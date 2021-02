El miércoles 3 de marzo vuelven las clases presenciales en San Felipe

Así lo confirmó el director de la DAEM, quien además agregó que el 1 de marzo retornan profesores y asistentes de la educación.

Última semana del mes de febrero y ya muchos se preguntan, ¿volverán las clases en San Felipe?, pues, la respuesta es sí, y será a partir del 3 de marzo para los estudiantes.

Así lo confirmó el director de la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM), Iván Silva Padilla, quien aseguró que «se confirmó que el ingreso de los niños a clases será el 3 de marzo y para funcionarios el 1 de marzo (…) El 1 y 2 de marzo esperamos además hacer todos los procesos de sanitización y limpieza de los recintos».

Respecto de si es seguro el regreso a clases para profesores, asistentes de la educación y por sobre todo para estudiantes, teniendo en cuenta el contexto de pandemia en que estamos vivienda, Silva sostuvo que «hemos trabajado como por cuatro meses en tener las instalaciones sanitarias, también cada director debía generar un protocolo sanitario y el ministerio lo autorizó. Cada escuela está preparada para recibir a los estudiantes, están listas».

En este sentido y respondiendo a la pregunta de si se espera un masivo retorno presencial a clases, el director de la DAEM indicó que «la lógica es súper simple, sabemos que no tendremos clases presenciales 100%, estamos preparados para una tarea híbrida, tanto presencial y online. Si el papá o la mamá no manda al niño, no lo manda, vamos a partir simple, vamos a ver qué pasa, será de manera flexible, de igual forma está todo planificado para trabajar en el inicio de clases».

Retorno a clases presenciales que partirá la próxima semana y que abarca a todos los establecimientos de la red municipal de educación. «El plan incorpora a todas las escuelas, desde los más pequeños y los más grandes. Puede que lleguen el 10% o el 100% de los estudiantes, cada escuela tenía la tarea de elaborar su propio protocolo sanitario que fueron aprobados».

Respecto de cómo se impartirán las clases y si existen protocolos para tener cursos reducidos, como se ha planificado en colegios particulares y subvencionados, el director de la DAEM sostuvo que «nosotros, dependiendo de los niños que lleguen, veremos si hacemos clases en las mañanas, en la tarde, cinco por sala, diez por sala, uno por sala, pero van a estar las clases presenciales para los niños que lleguen».

Iván Silva además precisó que «los procesos de sanitización se hacen esta semana, del 22 al 26 de febrero, lo hace una empresa externa, no los funcionarios (…) La limpieza de cada escuela en los recreos, que no se saquen las mascarillas eso se verá a partir del 3 de marzo».

Finalmente el director de la DAEM señaló que «a los papás y mamás la tranquilidad que les damos nosotros es que están las condiciones dadas para recibir a estudiantes y funcionarios. La instrucción que hemos recibido del municipio es que el 1 vuelven los funcionarios y el 3 vuelven los estudiantes».

Decisión que no ha estado exenta de comentarios sobre todo de padres y madres que señalan aún no están reunidas las condiciones para un retorno seguro a clases. Misma opinión tienen desde el Colegio Comunal de Profesores, quienes han señalado en reiteradas ocasiones que «es necesario volver a clases, pero aún no están las condiciones para estudiantes, profesores y asistentes de la educación», dijo la semana pasada la presidenta del gremio Alma Araya.