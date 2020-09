Determinan no licitar cobro de parquímetros por el término del año 2020

Extrabajadores quedaron de brazos cruzados.

Dicen por ahí que lo último que se pierde en una situación adversa es la esperanza. Así estaban los extrabajadores de parquímetros de San Felipe con la esperanza de volver a las calles a trabajar, sin embargo tras la realización de una reunión este lunes de la comisión de Tránsito de los concejales, donde además estuvieron presentes el director de Tránsito Guillermo Orellana y el alcalde subrogante Claudio Paredes, se tomó la determinación que por el resto de año que queda no se va a licitar el cobro de estacionamientos de superficie. Por lo tanto los extrabajadores quedan de brazos cruzados.

Lo anterior lo dejó en claro el alcalde subrogante Claudio Paredes recordando que la reunión realizada con la comisión de Tránsito fue para revisar la calendarización sobre la vuelta de los parquímetros; «es decir el cobro de parquímetros en superficie, lo que yo les pude informar es que cuando nosotros hicimos el análisis con lo que estaba pasando, la realidad sanitaria con el señor director de Tránsito y con el señor jefe jurídico, vimos que era necesario prorrogar este tipo de cobros; una por la situación económica de las personas y en segundo lugar porque todavía las medidas sanitarias deben estar por sobre las medidas económicas, y en ese contexto hay todo un proceso de pago entre el operario y el conductor, en fin, donde se están dando situaciones donde la distancia social puede no ser la óptima, entonces con todas esas consideraciones sanitarias y también del punto de vista de los vecinos, se acordó entiendo yo poder mantener todavía las calles sin cobro hasta el último trimestre del año y levantar una licitación pública por un par de años por lo menos para las empresas del rubro», señaló.

TENÍAN ESPERANZAS

Consultado sobre esta determinación Manuel Arancibia, vocero de los extrabajadores de parquímetros, dice que lo lamentan porque desde que comenzó la pandemia estuvieron con la esperanza de volver a trabajar a las calles de San Felipe, «por lo menos estábamos viniendo dos veces a la semana a ver el trámite si volvía o no la empresa nuevamente, hasta última hora nos dieron esperanza que la empresa volvía, lamentablemente ayer (lunes) se hizo una reunión de la comisión de Tránsito con los concejales, donde se resolvió y donde varios concejales votaron en contra y solamente uno a favor de que volviera la empresa de parquímetros», indicó.

Comenta que antes del comienzo de la reunión alcanzaron a conversar con varios concejales, donde los ediles les plantearon su punto de vista personal viendo muy difícil que volviera el cobro de parquímetros por la pandemia que azota a nuestro país. Igual les dieron esperanzas, que pasando la emergencia sanitaria vuelva la empresa de parquímetros.

Pero a pesar de las buenas intenciones calificaron como un «portazo» esta determinación de no seguir cobrando parquímetros, porque consideran que deberían haber sido más directos con ellos y haberles dicho: «Saben qué, muchachos o al dueño de la empresa que por el momento no va a volver la empresa de parquímetros por este y esto otro, entonces ¿qué pasó?, la empresa siguió pagando arriendo, siguió pagando luz, siguió pagando agua, entonces eso como medio fraudulento en el sentido que ellos podrían haber sido más directos», esbozó Manuel.

Manuel Arancibia recordó que el contrato de la empresa con la municipalidad tenía fecha de término el 27 de marzo, el cual supuestamente se iba a extender «hasta que pasó el tema de la pandemia y a nosotros nos desvincularon el 3 de abril, supuestamente iba a haber una prórroga hasta que hubiera una licitación nuevamente, o sea una prórroga. ¿Por qué?, porque no era fuerte hacer una licitación en ese momento porque por el tema de la pandemia las empresas no iban a participar, porque era pérdida para ellos, entonces se le hizo una prórroga donde varios concejales… se hizo una reunión con la empresa, con los dueños de la empresa, el administrador en ese momento don Patricio González, don Guillermo Orellana y alcalde, entonces estaban de acuerdo en extender ese contrato hasta el mes de diciembre si no me equivoco, pero eso no se cumplió porque como digo el día 3 de abril a nosotros nos desvincularon y se dio la esperanza que la empresa que en algún momento iba a volver que eso ya ayer definitivamente no ocurrió».

Recuerda a la otra empresa que los dejó de brazos cruzados y ahora vuelven a vivir una situación similar, e incluso comenta que todavía le adeudan dineros de la anterior empresa de José Hidalgo que todavía no recuperan: «Ahora nos cierran las puertas nuevamente por trabajar y sin tener plata de la otra empresa, porque como digo le hicimos una demanda a la municipalidad, una demanda que va un año y tampoco hemos tenido respuesta sobre eso», finalizó Manuel Arancibia.

Importante señalar que son alrededor de 40 las personas que llegaron a trabajar cuando todo estaba normal. Después hubo una baja de un 50% porque simplemente la situación se volvió insostenible por parte de la empresa.