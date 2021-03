Embarazada de alto riesgo a Reclusión Nocturna por no ser vocal de mesa

Karina Aguilar tiene siete meses de gestación y debe cumplir condena:

Insólita condena de Juez de Policía Local obliga pronunciamiento de directora jurídica del Municipio. Sangrados de la vocal de mesa le impidieron cumplir con llamado cívico en Primarias. Aunque se justificó en su momento, nada revirtió veredictos del juez.

Una acongojante situación personal y familiar es la que viene viviendo una vecina putaendina desde hace varios meses, Karina Aguilar Maldonado tenía tres meses de embarazo cuando fue convocada al llamado de ser vocal de mesa de las Primarias pasadas, pero no pudo asistir por estar con serios sangrados de su parto de riesgo, llamado al que ella apeló por las vías correctas y en los plazos correctos, pero que fueron ignorados por el juez del Juzgado de Policía Local de Putaendo, imponiéndole multa económica y Arresto Domiciliario Nocturno, pese a que existe un Acuerdo entre Servel y el Gobierno de eximir de la obligación de ser vocal de mesa a las mujeres embarazadas.

EXIGE EXPLICACIÓN

Diario El Trabajo viajó a Putaendo para hablar con la afectada, quien nos atendió en su casa y quien lleva ya siete meses de embarazo.

«Yo para las Primarias pasadas que en Putaendo hubo y para las cuales fui notificada como vocal de mesa, cuando me llegó la notificación de que era vocal de mesa, me contacté vía correo electrónico con la Junta Electoral para explicar que estoy embarazada y cómo podría yo justificar mi estado. Nunca recibí respuesta, pasaron los días, llamé por teléfono y en ese momento se me indica que ya estaba fuera de plazo y que yo sería notificada por el Juzgado de Policía Local. El Juzgado de Policía Local me notificó en mi casa, sin embargo la notificación de mi multa llegó sólo por correo electrónico (…) El día que yo estaba citada a Audiencia no me pude presentar porque tenía control de embarazo de alto riesgo, esto fue en febrero, escribo al Juzgado indicando que a las 8:15 aún no me atendían y que no podía llegar a la hora indicada, y frente a eso tampoco recibo respuesta, salgo del Control y me voy directamente al Juzgado con todos mis papeles, ahí yo le comenté al juez toda mi situación y le entregué mis papeles una atención RAMA de Urgencias del hospital, que envié el correo con el certificado de la doctora y el carné de control de embarazo, y que ese fue el motivo por el cual yo no me presenté como vocal de mesa. Él me dijo que nunca vio mi correo electrónico y que por tanto la sentencia de pago de multas se había dictaminado y que yo tenía un plazo para reconsiderar o apelar (…) Finalmente pasados ya muchos días, me llega un correo electrónico y veo que él me multó y como yo no he pagado la multa ahora me mandó a Reclusión Nocturna. No me parece justo ir embarazada con sangrados y en pandemia, me parece que acá hay una injusticia, una discriminación de género profunda, no me parece justo pagar esta multa ni ir a Reclusión Nocturna», indicó la afectada.

– ¿Qué es lo que usted solicita a las autoridades, al mismo juez que la condenó a Reclusión Nocturna y a pagar multas?

– Primero que todo busco justicia, considero que no es justo siquiera pagar un sólo peso de multa por no ser vocal de mesa. Yo desde mis 18 años nunca he faltado a un deber cívico, siendo que yo apelé y me justifiqué a la primera multa de dos UTM, y menos considero justo que por no pagar esa multa se me condene a Reclusión Nocturna.

EXPERTA OPINA

Diario El Trabajo no logró ser atendido por el juez de Policía Local, sin embargo Carolina Vergara Moreno, directora del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Putaendo, se tomó la palabra para explicar desde su punto de vista jurídico las razones que tuvo el juez de Policía Local para condenar a esta vecina:

«Luego de realizar un análisis jurídico de los antecedentes que se tuvieron a la vista para despachar orden de arresto respecto de Karina Aguilar, se advierte que esta decisión encuentra su fundamento en el no pago de una multa a la que había sido sancionada la infractora, a causa de la no comparecencia el día de las elecciones en donde esta había sido designada como vocal de mesa. Sobre este punto, se le informa a la sancionada el derecho que tiene de recurrir ante la decisión del juez, lo que efectivamente se hace, la señora Karina presenta un Recurso de Reconsideración, solicitando se deje sin efecto la sanción de multa. Sin embargo, y en este punto la decisión del juez se ajusta a derecho, considerando que la finalidad de dicho Recurso no es dejar sin efecto una sanción, sino que sólo reconsiderar su monto, lo que efectivamente sucedió, se reconsidera dicha situación y se rebaja la multa a $25.000, los que posteriormente no fueron pagados, de ahí entonces que surge la Orden de Arresto, como medida de apremio y forma sustitutiva por no cumplir el pago de la multa antes mencionada», dijo Vergara a nuestro medio.

– ¿Y qué pasa con los argumentos de la señora Karina?

– Desde este punto de vista, se puede concluir que la decisión del juez, se encuentra apegada a lo que ordena el proceso y no reviste reparo alguno, no obstante, si analizamos el fondo del asunto, nos encontramos con el problema de que la reclamante efectivamente tenía motivos fundados para no comparecer el día de la citación, considerando que se encontraba con un embarazo de alto riesgo, lo que la justificaba a no asistir. Esta situación si bien es cierto no se hizo valer oportunamente, existe un mandato legal que establecía quienes podían y quienes no podían ser designados como vocales, situación que al momento de justificar (aunque fuera extemporáneamente), el juez de la causa obvió, cursando, contrario sensu, una infracción.

– ¿Qué opina usted como experta en temas jurídicos sobre este caso?

– En opinión de esta abogada, se configuran en el presente caso, motivos fundados que debieron tenerse a la vista antes de fallar el caso que estamos exponiendo.

– ¿A quienes deben dar cuenta los jueces de Policía Local?

– Debemos destacar, que los jueces de Policía Local, responden disciplinariamente ante las cortes de apelaciones.

– ¿El Municipio tomará alguna acción contra el juez?

– No tenemos facultad para tomar medidas en su contra por parte de la Municipalidad de Putaendo, sin embargo, hacemos presente que el Departamento Jurídico de la Municipalidad se encuentra a disposición de Karina Aguilar para orientarla en cualquier decisión que desee tomar. Frente a la duda en dicha resolución se puede recomendar a Karina Aguilar recurrir ante la corte mediante un Recurso de Amparo que se pronuncie sobre la legalidad de la resolución.

Roberto González Short

ENVIADO ESPECIAL