Dos ‘motochorros’ a punta de pistola asaltan local de comida rápida ‘Karla’

Se llevaron 250 mil pesos en efectivo:

Dos antisociales que se movilizaban en una motocicleta asaltaron el conocido local de comida rápida ‘Karla’ ubicado en la población San Felipe de nuestra ciudad. Uno de ellos lo hizo a punta de pistola, intimidando a la cajera que estaba en el lugar y que además es hija del dueño del establecimiento.

Fernando Salazar comentó que este hecho ocurrió este miércoles a eso de las 22:05 horas: “Entró un tipo con pistola. Mi hija, que estaba atendiendo en el mesón, creyendo que era alguien curado que estaba entrando, entonces de un de repente se mete detrás del mesón y la apunta con una pistola y yo estaba detrás, no me veía, y cuando mi hija grita papá… papá, entonces yo me asomo y veo a este tipo al lado de ella apuntándola, diciéndole que necesitaba todo el dinero. Ahí le digo yo ‘entrégale el dinero a él’, que le abriera la caja, así es que él abrió la caja y la siguió apuntando, empezó a gritar, se llevó la plata y listo. Había otro tipo afuera esperándolo en una moto, el sujeto entró de casco con una chaqueta, así es que se llevó la plata y partió, pero yo no lo alcancé a agarrar por el lado de la casa porque cuando salí ya la moto había partido”, señaló.

– ¿En cuánto avalúa el robo?

– Bueno, no es tanto, sí era lo que habíamos hecho, eran como 250 mil pesos aproximadamente.

Reconoció que para ellos es una suma importante, “porque se lleva parte del capital también, porque es parte de ganancia nomás, se le tiene que pagar al personal, es relleno de lo que se vendió, porque todo no es ganancia”, señaló la víctima.

Fernando Salazar cree que el hecho delictual que le afectó estaba planificado: “Un día antes, creo que en la semana estuvieron los tipos viendo que realmente era fácil robar acá, no lo había visto, pero si lo veo lo conozco, me entiendes, si lo veo lo conozco, pero se me hace conocido aquí en la ciudad el gallo. Ahora lo otro que se podría decir es que no son de acá tampoco, porque la fuga que tuvo él fue hacia abajo, hacia las poblaciones de abajo, entonces si el gallo hubiese sido de otro lado se va hacia el centro o a la salida de San Felipe”, dice Fernando.

Comentó que el asalto se produjo cuando ya estaban cerrando, terminando para entregar un pedido a unos jóvenes que estaban afuera, a quienes también asaltaron.

Finalmente indicó que de todas maneras realizó la denuncia en Carabineros.