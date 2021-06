Lo asegura la concejala Boffa Casas:

Hace un año y medio que se le pidió en una sesión al Concejo Municipal, aprobar la entrega de recursos económicos equivalentes al 10% de un proyecto que estaba presentando Serviu. Entre ellos el mejoramiento de la Plaza de Armas de la ciudad. Eran dineros ministeriales y específicos para una determinada área, que no podían ser ocupados en otras, pero durante la semana pasada finalmente y por responsabilidad del Municipio, según la concejala Patricia Boffa Casas, ese proyecto no fue tomado en cuenta y hasta el momento no va ese mejoramiento.

«Estas eran unas platas para recuperación y mejoramiento de la Plaza de Armas, eran ampliación, cambio de baldosas, mobiliario nuevo, iluminación, arborización, paisajismo. Había que poner el 10% que finalmente nunca se pone porque ese 10% se toma como para la mantención post ejecución. Esta era una suma de $741.000.000 para ser exacta, eso era lo que costaba el proyecto y ese proyecto fue despriorizado por la Municipalidad de San Felipe el 5 de mayo. No solamente este proyecto, sino también el proyecto de espacios públicos, también de conservación, que sería presentado en San Felipe de lo específico de lo que era la conservación de veredas en el damero fundacional, se hizo un diagnóstico, levantamiento por parte de la Secplac en su minuto, donde por ejemplo calles como Carlos Condell frente al Hotel Reinares, donde están todas las veredas levantadas y todo eso era un proyecto de $170.000.000 que también se despriorizó por parte del Municipio en mayo, en que no se presentaron los antecedentes correspondientes, por lo tanto es harta plata que nuestra comuna ha dejado de percibir, porque son recursos que llegan de afuera, que no son del Municipio, que no se pueden ocupar en otra cosa que no sea esto, para que la gente no diga que porque estamos en pandemia podríamos usarla para esta cosa, no, estas son platas ministeriales que ya están decretadas para espacios públicos», sostuvo Boffa.

– O sea, son como los llamados fondos sectoriales, ¿es decir es plata para comprar un TV y esa no se puede comprar una radio, por ejemplo?

– Así es, usted dice necesito cambiar veredas y no puedo construir casas ¿ya?, eso es, estas platas son para espacios públicos y para eso se utilizan.

– ¿Qué pasó al final?

– Se envió un oficio al Municipio para pedir antecedentes que había que remitir por parte de la Municipalidad para ingresar a esta participación de los espacios públicos, y el oficio no fue respondido en su minuto, por lo tanto nosotros estamos fuera de la postulación. Hemos estado en conversaciones en la mañana (miércoles) en el Municipio, para poder ver si podemos hacer algunas gestiones con la Seremi de Vivienda, con nuestro director regional don Tomás Ochoa, pero el tema es que estamos fuera de plazo absolutamente, no se respondió en el minuto que correspondía que era el 5 de mayo. Yo lamento profundamente esto, porque insisto, uno cuando está en un cargo, lo que quiere es justamente traer recursos a su provincia, a su comuna, al Valle del Aconcagua; obviamente quiere que todos los alcaldes presenten proyectos para poder traer la mayor cantidad de recursos, para recuperar los espacios públicos, para todo, para veredas, para todo lo que se requiere hacer en el minuto.

– ¿Ahora se perdió todo esto en el fondo?

– Sí, estamos fuera de plazo absolutamente para contestar todo, pero de todas maneras vamos a insistir, vamos a hacer un Oficio de Insistencia, lo están delineando en este momento en el Municipio para poder ingresarlo en Serviu. Estamos conversando con los actores necesarios en Valparaíso para poder hacerlo así, para buscar las instancias si es que todavía podemos hacer algo.