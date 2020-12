Delincuentes asaltan a mano armada en su casa a funcionario municipal

Banda compuesta presuntamente por extranjeros:

Un funcionario de la Municipalidad de Putaendo fue víctima de un brutal asalto a mano armada en su casa ubicada en Villa Mercedes de esa comuna, donde le robaron todo lo que pillaron a su paso, como veladores, ropa y todo lo que hay normalmente en una vivienda.

Los antisociales, para llevar adelante su cometido, amarraron de pies y manos al funcionario, mientras lo intimidaban con un arma de fuego.

Según relató el padre de la víctima, Fernando, a radio FM Vida de Putaendo, los sujetos ya andaban merodeando por el lugar.

Para sacar las especies usaron sábanas de la misma casa donde cargaron los artículos robados y huyeron en un vehículo que estaba estacionado en las cercanías. «Mira, pescaron las sábanas de la misma cama y la llenaron, se llevaron toda la ropa, hasta dos veladores se los llevaron; la tele, una mochilita con sus cositas, celular, dieron vuelta toda la casa, hasta un sillón se llevaron, no dejaron nada», sostuvo.

Comenta que los vecinos no se dieron cuenta, salieron cuando ya los delincuentes se habían ido, de eso pasaron unos 15 minutos.

Lo otro que llamó poderosamente la atención, según le habría comentado su hijo, es que por el acento los sujetos no son chilenos, eso lo dejó claro en su conversación con la emisora: «No eran chilenos, no eran chilenos, eran extranjeros, el que hablaba y estaba sin mascarilla era extranjero, así es que ahí se está viendo qué se puede hacer ahora… es poco lo que se puede hacer», señaló el padre de la víctima.

Dentro de todo lo malo sucedido a su hijo, reconoce que no le hicieron nada como haberlo agredido físicamente o haberle disparado. De todas maneras, lo tuvieron que llevar al Hospital de Putaendo; «dentro de todo bien menos mal que no pasa nada grave, ha estado bien dentro de todo», indicó.

El padre lamenta que las cámaras de seguridad no estaban funcionando: «Ni el señor alcalde se explica qué pasó con las cámaras, ocho y media se cortaron, pero se cortaron todas, en Putaendo no había cámaras anoche, no hay ningún registro, no hay nada, nada que diga por donde cortó el vehículo, qué tipo de furgón era, si cortaron hacia El Manzano, hacia San Felipe, no hay nada, no hay ningún registro», finalizó el padre.

INVESTIGACIÓN INTERNA EN LA MUNICIPALIDAD

Desde la municipalidad de Putaendo el administrador Mario Fuentes dijo que la situación de las cámaras es impresentable y le parece de la más alta gravedad: «Que cámaras de seguridad financiadas con recursos públicos se hayan apagado, eso es impresentable, yo en este momento voy caminando al lugar de las cámaras a entrevistarme con los funcionarios y ver qué sucedió, porque si hay un problema técnico significa que el soporte, el software que permite que estas cámaras no se apaguen está funcionando mal, eso amerita primero una investigación interna y segundo tomar las decisiones que haya que tomar para que esto no vuelva a suceder», dijo.

Reconoció que les informaron ayer en la mañana que a las 20:30 horas de este día miércoles las cámaras dejaron de funcionar, «entonces también tenemos un problema de flujo de información, no puede ser que la administración de la municipalidad no tenga conocimiento de estas cosas, tiene que haber un protocolo de quien estaba a cargo de las cámaras, informar de inmediato, nosotros tenemos permanentemente nuestros celulares abiertos para poder tomar contacto en estos temas», finalizó el administrador municipal Mario Fuentes.

Importante señalar que este hecho delincuencial ocurrió a eso de las 23:30 horas de este día miércoles.

Los sujetos se movilizaban en un furgón color blanco.