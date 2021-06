Dos viviendas afectadas por voraz incendio la madrugada de este lunes

Una de las vecinas necesita ahora arrendar vivienda:

Justo a las 03:32 horas de este lunes, en el pasaje Clérigo Pantaleón de Población Pedro de Valdivia, se declaró un incendio estructural en una vivienda, lo que generó pérdidas totales en ese inmueble y pérdidas parciales también en una de las casas contiguas. Fue la rápida acción de vecinos y de los bomberos que llegaron en tan sólo cinco minutos lo que evitaron una tragedia mayor.

En la vivienda donde se generaron las llamas vivían dos adultos mayores, un matrimonio, los cuales debieron ser ambos hospitalizados a causas del shock que sufrieron al ver todas sus pertenencias consumidas por el fuego.

SALVARON ILESOS

Carolina Aballay, hija de los afectados de este incendio, comentó a Diario El Trabajo que «bueno, yo no vivo acá con mi papá, pero mi mamá me llamó a eso de las 3:39 de la mañana, informándome del incendio que estaba ocurriendo acá en la casa y bueno, más mayores detalles no sabía dar. Yo no vivo acá. Lo único que sé es lo que me comenta mi mamá, que ella sentía como que estaba lloviendo atrás y claro, entonces eso los despertó, porque empezó a sentir el olor a humo y ya el incendio ya estaba en la pieza (…) De momento no nos urge ayuda material, más que todo buena vibra y ayuda psicológica para mis papás Isabel León e Iván Aballay, por lo demás dar las gracias a los vecinos, a los bomberos, a todos quienes le han brindado apoyo a mis padres, porque mi mamá está en shock y mi papá lamentablemente quedó hospitalizado por un problema al corazón por el mismo motivo del incendio (…) Se quemó toda la parte de la pieza de mis papás, porque ahí fue donde llegó el incendio, en la parte del comedor y parte de la cocina. Mi papá tiene 70 y mi mamá tiene 65 años de edad», comentó Carolina a Diario El Trabajo.

NECESITAN ARRENDAR

Nuestro medio también habló con la vecina de estos adultos mayores, Maritza Saá Montenegro: «No tenemos ni una a cama, se nos hicieron tira todas las camas, perdimos camas, ropa, los muebles quedaron muy mal, todo se mojó. Ahora necesitamos arrendar de urgencia, sólo podemos pagar hasta 200.000 mensuales, pueden llamar a mi nieta Javiera Arévalo al +56947779601, necesito una casa bien cerradita porque yo soy sola, con unas dos piezas porque a veces viene mi nieta a acompañarme», dijo la vecina.

Diario El Trabajo habló con el comandante de Bomberos, Juan Carlos Herrera Lillo, quien nos brindó un informe sobre este siniestro: «Efectivamente este lunes a las tres y media de la madrugada se reciben llamados de incendio estructural en el sector Pedro de Valdivia, despacho de la primera unidad de Tercera y Cuarta compañía avanzan hasta el incendio, llegando el carro de la Tercera Compañía en menos de cinco minutos. Estando en el lugar se declara la situación y se declara Incendio Mayor, estaban siendo consumidas dos viviendas, una porque eran casas pareadas, lamentablemente el fuego se estaba concentrando en la parte del entretecho. El trabajo de Bomberos fue controlar rápidamente para evitar que los inmuebles fueran construidos en su totalidad. Bueno, la causa del incendio es investigadas por el Departamento de Investigación para ver el origen y las causas», indicó el Comandante.

Roberto González Short