En ‘sesión privada’ concejales elegirán al sustituto del alcalde Patricio Freire

¡Polémica e inexplicable determinación!:

En menos de un minuto, en sesión privada, sin transmisión hacia la comunidad, este próximo lunes 5 de octubre, a las 11:00 horas, los concejales elegirán al reemplazante del alcalde Patricio Freire, quien como se sabe está suspendido por el Tribunal Electoral Regional por notable abandono de deberes al no haber destituido al administrador municipal Patricio González Núñez en su momento, cuando el concejo la votó por ‘pérdida de confianza’ tras algunas situaciones de carácter administrativo en que incurrió, como el no pago en su momento de las imposiciones a los profesores o como el pago de una deuda de 1.500 millones de pesos con Citeluz que pagará en 84 cuotas, algo que no contó con la votación del Concejo Municipal de San Felipe.

La información la entregó a la opinión pública el concejal Christian Beals Campos, quien dijo que la secretaria del concejo, Marillac Cortez, hizo las consultas pertinentes «y al ser privada la indicación que se dio después de hacer la consulta por parte de Marillac al Servel y Contraloría, dicen que al ser privada no podría transmitirse en forma Zoom o para las redes. Esa es la información que nos dio, pero inmediatamente hecho esto, que va a demorar menos de un minuto, se va a comunicar a todos la votación», sostuvo.

Consultado el concejal Beals Campos sobre la forma de hacerlo, entendiendo que por la pandemia no podría entrar público, pero sí poder transmitirla por las redes sociales, dijo que es una sensación artificial que se ha instalado en la gente que acá hay algo oscuro, «pero no la tenemos nosotros en el espíritu nuestro, nadie está vulnerando transmisión o transmisibilidad o haciendo algo que no sea lo correcto u oculto, yo creo que es una sensación que hay, se ha marcado en la gente que hay algo oscuro y no, va a ser a vivas voz, es una sesión que dura menos de un minuto y se va a saber quién va a ser el alcalde y al final es lo que importa, todos van a poder saber, o sea van a estar afuera de la municipalidad, van a poder transmitir en ese momento y hacer las preguntas pertinentes», señaló Beals.

Ha trascendido, pero no es algo seguro, que la causa del alcalde Patricio Freire Canto sea vista por el Tricel (Tribunal Calificador de Elecciones) el día martes 6 de octubre.

En tanto la concejal Patricia Boffa Casas votó a favor que la elección fuera pública, teniendo en cuenta los tiempos que se están viviendo: «Fui la única que votó que el concejo fuera público para mostrarle a la comunidad, pero ellos –todos los concejales– no quisieron que fuera público. Yo quería que fuera público porque la comunidad tiene que saber, la comunidad es importante, eso nos dijo la gente el 18 de octubre: ‘¡No queremos más cuestiones entre cuatro paredes!’, claro que acá no hay ningún arreglo, pero a mí me hubiese gustado que hubiese sido abierto. Los concejales aducen un tema sanitario, pero yo decía que podíamos hacerlo tal cual se hace en otras actividades, podríamos haberlo hecho en el teatro municipal abierto con todos los medios de comunicación, o también dije que podían estar todos los medios de comunicación y no gente, que estuvieran todos los medios de comunicación transmitiendo, pero bueno fui la única que votó porque fuera público así es que va a ser a viva voz», concluyó.

Entonces ahora a esperar el día lunes 5 de octubre a las 11:00 horas la elección del alcalde hasta que se sepa la resolución del Tricel.