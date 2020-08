Devastador incendio la noche del viernes habría sido intencional

Ayer la hija del dueño de la casa donde se originó el incendio el viernes en la noche en calle Abraham Ahumada, Pilar Muñoz, llamó a radio Aconcagua para aclarar algunas versiones que circulaban donde se señalaba que era un cité, que vivían 10 personas por pieza. Según ella eso no corresponde a la realidad. Junto con ello señala que el incendio habría sido intencional tras la realización de peritajes.

En todo caso reconoce que se trata de una casa donde se arriendan piezas a personas; «no es un cité, es una casa donde se arriendan piezas. Atrás vivían dos parejas, arriba dos niños como de 20 a 25 años, y abajo vivían cinco personas adultas de 50 años, y gracias al corta fuego esto no pasó al hogar de ancianos porque nunca empezó ahí, se generó acá, y por las pericias que salieron habría sido intencional de la pareja que vivía arriba, pero nunca hubieron 10 personas por pieza, había 10 personas en toda la casa», señaló Pilar Muñoz.

– ¿Intencional, en qué sentido, discutieron entre ellos?

– Claro, de hecho tenían fecha de salida porque peleaban todos los días, tomaban en la pieza, mi papá estaba ‘chato’, ya les había dicho que vivieran el último mes gratis y de ahí se fueran y justo pasó esta tragedia. Pero no viven extranjeros, si así fuera daría lo mismo, no es ese el caso; tampoco viven diez personas por pieza, que estaban hacinadas, al contrario, vivían onda con living, comedor, baño, cocina, y los cabros que vivían era jóvenes, ellos tenían su pieza aparte. Abajo vivían las cuatro personas de 50 años con sus piezas respectivas. Lo que pasa es que aquí la gente es muy de esfuerzo ellos son súper humildes, entonces juntar su frío, su cama, su tele y perderlo aquí es devastador, es terrible, y que se especulen tantas cosas. Ese día había 500 personas grabando, sacando fotos, hablan mucho, ‘cachay’, pero eso no es lo importante, lo importante es que aquí nadie murió, la casa de mi papá no pasó nada gracias a Dios, porque claro es de adobe la construcción de atrás, pero gracias al corta fuego que hay no pasó a los abuelitos.

Pilar muñoz, es hija del dueño de la casa donde según ella se originó el incendio que habría sido intencional.

Esa noche llegaron a trabajar 18 unidades bomberiles. Recordar que este incendio se produjo el día viernes en la noche.