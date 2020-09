Desborde de canal inunda algunas casas en Villa Juan Martínez de Rosas

Una mala noche tuvieron que pasar este sábado algunos vecinos del pasaje Fernando Márquez de la Plata en Villa Juan Martínez de Rosas, ubicada en el sector oriente de San Felipe, al costado Villa Cordillera. Lo anterior porque cuando ya se preparaban para dormir, sus casas se inundaron producto del desborde de un canal que se encuentra ubicado en la parte posterior de sus viviendas.

El agua fácilmente alcanzó un nivel de unos cinco centímetros, debiendo los afectados salir con palas y escobillones a tratar de solucionar el problema.

Víctor Morales, uno de los vecinos afectados, contó lo siguiente a nuestro medio: «El problema que tuvimos fue como a las 11 de la noche, ya todos yéndonos a acostar, cuando el agua empezó a entrarse a las casas. Esto era un verdadero río, con dos vecinos más que eran los que estábamos más afectados, fuimos con unas palas y unas picotas, nos fuimos por detrás para ver por dónde podíamos pasar porque está todo cerrado, no se puede entrar por ningún lado. Hay un pedazo donde está roto allá que me imagino alguien debe haber roto antes, nos metimos por ahí, empezamos a encauzar el agua para que no siguiera viniéndose por la orilla de las casas. Estuvimos trabajando harto rato hasta que llegó bomberos, nos dijeron que no era mucho lo que se podía hacer por dentro porque como es un terreno privado, ellos no se pueden meter. Lo único que hicieron ellos fue chequear el canal hasta el final y ver a dónde daba, llamaron a las personas de regadío de las compuertas para que por favor pudieran cerrar y así el agua dejara de meterse a las casas. Nosotros somos dos afectados, un vecino que tiene la casa en arriendo, que hasta el momento no hay nadie, y mi casa que se me inundó la última habitación, el patio. El único miedo que tenía era que el agua siguiera subiendo porque tengo a mi hija con miastenia grave y usa un bypass nocturno, entonces si se me quemaba ese bypass era muy grave para mí».

El vecino comenta que este problema viene desde hace unos tres meses, porque en la parte de atrás, donde se ubica el canal, era una plantación de alfalfa, todo estaba a desnivel, «entonces cuando vino la empresa que está construyendo al lado, emparejó el terreno, pero justo en el lado de las casas que van en la orilla dejó un desnivel… Somos cuatro casas donde dejó el desnivel, más otras casas que están al otro lado, y justo donde está el desnivel se hace un hoyo, aparte de eso coopera el canal que pasa por el lado de ellos nunca lo han limpiado, está lleno de zarzamora, ramas y todo tipo de cosas», señala Víctor, uno de los afectados.

Agrega que tuvieron que romper por debajo de las panderetas ubicadas en el pasaje Pedro Prado para que el agua escurriera y se fuera por la calle, «porque si no estaría todo afectado, aquí el vecino de al lado se puede ver que todavía tiene huella otro vecino de más allá, tiene por el patio que parecía regadío ayer (domingo). Vino otro vecino y me dijo: ‘Vecino yo tengo hasta la cocina inundada’, supuestamente esa vinieron personas de la municipalidad… una persona de emergencia, la señorita… no me acuerdo, me dijo: ‘No se preocupe que aquí en su casa va a venir un camión ultra jet -algo así- y les va a venir a desinfectar la casa’. Ayer (domingo) lo estuvimos esperando casi cuatro horas y decidimos empezar a limpiar por nosotros mismos. Yo tengo cuatro bebés, no puedo esperar, aparte que no se sabe de esas aguas de regadío qué cosas vienen, así es que nos tocó lavar, limpiar y como ve todavía tenemos desorden, muebles mojados y esto ya había pasado la otra vez cuando ellos nivelaron ese terreno, llovió mucho, se volvió a juntar agua ahí donde mismo, esa agua empezó a pasarse a las casas, yo tuve que cambiar una cama porque se fue con hongos, era mucha la humedad», sostuvo Víctor.

El afectado dice que desde la Universidad de Valparaíso, a través de un comunicado, descartaron categóricamente que la inundación registrada en la Villa Juan Martínez de Rosas, se deba a los trabajos de ampliación que se realizan en sus dependencias.

Agregan que apenas conocieron la información aparecida en las redes sociales, se comunicaron de inmediato con los encargados de realizar los trabajos de construcción y les confirmaron que no existe ninguna anomalía en las faenas que se realizan con dicha situación.

De todas maneras, insiste que por último los encargados de los canales de regadío debieran encargarse de la mantención para evitar este tipo de problemas.

Desde la Junta de Vecinos de la Villa Juan Martínez de Rosas, su presidente Jaime Vásquez, reconoce que no es primera vez que sucede este problema; «ya ha habido otras situaciones que han afectado por este desborde de este canal, donde el agua entra por los patios de los vecinos del último pasaje que tenemos en el sector», dijo.

Sobre lo que se puede hacer, indicó que le habían solicitado hacer tipo una demanda colectiva por la utilización de los canales y a quien corresponda. El regante o los canalistas del lugar, «porque tiene que ver con la limpieza, mantención de estos canales, eso lo pensamos hacer, si está la motivación de los vecinos, sí lo vamos a hacer y acompañar esa posición de los vecinos, ya que hay un interés de una construcción que se va a hacer atrás, no sabemos cómo va a afectar también a los vecinos», señaló el presidente.

Respecto a lo no ida del camión desde la municipalidad, señalaron iba a ir un camión de una empresa limpia fosas que finalmente llegó ayer en la tarde, que sanitizaron el patio, pero al interior no se podía por la violencia con que se lanza el agua.

Toda esta situación ocurrió el día sábado en la noche.