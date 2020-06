Delincuente roba dos millones y medio de pesos en especies más 180 mil en efectivo de céntrica tienda de ropa

Pleno centro de San Felipe:

Un solitario delincuente robó aproximadamente dos millones y medio de pesos en ropa y ciento ochenta mil pesos en efectivo desde la tienda de jeans ubicada en calle Prat al llegar a Coimas, pleno centro de San Felipe. El sujeto tuvo tiempo hasta para cambiarse ropa porque al caer se la mojó.

El propietario de la tienda, Juan Pablo Amar, indicó a nuestro medio que este robo quedó al descubierto el día sábado en la mañana, «al momento de abrir la encargada de la tienda se percata que hay prendas botadas en el suelo y diversas especies sustraídas por este antisocial», manifestó.

– ¿Cómo logra entrar el sujeto a la tienda?

– Sí, las cámaras lo identifican, cual él baja por el techo, cae arriba del lavamanos rompiéndolo, mojándose por completo con el agua y teniendo la entrada por la parte posterior, entrando a la sala de venta, sustrayendo especies, plata en efectivo y también cambiándose ropa en el mismo lugar. En el minuto él alumbra con un encendedor para ver las especies y después empieza a sustraer haciendo morrales con bolsas, sacos, sacando mercadería de la bodega que estaba en la parte posterior de la tienda y al mismo tiempo sacando de los colgadores donde estaba de exhibición la mercadería.

Cabe destacar que el sujeto cae al patio de la propiedad y del patio pasa al baño por una muralla de material ligero que hay.

– ¿Hicieron el avalúo?

– Sí, el avalúo se hizo a grandes rasgos el día sábado, se robó en efectivo 180 mil pesos, más 80 prendas aproximadamente.

– ¿En dinero cuánto le significa en pérdidas?

– Estamos hablando de casi dos millones quinientos mil pesos.

– ¿Preocupante la situación?, teniendo en cuenta que es en pleno centro de la ciudad.

– Preocupante, y a todo esto la hora de entrada de este tipo fue a las 02:13 minutos, estamos hablando que es toque de queda, entonces imagínese qué va a pasar. Uno ya asumió el robo y tomó las medidas pertinentes para tener más seguridad en su local, pero hay muchos vecinos que están más retirados que yo del pleno centro… Yo estoy a pasos de la plaza, y los vecinos que están más alejados en calles más oscuras, ¿qué esperamos para ellos?.

Comentó que dentro de lo robado hay polerones, jeans, chaquetas, toda mercadería de avance de temporada, cuyo despacho había llegado hace un par de días; «como habíamos estado atrasado con lo que es reposición de invierno, el despacho llegó ahora en estos días para vender mercadería de la nueva temporada», dijo el propietario.

– ¿Cómo se recupera de toda esta pérdida?

– Con lo que está pasando, con lo que venimos viviendo ya desde hace tiempo con el levantamiento social y con esto de la pandemia, es difícil, y hoy he cerrado dos locales en Los Andes y en Quillota por lo mismo. Ya esto del comercio cada vez está empeorando, uno se da cuenta de conocidos y empresarios del rubro no quieren ya continuar porque no hay una seguridad y tampoco se ve mejoría en la parte comercial de los locales.

Al finalizar se quejó por la poca vigilancia que existe en el sector central en horas de la noche. Ahora está a la espera de la respuesta que le pueda dar la empresa de alarmas que tiene contratada.