Dirigentes consiguen cajas de mercaderías para sus socios en la Municipalidad

Sindicato Independiente de Taxis Colectivos:

Muy agradecido del alcalde Patricio Freire Canto se manifestó la directiva del Sindicato Independiente de Taxis Colectivos de San Felipe que encabeza Juan Torrejón, luego que este día martes 2 de junio recibieran cajas de mercadería para repartir entre sus socios.

«En primer lugar agradecer la gestión de mis compañeros que están conmigo en la directiva y de la mayoría de los socios. Esta gestión comienza por el momento que estamos pasando todos los chilenos ya que en estos meses en que hemos estado en cuarentena, el trabajo bajó, independiente de los colectiveros ha bajado mucho y como todos saben no nos ha llegado ayuda de ningún lado, por ese sentido tratamos de golpear puertas como dirigentes y presidente del sindicato llegamos al municipio, donde agradezco mucho que haya prestado ayuda para una veintena de trabajadores de la locomoción colectiva que pertenecen a nuestro sindicato y por ende hoy en día estamos con esta valiosa ayuda que de corazón se agradece, porque como se sabe muchos no podían por la ficha CAS o por no estar con su registro social de hogares al día, pero igual se consiguieron estas veintitantas cajas apelando a la generosidad de nuestro alcalde Patricio Freire que le agradecemos mucho y por ende… las cajitas se agradecen que llegan en este momento cuando uno más las necesita, como digo yo en nombre de la agrupación, bien sabemos que no todos pudieron tocar, pero se han ido haciendo gestiones y de una u otra forma trataremos de que esto llegue para algunos más», señaló Torrejón.

Consultado sobre la posibilidad de poder repartir cajas de mercadería para poder lograr recursos, al igual como lo están haciendo los furgones escolares, dijo que él había hablado con el alcalde y le dio a conocer la inquietud «sobre poder garantizar una peguita, algo que entrara para la entrega de estas cajas solidarias a la mayoría de las poblaciones, teniendo en cuenta que también sé los furgones escolares se inscribieron. Seguramente hay una diferencia entre las cajas que puede llevar un furgón escolar y las que puede llevar el colectivo. Esa inquietud la dejamos y esperamos que en estos días podamos tener una respuesta positiva y si no es así, se hizo el intento; se están haciendo todas las cosas que estén a nuestro alcance para ir en ayuda de nuestros compañeros», manifestó Torrejón.

Agregó que lo importante no es hacer una carta y dejar que «repose y durmiendo» en el municipio; «aquí hay que golpear puertas, estar ahí, ahí, hurgando, llamando por teléfono, porque uno no piensa en uno sino en toda la desgracia que están pasando la mayoría de las familias, sobre todo nuestros compañeros de la locomoción colectiva que lo están pasando muy, muy, mal y ojala que el gremio, el mayor hiciera un esfuerzo y tratara de conseguir lo mismo que conseguimos nosotros», finalizó Juan Torrejón, presidente del Sindicato Independiente de Taxis Colectivos de San Felipe.