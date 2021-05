El boxeo del que se retiró a sus 24 años alcanza de nuevo a Víctor Caballero

Ganó en 1964 los ‘Guantes de Oro’ en Valparaíso:

Se supo este miércoles en la sección deportiva de Diario El Trabajo, que don Víctor Caballero Astudillo asumió como director de la Asociación de Boxeo de Santiago, lo que lo pone al frente de más de 600 asociados y más de 100 boxeadores activos, así lo confirmó a nuestro medio el presidente de la Asociación, Patricio Artigas Herrera desde Santiago.

«El maestro Víctor Caballero y yo nos conocemos desde muy chicos, llevamos años viajando juntos las sendas del deporte, estoy muy contento de tenerle en nuestro directorio general, esperamos pronto poder retomar los torneos que nos ha robado esta pandemia, hay que tomar en cuenta que son 33 asociaciones las que conforman nuestro gran bloque deportivo, y cada asociación de esas debe tener al menos unos 75 deportistas activos, y ahora con Víctor nos sentimos más apoyados, pues él tiene mucha experiencia en el manejo de torneos y clubes», comentó Artigas a Diario El Trabajo vía telefónica.

GUANTES DE ORO

Importante destacar también que la mañana de este miércoles hablamos con el mismo Víctor Caballero, quien recordó viejos tiempos como boxeador; «yo no me inicié como karateca, empecé como boxeador, era tremendo en el ring, gané varios campeonatos y en 1964 conquisté los ‘Guantes de Oro’ en Valparaíso, aún tengo esa copa. Con el tiempo mi familia y yo convenimos dejar de boxear, me retiré a mis 24 años de edad (…) con relación a este nombramiento en la Asociación de Boxeo de Santiago, pienso que es un honor para mí meterles el hombro a mis colegas y a las nuevas generaciones de deportistas, recordemos que esta Asociación cuenta con divisiones Cadetes de 15 a 16 años; Juvenil de 17 a 18 años, y Elite de 19 a 40 años, tanto en varones como en damas. Esta asociación fue fundada el 1º de mayo de 1915, o sea, tiene ya 106 años de formar y promocionar boxeadores, por eso nuestra Asociación sigue produciendo más deportistas de gran calidad, y por ese nivel de compromiso es que me siento honrado en aceptar esta responsabilidad con el boxeo», dijo Caballero.

Roberto González Short