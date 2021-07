Encuentran sin vida a conocido vecino de calle Arturo Prat en San Felipe

Un vecino muy conocido de calle Prat casi al llegar a Toromazote, fue encontrado muerto al interior de su inmueble ubicado en el número 1152 de esa arteria ayer en la mañana. El hallazgo lo realizó personal de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe, tras el llamado de una amiga. Se trata de Víctor García Donoso, de unos 68 años de edad aproximadamente.

«Sí, más de 10 días que no lo veía pasar por aquí. Pasaba todos los días a esta hora, nos sorprendió no verlo y una amiga de él, que siempre estaban juntos, me vino a preguntar ayer (lunes) y efectivamente no lo había visto. Y llegó, llamó a Carabineros, se metieron por detrás, por el condominio, y ahí lo encontraron que estaba boca abajo en la cama», indicó Manuel, dueño de un local de ropa importada.

Nos cuenta que vivía solo porque su madre había fallecido: «Tiene primos él, el Rolando Donoso, el Francisco que vive en Viña y un hermano que parece vive para San Fernando», señala Manuel.

Además, tiene a su padre y un hermano en Bolivia: «A nosotros cuando salía nos decía ‘voy para tal parte’, pero le ponía candado con cadena a la casa y nos sorprendió que no estaba ahí», comenta Manuel.

Sobre su edad dice que Víctor García Donoso tendría unos 68 años, y respecto a si sabía de alguna enfermedad que pudo ser la presunta causa de su muerte, manifestó que no le extrañaría que haya sido el «coronavirus, porque siempre pasaba sin mascarilla para abajo, pero para mí fue un infarto porque Carabineros dijo que estaba botado al lado de la cama», finalizó Manuel.

En tanto Patricia, su amiga, nos cuenta que ella hace unos seis días que lo andaba buscando, «porque no me contestó el teléfono, con él somos amigos de muchos años, excelente persona, yo le dejaba las llaves del negocio, él abría y cerraba, me ayudaba en todo. Cuando estaba su madre viva, yo me quedaba con la mamá para que él hiciera sus trámites. Si éramos de mucha confianza, y no me contestó el teléfono entonces yo vine a preguntar aquí, anduve por el barrio preguntando, veía que estaba un recibo de agua y de luz en la puerta todos los días igual, y se abre la puerta el recibo no hubiera estado y no me atreví a venir hace dos días con un pariente a descerrajar, porque pensé que era violación (de morada), entonces tenía que hacerse por intermedio de Carabineros, porque yo anduve por hartas partes tras él, porque siempre me contestaba, me pasaba llamando, como él vivía solo nos acompañábamos harto, y lamentablemente estaba fallecido. Me lamento por qué no hice las cosas antes, llamar a Carabineros antes», comenta.

– ¿De cuánto tiempo usted le pierde el rastro?

– Yo hace seis a siete días que le perdí el rastro, que no me contestaba, ni una cosa. Yo hace cómo 10 a 12 días había estado con él, habíamos salido a pasear, qué sé yo, y de repente me dejó de contestar, entonces me extrañó. Yo pensé estará con alguna… polola, pero me causó extrañeza que no dejara candado porque él de repente viajaba a Bolivia a ver a los medio hermanos, o iba a Santiago, pero siempre dejaba con candado, entonces esa era una de las cosas que me extrañaba, me preocupaba mucho, incluso otro amigo también nos íbamos turnando a horas distintas para ver qué pasaba.

– ¿Lamentablemente estaba fallecido?

– Sí, lamentablemente estaba fallecido y está con hematoma muy grande en la cabeza… Dicen que se cayó de la cama y había muchos medicamentos ahí, como que andaba buscando que tomar, no sé, pero era un hombre relativamente joven, unos 68, 67 años, más no tenía.

En el lugar se constituyó personal de Carabineros, amigas y también nos dijeron que un sobrino. Además se estaba a la espera de la llegada de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes.