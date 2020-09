Disparan a dirigenta rumbo a marcha contra imputado por abusos sexuales

Imputado por grave delito contra menores se encuentra con arresto domiciliario, lo que ha generado una seguidilla de protestas por parte de un grupo de mujeres principalmente.

Un hecho que la víctima califica como «un atentado contra su vida» fue lo que habría vivido Naike Rojas, dirigente de una agrupación de mujeres en Santa María. El día jueves 27 de agosto en la tarde, cuando precisamente iba a una manifestación por el arresto domiciliario que cumple el imputado por abuso sexual en esa comuna, desde un automóvil que detuvo su marcha le dispararon con un arma de fuego provocándole heridas por perdigones.

«Exactamente como te decía el jueves ante pasado (27-08-20), me dirigía a la marcha a la nueva convocatoria que teníamos que era la última porque al final con lo que me pasó fue la última, me dirigía entre la calle principal de Los Robles y pasa un auto que lo único que logré identificar del móvil que es un Charade color rojo, y me disparan. Desgraciadamente no pude ver, porque esto fue demasiado rápido, quiénes iban dentro del auto, ni anotar la patente, pero producto de ese atentado a mí me llegaron los perdigones en el brazo izquierdo, y a modo de no exponer a las demás personas, a las vecinas, porque hay que entender que a las manifestaciones iban familias, niños, iban abuelos, y para no exponerlos a ellos, su integridad física, es por eso que decidimos no continuar con las manifestaciones pacíficas», dijo Naike.

– ¿A qué hora fue esto aproximadamente?

– Temprano, fue alrededor de las seis y media de la tarde, veinte para las siete, ese es el rango de hora.

– ¿En qué calle fue esto?

– Calle El Canelo en Población Los Robles.

Dijo que mayores antecedentes no podía entregar porque está en investigación, pero dijo que «iba caminando y pasa este vehículo, paran, disparan y se van… se dan a la fuga», señala.

– ¿Piensa que el disparo iba directamente hacia usted?

– Evidentemente, yo creo que sí, también tengo claro que su intención no era matarme, pero sí quizás amedrentarme o asustarme, si hubiese sido a matar, bueno lógicamente yo no estaría hablando acá.

– ¿Hizo la denuncia?

– Todo el conducto regular que se sigue después que uno sufre un atentado, constatar lesiones y realizar la denuncia en la entidad que corresponde.

– Y esto tuvo sus consecuencias porque usted quedó choqueada y tuvieron que suspender las marchas finalmente.

– Claro, esa es la consecuencia, porque no se pretende arriesgar o exponer a las personas, porque si pudiese ocurrir, hay que pensar que hay niños, hay adultos, son factores, son familias que van a las manifestaciones, y como movimiento no nos gustaría que volviera a ocurrir algo así, a una señora o a un pequeño, no es la idea.

– ¿Relaciona este hecho con que usted encabece las marchas, que sea el rostro visible, querían amedrentarla por participar en estas manifestaciones?

– Sí, porque también anteriormente les había mencionado que había recibido amenazas por parte del imputado.

– ¿Directamente de él o por intermedio de otras personas?

– Directamente de él.

– ¿Qué le dijo?

– Es que eso también está en el proceso investigativo.

– Pero así someramente, algo que se pueda comentar.

– Que se considere lo legal dentro de la amenaza.

– ¿Pero físicas, contra su vida?

– Sí.

Reiteró que todo está en la fiscalía local de San Felipe, en etapa de investigación.

Al finalizar indicó que por un tema de seguridad no se va a continuar con este tipo de manifestaciones pacíficas, «pero sí vamos a continuar realizando otro tipo de manifestaciones vía virtual, como le mencioné antes, continuamos ahora en las juntas de vecinos realizando capacitaciones… igual vamos a seguir manifestándonos, pero de otra manera, no a través de las marchas», señaló la afectada mujer.

Naike Rojas es dirigente de la Agrupación de Mujeres de Santa María teniendo el respaldo de Anamur.

Importante señalar que el imputado de 50 años, de iniciales G.T., en su momento fue dejado en prisión preventiva, sin embargo, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó esa medida dejándolo sólo con arresto domiciliario total. Eso tiene en pie de guerra a las mujeres y comunidad en general que desde el primer minuto que se supo esta noticia comenzaron a manifestarse en la vía pública.