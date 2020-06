En Panquehue instalan segunda Residencia Sanitaria del Valle de Aconcagua

PANQUEHUE.- Desde este sábado estará habilitada la segunda residencia sanitaria para el Valle de Aconcagua, la que va a operar al interior de las instalaciones de la Caja de Compensación Los Andes, ubicada en la comuna de Panquehue.

Se dispondrá de un total de 27 cabañas con un total de 82 camas, para personas con PCR positivo, derivadas por los Cesfam del Valle de Aconcagua, con el fin de garantizar una adecuada recuperación.

El lugar fue inspeccionado por la directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras Fernández, en compañía del alcalde Luis Pradenas y del jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de San Felipe, Max Navas Muñoz.

La directora de salud explicó que el lugar contará con personal médico, con el fin de controlar la recuperación de las personas que sean retiradas al lugar.

«Esta es la segunda residencia sanitaria del Valle de Aconcagua, la cual tiene por finalidad dar hospedaje a todos los pacientes que están confirmados con Covid-19 y que no están en forma de realizar cuarentena en sus casas, que no tienen las condiciones, que es más complicado, que viven muchas personas o que no están los flujos para hacer la cuarentena como se debe para no contaminar a la familia. Por lo tanto, la idea es traerlos a esta residencia y que aquí puedan realizar todo el proceso de cuarentena, donde van a estar cuidados, van a estar con personal las 24 horas, con técnico paramédico, con profesional, dispondrán de horas médicas para poder realizar todos los controles que se requieren.

En el lugar se contará con habitaciones de muy buenas condiciones, por lo tanto, las personas deben estar tranquilas, están tomadas todas las medidas de seguridad, hay protocolos establecidos para actuar en cada uno de estos casos. También es importante señalar que los pacientes que se deriven a esta residencia sanitaria son desde los Cesfam, estos son quienes realizan las solicitudes y quienes sean destinados deben ser personas autovalentes, asintomáticos o con sintomatología leve. Ahora todos los pacientes que requieran de alguna atención mayor o tengan alguna dificultad respiratoria, son derivados al hospital de San Felipe como asimismo a cualquier otro de la red de nuestro servicio de Salud Aconcagua.

Este lugar dispondrá de 27 cabañas con un total de 82 camas que podrían ser habilitadas por un conjunto familiar o en su efecto por una persona. Esta residencia parte este sábado 13 de junio y estará disponible por todo el periodo que dure esta pandemia hasta que definitivamente logremos que nuestros pacientes del Valle de Aconcagua, estén bien y libres del Covid-19.

Este lugar contará con todo los requerimientos que necesitan nuestros pacientes y adicional a eso hay una revisión que efectuará la Seremi de Salud, para que cumplen con los flujos y los protocolos de atención. El destino de los pacientes a este lugar, será sin costo para ellos».

En tanto el alcalde Luis Pradenas, hizo un llamado a la comunidad del sector de Palomar, pues se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad, aumentando por ejemplo las sanitizaciones durante la semana por la periferia del centro campestre.

«Siempre he señalado que las autoridades tenemos que estar dispuestas a cooperar, en solucionar los problemas de la familia y especialmente de los contagiados. Esta es una residencia que está en Panquehue, que reúne todas las condiciones y que se ha instruido con cada uno de los protocolos a todas las personas que trabajan acá y por los mismo a los vecinos le vamos hacer entrega de una información oportuna y por lo mismo vamos a reforzar los proceso de sanitización con una mayor frecuencia durante la semana, por eso les pido tranquilidad a los vecinos que viven en la periferia de la residencia, porque están todas las medidas y los protocolos para evitar contagios.

Ahora el objetivo de la cuarentena, de aislar a los contagiados o sus familias cuando no reúnen las condiciones en sus habitaciones o en sus casas, es para evitar que sigan contagiando a sus familias o a sus vecinos. Por lo tanto, esta es una política de gobierno que se está tomando para evitar que se nos dispare el contagio. Yo como autoridad y alcalde responsable de la coma de Panquehue, me puse a disposición de la directora de Salud para apoyar porque aquí también pueden venir vecinos contagiados de la comuna de Panquehue», dijo Pradenas.

Para el jefe de gabinete de la Gobernación de San Felipe, Max Navas, se trata de una instalación pensada en brindar un lugar adecuado para la recuperación de las personas contagiadas, por lo mismo agradeció la disposición del alcalde y la Directora de Salud.

«Quiero agradecer a nuestro alcalde Luis Pradenas por su apoyo para esta residencia sanitaria y señalar que como gobierno siempre nos hemos comprometido con las personas y justamente esta es una más de las medidas para la prevención de la salud, por lo mismo, estanos trabajando con la implementación de las aduanas sanitarias, ahora con la residencia y darle tranquilidad a la comunidad, pues todas las medidas que se han necesarias se van a tomar para el resguardo de nuestra comunidad».

Se indicó finalmente que las personas destinadas a esta residencia sanitaria, están obligadas a permanecer al interior de sus habitaciones, y que todos los desechos que se generan por lo mismo, serán retirados por una empresa externa, bajo un estricto protocolo sanitario y trasladado a un depósito final a Santiago.