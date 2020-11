Dirigentes de villas aledañas a la toma piden más apoyo a las autoridades

Requieren especialmente resguardo policial ante robo de cables del tendido eléctrico.

Pese a estar efectuando un trabajo mancomunado entre varias villas como Yevide, Sol del Inca, Las Camelias, La Nacional, desde la directiva de la Villa Yevide reconocen que las vidas de ellos y de sus vecinos cambió radicalmente tras la toma de terreno que se produjo en la parte posterior de dicho sector poblacional, por parte de ciudadanos de distintas nacionalidades, pero principalmente haitianos.

Uno de los vecinos del lugar e integrante de la directiva, Armando Silva, conversó con nuestro medio y fue él quien reconoció que se está trabajando en forma conjunta con las presidentas de Villa La Nacional, Las Camelias, Yevide. Junto con ello hay una mesa de trabajo con las autoridades; «el día viernes comenzamos esto, nos reunimos con la señora Patricia Boffa delegada del Serviu, ella también se llevó tarea para la casa con el señor gobernador, estamos trabajando definitivamente en todas las problemáticas que tenemos», señala.

Aprovecha para denunciar el último hecho delictual que afectó a los vecinos de Villa Yevide, como fue el robo de cable del tendido eléctrico, presuntamente por el mismo sujeto que ya hace un tiempo había cometido el mismo delito. «Por ejemplo nosotros el año pasado en Villa Sol del Inca también tuvimos el robo de cable, la persona fue identificada y detenida y el tema se detuvo, presuntamente es la misma persona en esta ocasión», indicó Silva.

Los dirigentes descartaron que fueran personas que están en toma los autores de este robo, presumen que es la misma persona de la otra vez que atacó en Villa Sol del Inca.

Señalan que se entrevistaron también con el obispo de Aconcagua, Padre Gonzalo Bravo, para saber sí la iglesia estaba detrás del financiamiento para las instalaciones de las viviendas tipo media agua en el lugar, obteniendo como respuesta que ellos sólo entregaron cajas con alimentos y una biblia. Comentándole que tenían las mismas preocupaciones de los vecinos con esta situación: «Nosotros lo que vemos es que, si se solucionan los problemas básicos de estas personas, los servicios básicos, el agua, la luz, la basura, eso también va a descomprimir un poco esta problemática que están viviendo los vecinos acá», señaló Silva de Villa Sol del Inca.

Por su parte María Méndez, presidenta de la Villa Yevide, reconoció a nuestro medio que la vida les cambió cien por ciento: «Nos cambió todo, queremos que les den agua, todo lo básico porque sin agua no hacen nada y nadie vive sin agua, de hecho yo me tomé la libertad de abrir candados y que saquen de las áreas verdes y de los grifos, pero nos vinieron a botar excrementos porque se sacaron los contenedores del sector, para que no ocurra hoy me trajeron un contenedor para que los haitianos boten la basura, pero igual hay muchas falencias, necesitamos más apoyo», dijo.

– ¿En qué sentido más apoyo?

– Se solicitó más resguardo policial, se vieron los primeros días y después nada y esa es la verdad. Nosotros como villa, los pobladores, juntamos dinero para cerrar la pasada hacia la Departamental, y Carabineros sí nos va a prestar ayuda para cuidar y se cierre y no nos boten el muro, pero el robo del tendido eléctrico… si ya está identificada la persona, no sé qué espera la autoridad, esa es la verdad de las cosas.

– En ese sentido, ¿se descarta que sean de la toma los que roban cable?

– No son de la toma, está identificada (la persona), yo tengo contacto con la gente de la toma, ellos están sectorizados, cada cual tiene su grupo y yo tengo reuniones con ellos, me junto con ellos y han logrado entender que no hay contenedores y no vienen a botar basura, entonces estamos trabajando a la par en ese sentido con ellos, pero no todos entienden, como en todas partes hay gente que sí hace caso y otra que no.

Otro integrante de la directiva, José Álvarez, comentó las falencias que hay y que se trataron; primero el robo de cables y que no hay resguardo policial.

El dirigente reconoce que hay un mejor comportamiento referente a la basura; «ya no vienen a botar, porque antes venían y dejaban todo cochino alrededor de la plazoleta, me entiende, y excremento, esa es la falencia que hay acá de la basura y de los servicios higiénicos», aseguró.

Al finalizar los dirigentes hicieron un llamado a las autoridades en general a prestar más apoyo al sector.

También piden mayor vigilancia policial, especialmente después de las siete de la tarde.