proyecto habitacional, pero no hay números de teléfono para contactar a sus propietarios, quienes entendemos deberían ser los encargados de limpiar el lugar.

Diario El Trabajo solicitó una respuesta al Municipio, pero al cierre de nuestra edición no fue posible. No obstante, el problema ocurre en un terreno particular y alguien debe fiscalizar.

Roberto González Short