El tiempo le dio la razón a Raúl Reinoso

Raúl Reinoso siempre se ha caracterizado por su frontalidad. El experimentado directivo, es de los que va de frente, sin adornar realidades. Tiempo atrás, hace más de un año para ser más exactos, Reinoso hizo pública su preocupación por la profunda penetración que estaba teniendo la droga en el fútbol amateur.

Durante la semana pasada el valle de Aconcagua se remeció con la noticia que involucraba a algunos miembros del club de Santa María, Roberto Huerta. «El tiempo me terminó dando la razón. Lo que pasó con el Roberto Huerta es un golpe terrible, porque deja de manifiesto que hay grupos que usan las instituciones para sus negocios ilícitos. Debo ser claro respecto a que no me parece justo involucrar a todo un club por el actuar de algunas personas. Una institución no puede desaparecer por un par de delincuentes», comentó a El Trabajo Deportivo, el popular ‘Rulo’.

En su conversación con nuestro medio, Reinoso señaló con fuerza que éste era el momento para corregir las cosas. «No podemos tapar el sol con un dedo; creo que todo depende de la autoridad; si no se hace nada, esto seguirá para el futuro. Hay que tener claro que los que ahora pillaron son dos pelafustanes de poca monta, y no peces gordos que son los que surten a estos cabros. Las autoridades no pueden decir que recién se están dando cuenta de esta situación».

Al momento de concluir su conversación con Diario El Trabajo, Raúl Reinoso entregó el porqué es un adversario de las drogas. «Lo primero es que no deben estar en el deporte, y lo otro, es que yo perdí un sobrino por esto. Un chico joven lleno de vida, bueno para pelota, que cayó en este flagelo que son las drogas. Insisto. Este es el momento de poner un alto a todo esto», culminó.