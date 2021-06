Denuncian estafa por $ 80.000 en página ‘Datos San Felipe’ de Facebook

Vecina de San Felipe jamás recibió refrigerador:

Una vecina de San Felipe de nombre Yolanda, denuncia públicamente que a través de una página de Facebook (‘Datos San Felipe’), fue estafada en 80 mil pesos por una mujer que le ofrecía vender un refrigerador.

Dice que este hecho ocurrió hace unos días atrás cuando ella puso en ‘Datos San Felipe’, un aviso que necesitaba un refrigerador: «Después, al otro día, esta persona a mí me contactó por Messenger que ella tenía un refrigerador en 80 mil pesos, me dijo que era de Los Andes, me mandó fotos y todo, me dijo que había otra persona interesada que era una enfermera del Hospital San Juan de Dios, si acaso yo lo quería, ella me lo podía guardar, pero tenía que abonarle lo que yo quisiera, entonces esa noche hablé con mi esposo, mi esposo le transfirió 40 mil pesos, le dije que si me podía dar su número para contactarme con ella, me dijo que sí, me mandó su número, hablé con ella por teléfono, me dijo que al otro día iba a venirme a dejar el refrigerador a mi casa, le mandé la ubicación de mi casa e incluso me dijo que me iba a traer una caja de loza de regalo y todo», señala Yolanda.

Cuenta que al otro día en la mañana la mujer la contactó de nuevo por Messenger, donde le envió fotos de unas supuestas tartaletas que ella hacía; «las sacó del refrigerador y me las mostró por fotos, me dijo que ella iba a ir a Santa María a buscar unas cajas de frutillas porque ella trabaja en eso, tartaletas, y que después de Santa María se iba a venir a San Felipe, a mi casa a dejarme el refrigerador. Ya ok le dije yo. Después esta persona me manda un mensaje por WhatsApp diciéndome que le faltaba plata para pagar las cajas de frutillas y que si acaso yo le podía transferir lo restante, porque si no para hacerme la devolución del dinero, porque en la mañana la contactó otra persona que estaba muy interesada en el refrigerador, y dijo que ella lo tenía reservado para mí, me dijo: ‘No te preocupes porque yo soy una persona de bien’, eso yo lo tengo en audios de WhatsApp», señala.

Ahí habló con su esposo, quien igual estaba intranquilo y por no tener una discusión le transfirió el restante a esta persona.

– ¿Es decir los 80 mil pesos en total?

– En total, claro, después de esto la persona me dijo ya… yo le pregunté por el precio de las tartaletas, cuánto valían, para que me trajera una igual, me dijo: ‘No te preocupes, yo te llevo una’, y después me dijo ‘te voy a llevar unas frutillas para que las pruebes, son muy dulces’, le pregunté dónde venía, y ella me dijo ‘vamos para allá’, entonces me puse intranquila porque estaba pasando el tiempo y no llegaba. Mi esposo le mandó un mensaje haciéndose pasar por mí, en realidad de que yo había tenido problemas con él, por favor ¿a qué hora iba a llegar?, ahí le mandé mensajes y después la empezamos a llamar, a llamar y cortaba las llamadas y después apagó el teléfono.

– ¿O sea perdieron los 80 mil pesos?

– Exactamente, perdimos los 80 mil pesos, y después nos dimos cuenta que era una estafa, después empezamos a revisar el Facebook de esta ‘tipa’ y ya tenía estafas con otras personas, ya por ejemplo a una persona, que yo también la contacté por Messenger, la estafó con el arriendo de una casa, que supuestamente ella tenía un arriendo en la Pedro Aguirre Cerda y le hizo depositar 330 mil pesos a la niña, y la niña quedó en la calle con sus hijos por culpa de esta persona. Entonces después cuando yo me di cuenta que era una estafa, que ya no contestaba, que no me mandaba los Messenger y todo, yo me dirigí a Investigaciones, le conté al oficial de lo que me había pasado, y me dijo que ‘en estas cosas no se podía hacer nada’, porque era algo comercial, eso sí que él estampo la denuncia, me pidió fotos de la transferencia y todo, bueno mi esposo subió las fotos de esta mujer, la ‘funamos’ por ‘Datos San Felipe’ y resulta que esta mujer había estafado gente.

– ¿A varias personas?

– Sí, y creo que a esta niña que le mencioné anteriormente la había estafado otra persona, o sea era la misma persona con el mismo nombre, lo que pasa que esta mujer, cuando nos decía que nosotros le hiciéramos la transferencia, era con otro nombre.

– ¿No era el nombre de ella que aparecía?

– No, no, era otro nombre y después conversé con esta niña y me decía que cambiaba las cuentas Rut y que después no sé si las habrán eliminado.

– ¿Se ponía de acuerdo con otras personas?

– Exactamente, entonces yo hago esta denuncia pública para que nadie caiga en lo que a mí me pasó.

– ¿El nombre de la persona que a usted la estafó aparece en el Facebook?

– Se llama María Fernanda Muñoz Rojas.

– ¿Así aparece en el Facebook?

– Así aparece en el Facebook, bueno, a mí me bloqueó de todo, de Messenger, me bloqueó de todo de Facebook, de todo, pero nosotros la ubicamos por otro Facebook.

– ¿Las cuentas RUT, se acuerda de alguna?

– Sí, por supuesto si aquí tengo todo, la transferencia que le hizo mi esposo a nombre de María Beatriz, sale el Rut y todo, esa es la persona que recibió el dinero finalmente, supuestamente lo recibió ella, María Beatriz.

– ¿Cómo se siente con esto señora Yolanda?

– Mal, porque la verdad yo siempre he comprado cosas por Facebook, anteriormente yo había comprado un refrigerador y nunca me había pasado algo así.

– ¿No había tenido problemas?

– No, y como se veía tan amorosa y tan cariñosa, y yo soy desconfiada e incluso con mi hija cuando busca cosas por internet y todo, siempre le digo; ‘hija, no vaya a cometer un error de depositar antes’, y me pasó a mí, yo realmente me siento muy mal, ese día me sentí muy mal, mal, porque al final son 80.000 pesos que pierdo.

– ¿Quizás tuvo problemas con su esposo?

– Sí, tuvimos una discusión, un intercambio de palabras bien fuerte por esto, porque en realidad la primera vez que le dije en ese caso si le podíamos depositar la primera parte, me dijo ‘ten cuidado, no vaya a ser una estafa’ y todo, yo le dije no… si no creo porque yo había actuado de buena fe.

– ¿Qué le recomendamos a la gente?

– Mire, que no caigan en lo que a mí me pasó, que vean primero el producto antes de depositar, que vayan a verlo, que se contacten con la persona, que si les venden algo, que vayan a ver y que vean ahí las cosas presenciales para que no les pase lo mismo que a mí, porque es terrible.

– ¿La han citado del Ministerio Publico?

– No, nada.

– ¿Está estampada la denuncia?

– Está estampada la denuncia, que inclusive yo cuando contacté a esta persona (afectada por arriendo) también por Messenger, me dijo que ella había hecho denuncia por Carabineros y en Carabineros le habían dicho lo mismo que a mí.

Reconoce que no va a recuperar el dinero, pero quiere hacerlo público para que no le pase a ninguna persona.

Al finalizar repite el nombre de la persona que según ella la estafó. Se trata de María Fernanda Muñoz Rojas, aunque probablemente pueda tratarse de un perfil falso.