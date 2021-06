Desesperada búsqueda de joven de 17 años desaparecido desde ayer

¡Aparece Benjamín…tú familia te espera!

En esta nota no necesitamos mayores argumentos para sólo decir: ¡Benjamín vuelve… estés donde estés! Porque tú familia te está buscando, está sufriendo, tu madre sobretodo está desesperada, también tu tía Claudia. Quizás no va a leer esta nota, pero si alguien lo ve o sabe algo sobre él, sólo debe llamar al celular +56 9 9153 5960. El joven de 17 años, Benjamín Nicolás Castro Hermosilla, desapareció ayer luego de ir a depositar la basura frente a su hogar.

Su tía Claudia Hermosilla, en conversación con Radio Aconcagua, hizo un llamado desesperado. Junto con eso comentó las circunstancias en que desapareció su sobrino. Hace hincapié en que lo han buscado por todos lados. Su madre está desesperada.

«Ellos viven acá en Hermanos Carrera número 1, frente a La Doñita, y él en la mañana (ayer) salió a botar la basura… Salió a las 08:20 de la mañana a dejar la basura frente a su casa, y mi hermana lo fue a ver a su pieza después, para que entrara a sus clases, y no lo encontró. Lo salió a buscar a la calle y no, no lo encontró, y desde esa hora que lo están buscando por todas partes y no está, incluso está sin celular porque en la mañana le habían quitado el celular para que se pudiera concentrar e ingresar después a sus clases, entonces está sin nada, anda con pantalón de buzo, un polerón gris con verde, zapatillas negras con blanco y calipso y un jockey, no anda con nada más. No tenemos cómo contactarnos, no es un niño que salga, que tenga redes de amigos grandes donde ir, los amigos son dos que además no viven en San Felipe», dice Claudia Hermosilla tía de Benjamín.

Señalar que hasta el cierre de esta nota, 19:50 horas aproximadamente, no había llegado a su casa.