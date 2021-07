Devuelven dinero a víctimas de clonación de tarjetas en estación de bencina

Buenas noticias para los afectados por clonación de tarjetas presuntamente en el servicentro Copec de Avenida Manso de Velasco. Esto porque el banco les repuso el dinero defraudado.

Así lo reconoció José Lazo Osorio, uno de los afectados junto a Ximena y Sebastián.

– Cuéntenos, usted es uno de los afectados por clonación de tarjetas, algo que dimos a conocer el día lunes en nuestro medio.

– Correcto, yo soy uno de los tantos afectados que hubo en realidad y la situación fue la siguiente; mire, yo no me acuerdo bien. El día de la semana pasada me dirigí hasta la bomba Copec que está a la entrada de San Felipe, hice una recarga de combustible por un valor de 10 mil pesos con mi tarjeta de débito y de ahí seguí el rumbo hacia donde yo me dirigía. A eso de las seis y media de la tarde voy a comprar al Supermercado Líder y al pasar la tarjeta la cajera me dice: «Caballero, algo le pasa a la tarjeta, no me está pasando». Como andaba con mi esposa le dije: «Vaya al cajero y saque plata, a lo mejor las bandas de las tarjetas se echan a perder». Vuelve mi esposa con su rostro desfigurado porque me dice: «¿Sabes qué? Hay 5 mil pesos». Nosotros teníamos alrededor de 900 a un millón de pesos en la tarjeta. En ese momento hicimos la denuncia al banco y nos dirigimos a la PDI a hacer la respectiva denuncia. Ahí nos empezamos a encontrar con gente que estaba en la misma situación.

– ¿El viernes se reunieron con Rolando Stevenson, consejero regional?

– Claro, quiero públicamente agradecerle a don Rolando Stevenson porque fue como la única persona en realidad, la autoridad en la ciudad de San Felipe que a nosotros nos prestó ayuda, dentro de las posibilidades que él pudiese tener. Porque nadie más se nos acercó a ofrecernos una ayuda, él lo dio a conocer, lo hizo púbico, para que no le pasara a ninguna persona más de la ciudad. Yo estoy muy agradecido con él y de verdad que esas pequeñas cosas hacen la diferencia en una ciudad. Realmente debiese haber más servidores públicos de este tipo en San Felipe. Porque él lo hizo sin ningún interés, uno en ese momento está muy afectado y de verdad estoy muy agradecido. Me gustaría que más gente se sumara a la forma y propuestas que coloca él. Esta situación no se lo daría a nadie, fue una semana terrible, yo estoy muy agradecido de él, por eso te agradezco de darme este espacio para agradecer públicamente a don Rolando Stevenson.

– ¿Cuál fue la consecuencia final, es que el banco cumple con la ley y les devuelve el dinero? ¿Es así o no?

– Yo estuve leyendo la ley que en varios puntos señala, y dentro de esos puntos indica que el banco tiene 5 días de plazo para hacer una investigación previa y posteriormente la devolución del dinero, entonces gracias a Dios se me hizo la devolución del dinero, pero igual uno está en la incertidumbre, porque igual el banco no te deja nada conforme con la investigación. Ellos no te dicen una disculpa: «Oiga, no se preocupe por su plata, va a haber una investigación, pero se la vamos a devolver», entonces al final tú estás ahí al medio, sin saber qué va a pasar, si te va a devolver la plata o no te va a devolver la plata, entonces caes en una incertidumbre bastante y eso es… terrible.

– ¿Pero finalmente les devuelven la plata a ustedes?

– Finalmente se me devolvió el dinero en su totalidad y se terminó el problema. Por lo menos estoy ya tranquilo, está la familia tranquila, estamos bien por ese lado.

– ¿Se queda igual con la confianza, se vuelve confiar o se queda en la la desconfianza de que vuelva a pasar?

– Mire, lamentablemente esos son los pequeños grandes detalles que deja todo esto; de partida cero confianza vas a tener por el banco, porque el banco es vulnerable, entonces ellos fueron capaz de sacarme esa cantidad de plata en un día, pucha tú dices ‘no sé sí la tengo más segura en mi casa o si está más segura en el banco’. Entonces te quedan esas dudas. Yo voy a optar por el sistema antiguo que es sacar toda la plata y eliminar las tarjetas porque pasa esto… pasa esto, te roban la plata, te sacan toda la plata de un viaje, quedas mal psicológicamente, nosotros no quedamos bien, entonces no sé si en la casa, al final uno no sabe dónde tener su dinero y ese es problema.

– José, con la experiencia que le tocó vivir, ¿qué le dice a la gente que puede estar pasando por el mismo problema; que presenten reclamo, que insistan?

– Bueno, yo por la experiencia que tuve, bueno la gente lamentablemente en este país, si uno no hace las gestiones de esta situación, nosotros nos movilizamos. De partida hice el aviso en el banco, fuimos a PDI, don Rolando nos asesoró en varias partes, hablé con el abogado, hice un llamado al centro de comercio financiero que tengo entendido es la entidad encargada de fiscalizar a los bancos, hablé con una persona, leí la ley muchas veces, que es la ley de fraudes que es nueva, pero la leí muchas veces. La gente tiene que informarse, saber de esto, porque esto está a la orden del día, aquí las personas te clonan las tarjetas como si nada, entonces te sacan toda tu plata y tú como le justificas al banco que te sacaron el dinero. Uno no sabe qué investigación hace el banco, ¿cómo saben ellos que me clonaron? Entonces uno no sabe eso, esa es la incertidumbre que te pasa por la cabeza ¿Pensará el banco de que la clonaron, creerán ellos que la clonaron y que yo no saqué el dinero?, entonces tú te empiezas a cuestionar una cantidad de veces… entonces es terrible, yo le aconsejo a la gente que cuide sus tarjetas, que vea muy bien, que revise y en los servicentros tratar de no ocupar las tarjetas en realidad, porque ahí te pasan una máquina y tú la pasas y no revisas la máquina si está bien, por último en un cajero puedes mover algo… no sé revisar, pero en un servicentro es complicado.

Por su parte el consejero regional Rolando Stevenson Velasco dijo estar satisfecho por las reclamaciones presentadas; «por alrededor de 15 personas afectadas por clonación de tarjetas del Banco Estado haya llegado a buen fin, es decir el banco ha cumplido lo establecido legalmente en el sentido de devolver en el plazo de 5 días las cantidades sustraídas. También es importante que los consumidores tengamos presente que hay leyes que nos favorecen y que tenemos que ejercerlas, y es por esto que también felicito a quienes reclamaron y recurrieron a mi persona para ayudarlos en ese objetivo, en el sentido de que tuvieron la valentía, se atrevieron justamente a ejercer su derecho frente al banco. Así es que felicitaciones y espero que en el futuro se siga cumpliendo la ley respecto a los consumidores», señaló.

Nos confirmaron que a Ximena también le devolvieron los dineros. Mientras que a Sebastián le llegó correo informando que su dinero estaba en la cuenta, pero no podía comprobarlo porque su cuenta estaba bloqueada.

La denuncia se hizo pública el día 01 de julio de 2021.