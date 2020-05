El Prat aún no sabe si es de Segunda o Tercera

Sin resolver aún la fecha en que podría arrancar la competencia, la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) se encuentra trabajando en la creación de una competencia de emergencia que permita salvar el año.

La pandemia del Covid–19 ha sido un golpe muy duro, del cual costará mucho que el básquet chileno pueda levantarse, a raíz de que hay clubes con problemas económicos muy serios que los tienen al borde del abismo.

Los principales afectados son los equipos de la Primera División. Realidad no muy distinta, pero al menos manejable, es la que viven por estos días los conjuntos del ascenso, entre los que se encuentra el Arturo Prat de San Felipe.

Por ahora el Prat debe saber en qué competencia estará inserto, a raíz que existe una diferencia entre la LNB y la Federación. «Deberíamos jugar en Tercera, porque deportivamente descendimos, pero debemos esperar qué resuelven ellos. Para nosotros esa resolución es clave, ya que si quedamos en Tercera, no tenemos agenda competitiva por el momento, a raíz que la Federación descartó cualquier torneo en el corto plazo», señaló a El Trabajo Deportivo, el directivo Mauro Bull, quien agregó además que la situación de la rama cestera del club de la calle Santo Domingo, es muy sensible: «Al ser amateur no tenemos posibilidad de hacer nada, y menos generar recursos. Si antes de la pandemia no teníamos apoyo, imagine ahora», afirmó el directivo sanfelipeño.