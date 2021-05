Denuncian matanza de perros y entre ellos un zorro en sector de Guzmanes

Misterioso e inquietante caso preocupa a vecinos:

Lo que más llama la atención es que las mascotas pertenecen a diferentes sectores de Guzmanes, sin embargo todas han sido encontradas muertas en el mismo lugar, cerca de la medialuna.

Una lamentable situación están viviendo en el sector de Guzmanes por una masiva matanza de perros. Sólo este día lunes encontraron alrededor de ocho perritos además de un zorro muertos. Mientras que ayer en la mañana, durante la realización de un recorrido por el lugar, junto a personal del SAG y el alcalde de Putaendo, Sergio Zamora, encontraron muertas tres mascotas más en el lugar.

Una vecina del sector, Camila Valenzuela, es una de las personas que ha tenido la mala fortuna de encontrarse con esta dantesca imagen de animales muertos. En conversación con nuestro medio lamentó la situación que se está viviendo con la matanza de estos perros, hecho que viene ocurriendo desde hace un mes y medio aproximadamente.

– ¿Qué piensan ustedes, esto es envenenamiento?

– La gente del SAG dice que obviamente están envenenados, todas las mascotas estaban envenenadas, por las características que presentan, ninguna de las mascotas que hemos encontrado, ni el zorro, tienen lesiones, mordeduras, nada. Están todos en la misma condición y eso da a entender que es por envenenamiento.

– ¿Sospechas que tengan ustedes, que estén consumiendo algo? ¿Quién puede ser, como dicen algunos, quiénes serán los malditos en este sentido?

– Mira, en cuanto a sospechosos yo creo que la gente ya tiene sus sospechosos, pero no podemos adelantarnos a la situación de dar nombres y apellidos o posibles sospechosos, porque obviamente hay que esperar que las autoridades de este momento tomen cartas en el asunto y se hagan las denuncias correspondientes. Ya se está trabajando en eso, así es que esperamos pronto saber el nombre de los responsables.

Cuenta que van once mascotas muertas, más una entre los días lunes a martes de esta semana; «esperamos saber pronto la identidad de estas personas porque el tema ya se pasó a Carabineros, se va a hacer una querella municipal, el SAG por su parte va a hacer una querella por el maltrato animal al zorro y también se está haciendo en este momento la tramitación de la denuncia que se va a hacer en PDI», dijo Camila.

– ¿Dónde encuentran a los perros, en un cerro, un sector específico?

– Mira, sucede que acá en Guzmanes hay terrenos de Serranía por alrededor de las casas en sí, entonces en este sector de Serranía hacia arriba hay unos corrales viejos y alrededor de estos corrales están los perros tirados, a muy poca distancia, es cosa de metros; están tirados cerca de la medialuna, unas quebradas que tiene este sector, ahí están todos cerca, están con una misma dirección, el veneno debe ser el mismo porque están todos en la misma condición, solamente hay que esperar que sucede cuando ya empiece la investigación del tema, porque no vamos a descansar, por lo menos los que estamos acá en el lugar, no vamos a descansar hasta saber quién realmente fue, necesitamos saberlo porque ya la o las personas que están haciendo esta matanza, se ve que no es un tema específico, como un problema específico con una familia, tenemos perros de todos los lugares de Guzmanes que están muertos acá, entonces no es algo puntual que podríamos decir por un animal mataron todos estos perros, o apuntar a alguien directamente porque son perros de todo el sector. No creo que los perros de todos los sectores hagan daño, no sé, por ejemplo a un criancero u otra persona, entonces yo creo que detrás de esto hay personas realmente enfermas, no tienen medidas, no son conscientes de nada, están haciendo daño sin saber las consecuencias que esto puede arrastrar.

– ¿Son todos perros de raza pequeña?

– Sí, hemos encontrado de todos los tamaños, pero el tamaño del perro más grande tampoco no es como gigante como para hacer un daño tremendo; o sea hemos encontrado mascotas con collares, hasta un chiguaga encontramos, hasta ese nivel de perritos, y lo que más nos llama la atención que cómo llega toda esta cantidad de perros, once, llegan a un lugar tan lejos… ¿en base a qué?, ¿para qué?, ¿por qué?, eso es lo que no entendemos. ¿Cómo llega toda esta cantidad perros de diferentes lugares del sector de Guzmanes a estar muertos en este mismo lugar?

– Por eso, ¿qué es lo que ustedes creen, los van a tirar para allá?

– No, mira de los 11 perros que hemos encontrado hasta el momento, uno se ve y observa que hubo arrastre, y no fue arrastre de otros animales porque la marca se ve claramente que fue arrastrado por una persona, pero no entendemos, no entendemos, nadie de las personas que estamos acá en el lugar entiende tampoco el porqué, el cómo llegaron toda esta cantidad de perros allá, siendo que hay perros que llegaron hace semanas, no solamente en los últimos días. Los vecinos vienen reclamando y haciendo noticia que hay pérdidas de perros, semanas atrás que se vienen perdiendo los perros, y tampoco es la primera vez que ocurre esto, llevamos un mes y medio con matanza de perros, yo creo que ya van alrededor de 20 perros muertos, sin contar los gatos porque hay vecinos que han comentado que han aparecido muertos en sus casas.

– ¿Desde cuándo viene esto, Camila?

– Esto comenzó hace un mes y medio aproximadamente, con los primeros perros muertos, después una vecina le envenenaron sus perros en la misma casa de la vecina; esos perros se encontraron afuera y hubo mucha suerte y se pudieron salvar, pero porque llegó una veterinaria pronto al lugar se pudieron salvar, después otro caballero vino a los bebedores que hay por acá cerca de donde van generalmente los crianceros a dar agua a sus animales, y ese caballero cuando iba de vuelta a su casa, sus tres perros quedaron tirados en el camino, porque venían envenenados, y esos perros lo único que hicieron fue lamer una bolsa negra, por lo que recuerda el caballero, y ahora más esta cantidad de perros e incluso hemos recorrido pocos lugares, pero yo creo que si seguimos recorriendo van a aparecer muchas más mascotas.

– ¿Cómo notan ustedes que es veneno?

– Sí, hay perros que se defecaron y hay otros que presentan sangre en el hocico y por las características que están muy hinchadas las mascotas.