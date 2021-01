En Santiago con su madre aparece menor desaparecida en Villa 250 Años

Fue en un video publicado en redes sociales donde se supo que la menor que estaba siendo buscada, que había sido declarada como desparecida de Villa 250 Años de San Felipe, estaba viva, en buenas condiciones físicas y junto a su madre en la ciudad de Santiago.

La desaparición de la menor fue dada a conocer por su padre en la red social Facebook, pidiendo que por favor compartieran la información e incluso incluyendo fotos de la niña para poder identificarla en caso de verla.

Este hecho comenzó a conocerse este sábado en la noche y ayer fue el padre de la menor F.C.C., de 11 años de edad, quien pedía ayuda a la comunidad: «En estas circunstancias no hemos encontrado a mi hija, le hemos andado buscando por todos lados, he ido a buscarla a La Ligua, a Petorca, Cabildo y no aparece; son mentiras que apareció. No sabemos si está con la madre o no está, la madre tiene Orden de Alejamiento hacia la niña, desde hace tres años que no ve a la niña, así es que es imposible que esté con la niña, así es que por favor ayúdenme a encontrar a mi hija, por favor se los pido de todo corazón», decía Juan Cataldo en video en horas de la tarde de ayer, antes que se supiera donde estaba su hija.

MASIVA BÚSQUEDA

En la búsqueda de la menor se unieron casi 100 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, quienes dispusieron de todo su aparataje logístico y lo más importante, el recurso humano, que se abocó de inmediato apenas le pidieron ayuda, a la búsqueda de la menor en la ribera del Río Aconcagua. Pasadas varias horas de búsqueda, apareció un video donde la menor explicaba lo sucedido a su madre que le hacía preguntas. (F. Es la menor, M. es la madre).

– M. ¿Con quién estai?

– F. Con mi mamá.

– M. ¿Por qué, como llegaste acá?

– F. Le pedí al papá de una amiga de la escuela que si me podía traer hasta el terminal de Santiago y te llamé por un teléfono público.

– M. ¿Por qué hija se vino para acá a Santiago?

– F. Porque sentí una cuestión que no me estaban diciendo la verdad y más encima en mayo yo intenté comunicarme contigo, después mi padre me pilló y me pegó y no quiere que te hable, como si tú fueras un peligro para mí, no quiere que yo hable contigo.

– M. ¿Dónde estabas cuando te fuiste?

– F. En la 250, un lugar muy peligroso, que venden droga, alcohol, muchas cosas que los adolescentes nunca deben tomar.

– M. Oye hija ¿dónde estaba tú papá cuando te arrancaste?

– F. Desaparecido.

– M. Chuta.

– F. Me deja en la casa de una tía, la tía Vero, con mi abuelita y la Cony jugamos con un niño, John, que es el hijo menor de la Vero y desparecía, busqué así para ver si estaba y no, después fui cerca si y me encontré con el papá de mi amiga y me vino a dejar al terminal de Santiago.

– M. Ah ya hija.

– F. No me escribieron ningún mensaje en el camino de allá llevaba dos horas de viaje y después dijeron que había desaparecido en 30 minutos, dos horas de viaje y 30 minutos, entonces en una hora y media o sea en 1 hora y 30 minutos despareció mi papá.

– M. Chuta, yapo, bueno aquí te mandamos para que estén todos tranquilos, la Faby está bien, no se quiere ir, no quiere volver.

– F. ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir, me voy a quedar acá!

– M. No quiere volver con el papá.

– F. No importa si tengo que pelear con los Carabineros, no importa cojo una escoba y le pego jijijiiji.

– M. Ya hija besitos.

El lugar del video se asemeja a la cocina de la casa donde vive su madre. Por respeto al momento que estaba pasando no quisimos tomar contacto con el padre, pero esperamos hacerlo a la brevedad para tener algún comentario al respecto.