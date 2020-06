Dieciséis Bomberos entran en cuarentena preventiva de manera voluntaria

Descartan que sea por contagio:

Al menos 16 voluntarios de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos, tomaron la determinación de acogerse a una cuarentena preventiva, principalmente por asuntos familiares. La medida, según se indicó, no tiene que ver con haber concurrido a alguna emergencia ni menos con el trabajo de la propia institución, dejando en claro que no hay contagios dentro de las compañías de bomberos de San Felipe.

Así lo informó el comandante Juan Carlos Herrera Lillo: «Hay bomberos de algunas compañías, pero no por emergencia ni por ningún trabajo bomberil, sino que por algunos asuntos familiares, han tomado la determinación de quedarse en cuarentena porque la mayoría tiene que quedarse en las guardias correspondientes, y la verdad que es muy buena decisión que ellos toman porque lo que nosotros no queremos, es que en la guardia haya gente que se pueda infectar por una u otra persona», dijo.

Lo anterior a raíz que hay una bombera en la Séptima Compañía cuyo padre dio positivo al Covid-19, por eso se tuvo conversaciones con algunos voluntarios que estuvieron de guardia; «realmente se tomaron las medidas que ellos mismos informaron de que no querían quedarse en la guardia porque querían realmente hacerse el examen para saber si era positivo o negativo, pero de todas maneras también tenemos bomberos en cuarentena preventiva. Es lo mejor, es sano para la institución y realmente es bueno para los bomberos que se quedan en las guardias. Todo esto va porque los bomberos tienen que concurrir dos veces a la semana en las guardias nocturnas, entonces para no tener problemas con los demás bomberos que no tienen ningún síntoma o que hayan tenido algún contacto con alguna persona que haya estado infectada, se toma la determinación y se deja fuera de servicio y el Departamento Médico lo sigue constantemente, todos los días está conversando con ellos», dijo Herrera Lillo.

El Comandante Juan Carlos Herrera Lillo, fue enfático en señalar que no hay contagio entre los bomberos, sólo está situación de cuarentena preventiva.

Recordó que cuando los voluntarios concurren a alguna emergencia, incendio o accidente de tránsito, como fue el caso del choque en el peaje Monasterio, donde en principio se dijo que el chofer había dado positivo y posteriormente negativo tras realizarle el examen PCR, van con las medidas de seguridad, «pensando que la persona pueda estar infectada, tomamos todas las medidas correspondientes al respecto, mandé un video de como los bomberos se van equipando para realmente enfrentar esta situación cuando tenemos contacto con personas directas en los accidentes, así es que en ese sentido hemos estado tranquilos y la gente que está en cuarentena preventiva es porque ellos han tomado esa determinación», dijo Herrera.

Importante señalar que el comandante Juan Carlos Herrera Lillo se alegró que el chofer que chocó su vehículo en el Peaje Monasterio haya resultado negativo tras practicarle el examen PCR.

El Cuerpo de Bomberos de San Felipe, está conformado por siete compañías, incluyendo a la de Panquehue.