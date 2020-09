Dueño de casa destruida por fuego reclama alto costo de medidor eléctrico

Incendio en pasaje Eucaliptus Villa 250 Años:

Dice que se acuerda de aquel día jueves en la noche, mientras estaba trabajando en el Complejo deportivo de Unión San Felipe, cuando recibió una llamada de su hijo informándole que su casa estaba incendiándose.

La casa se encontraba ubicada en el pasaje Eucaliptus número 1132 de la Villa 250 Años.

Nos lo encontramos en la calle camino a las oficinas de Chilquinta para clarificar una situación relacionada con el cobro de 700 mil pesos para poder instalar energía eléctrica nuevamente.

Nos dice que desde el sábado ha estado trabajando para volver a armar su casa, «con mi vecino, mi hijo y yo nomás porque hay gente que pide muy caro por reparar las casas, si es para pararla nomás, no es un chalet o un departamento, es una casa común», señala Carlos Cortez.

Aprovechó para agradecer a la municipalidad de San Felipe que lo ayudó con madera, electricidad, el techo, «latas, clavos, todo eso me ha dado la municipalidad, vengo aquí a Chilquinta porque me dijo la presidenta de la junta de vecinos, la señora Ivón, que cobraban siete ‘gambas’ (700 mil pesos) por el medidor… Estoy pagando siete ‘gambas’ por un medidor que no lo quemé, lo quemó la gente de al lado, yo no lo quemé, y eso me pasó por estúpido, todos los hijos que tengo… los cuatro hijos me han retado, pa’ qué das agua… pa’ qué das luz, por ser buen vecino le estaba pasando agua al caballero y luz, con ese incendio en mi casa me pagó todo», señaló Carlos.

– ¿Cómo están ustedes ahora, en pie un poquito o no?

– Sí estamos armando la casa del sábado… estamos con el vecino, ni el sábado ni el domingo fui a trabajar al complejo de Unión San Felipe, me tuve que quedar en la casa a ayudar al vecino, a ayudarle a trabajar a las seis de la tarde, a seguir trabajando… pararla luego, Dios no permita que ojala no suceda lo mismo que no voy a pasarle luz, ahí llegan puros que fuman pitos.

– ¿Carlos, sabe usted la causa del incendio?

– No, todavía no me entero de cómo fue el incendio… todos me echan la culpa a mí, que mi hija quemó la casa, mentira porque mi hija estaba durmiendo.

– Pero decían que había sido un recalentamiento del sistema eléctrico al lado.

– No sé porque como le digo, yo estaba trabajando en el complejo de Unión San Felipe, me llamó mi hijo Joaquín y él me dijo «papá se está quemando la casa del Tío Richard y entremedio del techo viene el fuego para la casa de nosotros».

– ¿Qué se necesita?

– Medidor, quiero conseguirme un medidor barato, cómo 700 ‘lucas’ si gano 200 ‘lucas’ en el Complejo de San Felipe, no tengo de dónde sacarlo. Y eso nomás, me decían que con el 10% tenía que comprarlo, pero no es culpa mía, fue la gente de al lado, no mía, si hubiese sido mía lo compro al tiro, pero no es culpa mía.

– ¿Setecientos mil pesos el medidor o la instalación completa?

– No sé, la vecina me dijo que el medidor, siete ‘gambas’ comprar el medidor de la luz me dijo: «Si no es de oro, ¿cómo va a valer esa plata?; bueno vecino, vaya a conversar con Chilquinta», y para allá voy.

Importante señalar que el incendio que destruyó la casa de Carlos Cortez se produjo el día jueves 20 de agosto de este año en horas de la noche.