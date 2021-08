Este día viernes en la mañana llegaron hasta las dependencias del Servicio Médico Legal de San Felipe, familiares de la única persona que se ha logrado identificar de los seis fallecidos en el trágico incendio ocurrido el día jueves 29 de julio en la noche, y que afectó a un Hogar Protegido en calle Carlos Condell, a pasos de Portus. Se trata de un hombre de 61 años de nombre de pila Alejandro, oriundo de Ovalle en la Cuarta región.

Edith, hermana del fallecido, en conversación con Diario El Trabajo indicó que «me pasó algo extraño cuando vi el cuerpo de mi hermano, pero ahora estoy más tranquila ya, llevándolo de regreso a Ovalle». Cuenta que lo veía bien en el lugar donde estaba, por lo que le mostraron no necesitaba nada, tenía todas sus cosas.

Nos comenta que su hermano, por lo que ella sabe, llevaba más de 40 años de no verlo, «porque yo tenía como 7 años de edad, que no lo veía, ahora él tenía 61 años, son 40 años que no lo veía, él estaba de antes sí», dijo Edith.

De cómo se enteraron de la tragedia, dice que ella se enteró por una sobrina que la llamó: «Yo estaba trabajando y me llamó. Ahí mi sobrina me dio el número del cual la llamó un asistente y me comuniqué con él, hice todo el trayecto», señala Edith.

– ¿Han hecho preguntas de cómo sucedieron los hechos o no han realizado esas diligencias como para guardar silencio, el dolor por mientras?

– No, yo no he hecho tantas preguntas, sólo les dije por qué se produjo ese incendio, me dijeron que estaban viendo el caso, eso me dijo el asistente y yo también donde andaba choqueada con todo esto, así es que tampoco le pregunté mucho.

– ¿Había familiares que visitaran a su hermano antes de la tragedia?

– No, era mi mamá quien lo visitaba, pero mi mamá falleció, tiene ya 20 años fallecida, y ella cuando ya se enfermó después falleció, nadie más supo de él y yo como estaba chica, no sabía nada de eso.

– ¿Él se alcanzó a casar o era soltero?

– Era soltero, no tenía hijos ni mujer.

– ¿Cómo se llamaba su hermano?

– Alejandro, 61 años.

– ¿Dura la etapa de poder reconocerlo cuando la llamaron a usted?

– Sí, para mí fue duro porque nunca pensé verlo de tantos años, de los 40 años que no lo veía, no pensé nunca verlo así, menos así negrito, quemado total, nunca me imaginé verlo así.

– ¿Qué pasaba en ese momento por su mente?

– Muchas cosas que no sé cómo explicarle, pero muchas cosas.

– ¿Pero quedó tranquila?, porque usted nos decía que tenía como esa ‘espina’.

– Sí, como esa espina, pero ya lo vi, lo reconocí y ahora quedé más tranquila y tranquila también porque me lo llevo a donde él tiene que estar.

– ¿En su tierra en el fondo?

– Sí.

– ¿Quedará allá con más familiares?

– Sí, porque después de que cumpla los 5 años allá lo voy a trasladar a la tumba de mi madre en La Chimba.

– ¿Por allá mismo en la Cuarta Región?

– Sí, en la Cuarta Región.

Para retirar el cuerpo de su hermano, doña Edith vino acompañada de su sobrina que es la persona que la ha acompañado en todo este momento difícil: «Ella ha estado en todas conmigo, gracias a Dios, si no hubiera sido con ella, ¿con quién?», dice Edith.

Por información recabada por nuestro medio, la identificación se logró por medio de huellas dactilares que por lo visto no fueron afectadas por el fuego, y de esa manera se pudo identificar. También por una imagen, comentaba su hermana.