Delincuentes desvalijan clínica dental ubicada en pleno centro de San Felipe

Millonario robo en equipos y dinero:

Daniela no podía creer lo que estaba viendo cuando ayer en la mañana hizo ingreso, como de costumbre, a su lugar de trabajo en una clínica dental ubicada en calle Coimas 161 de San Felipe. En la ocasión, la asistente dental se encontró con un gran desorden que a la postre resultó ser un cuantioso robo de dinero y herramientas de trabajo.

En conversación con nuestro medio, Daniela dijo que ayer en la mañana llegó y subió a la clínica: «Abajo estaba abierto, en la entrada estaba roto, venía subiendo y estaba el despelote de papeles, todo este tema de cremas, todo abajo, botado; llamo a mi jefa pensando que ellos habían venido a buscar alguna crema o algo, y me dicen ‘no, Dani, nadie ha venido para acá’. Y en eso mi compañera Lucía va acá, ahí donde está la sala, se mete y nos faltaba la caja fuerte donde nosotros tenemos las cosas que ingresan a la clínica, y en eso nos dimos cuenta… ahí empecé a mirar para los boxes, faltaban los computadores, nos faltaban máquinas de rayos que nosotros tomamos, nos faltan la lámpara de foto… estos trajes de uniformes, unos rosados que no tienen los nombres, pero si el logo, tampoco está la bata de unos monos, se robaron hasta una caja. Allá afuera estaban marcado los pies por donde al parecer ingresaron, según Carabineros dicen que entraron por arriba, pero nuestra teoría es que los delincuentes sabían, porque la puerta la mampara estaba abierta, normalmente nosotros dejamos todo cerrado con el respectivo cuidado y estaba abierta, tal vez sacaron las cosas, intentaron pasar por ese hoyo que está en Full Deportes. Igual el fin de semana en Full Deportes estaban trabajando… muchos trabajadores, por lo que nos comentan los vecinos, y cómo ellos no iban a ver nada».

– ¿No se les activaron las alarmas?

– No, nada.

– ¿A pesar de tener alarma?

– No, no tenemos alarma e incluso esta mampara (ubicada en el segundo piso, en recepción) la abrieron, se dieron el tiempo de buscar las cosas con las llaves, abrirlas, si no quebraron ni nada, las llaves estaban acá todo botado.

– ¿Máquinas que usan ustedes?

– Que nosotros utilizamos, porque esa máquina es para tomarle rayos a los pacientes, para no mandarlos para otro lado cuando son rayos importantes los tomamos acá, eso nos robaron, y eso es bastante costoso para nosotros.

– ¿En plata cuánto significa esto?

– No, no sabría decirle.

– ¿Más de 5 millones, 2 millones?

– No sabría decirle cuánto saldría un radiovisógrafo, no manejo el tema de dinero, pero es costoso.

– ¿Millonario?

– O sea no millonario exclusivamente, pero es muy costoso.

– ¿Carabineros tomó huellas?

– Tomó huellas, tomó fotos, me tomó la declaración que me iban a llegar las citaciones lo más probable acá o a mi casa para ir a declarar, tengo que llevar todo el listado de las pertenencias, se robaron hasta una caja plástica, se robaron 2 cajas plásticas en que nosotros guardamos la ropa y los pacientes la dejan ahí, hasta eso se robaron.

– ¿Dinero en efectivo?

– Sí, se robaron la caja completa, la caja fuerte completa, se robaron dinero en efectivo, cheques.

– ¿Pena, impotencia?

– Sí, impotencia porque uno llega a trabajar y no sé… me dio lata a mí, porque justo me tocó a mí y además han pasado varios sucesos acá, la otra vez también entró un delincuente a robar, pero rápidamente lo pillamos, le quité el celular de las manos, eso fue como en septiembre del año pasado, noviembre, por ahí, y luego volvió a venir el mismo, se topó con mi jefe también lo mismo, el mismo delincuente vino dos veces acá, eso da para pensar que uno no está seguro; llamamos a Carabineros incluso… se demoraban porque uno no puede tocar nada.

– La comunidad puede leer esta mala noticia. ¿Algo llamativo de las cosas robadas, qué le puede decir usted a la gente?

– Es llamativo, es como un cable USB prácticamente que tiene como una cajita que les toman a ustedes cuando les toman radiografías (dentales), pero es un radiovisógrafo que pasa directamente al computador, por eso va conectado con USB y se lo robaron, igual el computador que también tenía programas para eso, igual se lo llevaron y no tienen el CD, no van a saber cómo ocuparlo, nadie lo va a saber ocupar.

– ¿Qué color?

– Es blanco, sé que es blanco y es largo, o sea es un cable USB con un cuadrito al final, es prácticamente igual que tomarse una radiografía, y las máquinas, la lámpara azul que les ponen en la boca a ustedes… eso, los computadores, uno rojo que es HP y el otro es un Samsung negro.

– ¿Si alguien puede ver por ahí de repente, puede que lo anden vendiendo?

– Sí, eso es lo otro, no les va a servir de nada, lo malo es que le puede servir a una clínica dental, pero no creo que sean partidarios de esto mismo si a ellos les puede pasar lo mismo.

– ¿Avisar acá?

– Sí, llamar acá o a Los Andes porque es el único teléfono, porque también se robaron los teléfonos de acá, se robaron los dos teléfonos que teníamos móviles de los WhatsApp, todo eso se robaron.

– ¿Cómo se llama la clínica?

– Odontología Borche y Toledo.

La clínica dental se encuentra ubicada en calle Coimas número 161, pleno centro de San Felipe.