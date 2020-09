El próximo 10 de septiembre rematan las plantas de Conservera Pentzke

El día 10 de septiembre en la ciudad de Santiago y vía online se llevará a efecto el remate de la tradicional empresa sanfelipeña Conservera Penztke.

La información fue entregada por el abogado Eduardo Herrera Faúndez, quien representa a acreedores y trabajadores de la empresa, señalando que ya se dio a conocer públicamente el remate. El precio mínimo de la oferta es el que había ofertado el comprador, el único ofertante directo de la conservera, que en este caso fue una empresa de México que lleva por nombre La Costeña.

La subasta tiene un mínimo de 21 millones de dólares y se rematan las cuatro plantas.

La información entregada por el abogado precisa que la idea en el fondo es que se le dé continuidad al giro.

Aclaró que la oferta debe ser por la planta completa, «porque cuando no se aprueba que es la palabra correcta, cuando no se aprobó la oferta de compra directa, da la posibilidad de sacar a remate en los mismos términos que la oferta fue efectuada y la oferta era así como estaban las plantas con todas las cosas adentro», señaló Herrera.

Recordar que la empresa La Costeña de México hizo una oferta que no llegó a buen puerto.

Consultado el abogado Herrera si esa acción de ofertar dinero por parte de La Costeña le serviría como un beneficio al momento del remate, si es que no hubiera oferentes, indicó que no los tenía, pero podría mantener la oferta.

Comentó que el liquidador en la reunión que tuvieron el viernes, les informó extraoficialmente, porque no hay nada escrito, el resultado de algo que le fue pedido, es que en el caso que no haya postores en este remate, se podría aceptar nuevamente la oferta rechazada sin llevarla a votación, porque es un efecto de la falta de postores, «entonces lo que hizo el liquidador fue comunicarse con los mexicanos para preguntarles si ellos estarían en condiciones de mantener la oferta en el caso que no llegaran oferentes y ellos manifestaron que sí», manifestó Herrera.

El remate será on line el día 10 de septiembre. Tattersall actuará como martillero. Es el canal de venta para cumplir con la tramitación, o sea «tenemos una oferta directa, la oferta directa no fue aprobada, lo siguiente es hacer remate… Es un solo remate por todo un conjunto, no se rematan las cosas por separado, no, cada planta independiente… no; todo una sola cosa por 21 millones de dólares, y en el momento que no lleguen se revive la oferta anterior y el liquidador la puede aceptar, eso ya está zanjado porque está en la ley por lo tanto podría ocurrir que el mismo día 10 de septiembre reviva la oferta de los mexicanos y sean los mexicanos que se lleven por un efecto derivado del procedimiento de la ley de quiebra», dijo Herrera.

Sobre la existencia de oferentes a nivel nacional, el abogado Herrera Faúndez reconoció que es difícil «porque se hablaba ahí de realidades de otras empresas similares a la conservera, por lo menos del mismo rubro y eventualmente un poco quizás más chicas que no han logrado sobrevivir, no ha habido postores para hacer la continuidad de giro», señaló.

Reiteró que el remate es en línea en Santiago, donde el martillero tiene las ofertas.

Hay que llegar con un mínimo a la subasta y que corresponde al 10% de la subasta, que en este caso equivale a dos millones cien mil dólares sólo para participar del remate.

El mínimo de la subasta es de USD $ 21.000.000.

En el caso que ningún oferente supere la subasta de USD$ 21.000.000, según el abogado se debiese tomar contacto con la empresa La Costeña, donde inmediatamente se les comunique a los mexicanos para efecto de que se reviva en los términos de lo que ellos habían considerado como procedimiento para comprar.

Las plantas industriales a rematar son la 1, 2 y 3 más la planta de riles.