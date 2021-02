Ediles no votaron subvenciones para organizaciones sociales del año 2020

¡Polémica en el concejo municipal!:

Alcalde señaló que «les dio miedo rechazo porque era muy comprometedor».-

Una acalorada y polémica sesión de concejo municipal se vivió durante la jornada de ayer martes entre los ediles de nuestra ciudad. Y es que, al momento de llegar al punto de la votación de las subvenciones para las organizaciones sociales, Patricia Boffa, Igor Carrasco, Dante Rodríguez y Juan Carlos Sabaj, decidieron no votar el punto.

El hecho provocó que en definitiva no se aprobaran los recursos para distintas organizaciones que corresponden al año 2020, los que en su momento no se entregaron por la emergencia que provocó la pandemia del Covid-19.

En este sentido la concejala Patricia Boffa señaló que «el punto de la tabla no se votó, nosotros como concejales tenemos las facultades, tenemos la facultad de establecer que no se vote de acuerdo a la ordenanza número 40 de subvenciones que existe en la municipalidad».

Boffa explicó que «estamos a prácticamente 40 días de una elección municipal y existe un informe de la Contraloría que guarda relación con estos hechos. Podríamos haber caído en una falta a la probidad. Recordar que ya tenemos a un concejal que fue sancionado por el delito de cohecho en el proceso eleccionario anterior».

Bajo este escenario, los ediles plantearon una propuesta al alcalde Beals. Así al menos lo planteó la concejal Boffa, al señalar que: «Creemos que no debía votarse. Ahora bien, cuál es la propuesta que se le hizo al alcalde (s), como él dice que están listos los recursos para ser entregados, entonces bueno, votemos el martes 13 de abril el listado de subvenciones que fue aprobado en la comisión».

De esta manera, y según sostiene la concejala, «entreguemos los cheques a las organizaciones el 20 de abril, toda vez que nosotros seguimos siendo concejales hasta el 25 de mayo. Por lo tanto, creemos que es un acto de probidad.

«Lo que pedimos en la sesión de concejo es que el punto no se votara, y eso fue, no se votó, no es que lo hayamos rechazado, los concejales no votamos. El alcalde quiere tergiversar la acción fiscalizadora que ha tenido este concejo municipal y todos los concejales estuvimos en la misma postura, porque entendemos que es un tema de probidad y no podemos estar expuestos a un error», agregó Patricia Boffa.

Finalmente, la concejala indicó que «las subvenciones no fueron rechazadas por el concejo municipal, solamente cambiamos la fecha de votación para que sea el martes después de la elección municipal de abril próximo».

Por su parte el concejal Igor Carrasco sostuvo que «acá hay varios temas que hay que aclarar, en la comisión lo que había que hacer era entregar la información, y no aprobarlo. Nosotros solamente hicimos el acta de la comisión, no entregamos ningún documento para que sea aprobado».

En este sentido Carrasco agregó que «acá se están ahogando en un vaso con agua, porque las subvenciones no se iban a votar hoy. Todos los documentos que acompañan el informe no están todavía».

De hecho, el edil fue aún más allá y precisó que existen organizaciones a las que no les correspondería recibir recursos en esta polémica subvención. «Acá hay tema también, hay organizaciones que la última vez que tuvieron vigencia fue en el año 2009, entonces, no es prudente entregarles fondos a estas organizaciones. También es un tema que no se vio hoy», indicó.

ALCALDE CHRISTIAN BEALS

Por su parte el alcalde Christian Beals detalló que son 72 organizaciones las que se verían beneficiadas por un monto que alcanza los 22 millones de pesos y que estaban pendientes durante el 2020, las que por los problemas que generó la pandemia no se extendieron, «y la verdad es que las organizaciones necesitan estos dineros porque tienen muchos problemas de pago, de estabilización, recuperación en su inmuebles, y necesitan estos aportes», sostuvo.

Respecto de la argumentación de los concejales para no votar las subvenciones, el alcalde señaló que «cualquiera que haya sido el argumento para no votar, no guarda relación con este beneficio porque además se lo dimos al Cuerpo de Bomberos, que fueron 45 millones el aporte anual porque bomberos necesita esos dineros para pagar la mantención de carros que son de costo alto y que son muy específicos en sus reparaciones».

Ante los dichos de los concejales de que esta votación provocaría faltas a la probidad, Beals sostuvo que «sostienen (concejales) que tienen que esperar hasta el 30 de abril, el problema es que quién va después, porque puede haber otro concejo municipal que podría aprobar o no estas asignaciones que están postergadas. Entonces el interés mío era apurar esta entrega porque llevan un año sin otorgarse».

En este mismo sentido y teniendo en cuenta el contexto de campaña política en la que estamos viviendo de cara a la próxima elección del mes de abril, el edil indicó que «el periodo eleccionario comienza después del 11 de marzo, pero si fuera eso tampoco podrían haber votado el aporte al Cuerpo de Bomberos».

Finalmente, y respecto de que este tema estaba en la lista de la sesión de ayer, Beals dijo que «cuando un punto está en la lista se tiene que votar si o no, lo que pasa es que decir rechazo para ellos era muy comprometedor, en el fondo lo que sucedió fue rechazar, pero con otro nombre, pero el hecho de no votar es rechazar, acá se tiene que decir si o no, pero no hay intermedios».