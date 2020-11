Erika Gallardo no sabe si creer en informe de la PDI que descarta la participación de terceros

Mejor amiga de Sandra Pizarro:

Erika Gallardo era la mejor amiga que tenía la profesora Sandra Carolina Pizarro Jeria en vida, tanto así que era quién le aconsejaba sobre su relación amorosa, por ejemplo, además de tener en su poder copia de la llave del departamento de la víctima con la cual pudieron abrirlo, encontrando agonizando a la docente.

Debido a lo anterior es importante conocer su opinión sobre el resultado de las pericias de la PDI, donde se señala que no hubo participación de terceras personas.

Al iniciar la conversación reconoce estar con mucha pena, reiterando que en todas las entrevistas pedía que el caso se aclarara, por salud mental de sus hijos, por todos los miembros de la familia.

– ¿Qué opinión le merece el informe que entrega la PDI, donde dice que el caso policialmente está cerrado y no hay intervención de terceras personas?

– Por respeto a la familia de ella que se aclare nada más, si tuvo participación no más. También por salud de su familia, saber que su hermana, madre e hija, abuela no sufrió y no hubo intervención de terceros, eso nada más, y a esperar el informe que queda del último examen que se le hizo… nada más. Hago un llamado que se haga justicia por todas las mujeres que no se ha hecho justicia, que se aclare, que haya una ley que prohíba a la mujer que ponga la primera demanda, la quite, que se siga el caso, que haya una red de apoyo para todas esas mujeres porque no es solamente una, hay muchas mujeres que en estos momentos la están pasando mal y están sufriendo de diferentes formas, pero sufren, eso me gustaría que haya una red de apoyo para todas esas mujeres.

– Erika, usted era la mejor amiga según nos dijo y que la aconsejaba también, ¿ha saltado esta información que ella padecía una enfermedad que tenía que tomar anticoagulantes o no? ¿Qué sabía usted?

– Sí, lo que pasa es que ella tuvo un infarto al riñón hace muchos años atrás, ella estaba con tratamiento, tomaba su medicamento diario, yo siempre le preguntaba y ella me decía siempre que sí y que ya estaba bien, independiente de que tuvo eso no sufría de nada, no tenía ningún problema de salud.

– ¿No dejó abandonado el tratamiento como suele decirse?

– No, es más, inmediatamente cuando la encontramos llegó personal de Carabineros, llegó el SAMU, les hice el comentario y les mostré el medicamento que ella tomaba, e incluso les dije ese es el único medicamento que ella toma y no sé, ella no sufría de nada más, una mujer sana.

– ¿Cómo toma usted este resultado que entrega la PDI?

– No lo sé, la verdad que con todo esto uno está choqueada; mire, no sé, no le podría decir si creo o no creo.

– ¿Le da validez al informe?

– No le podría decir, porque en mi mente pienso solamente en ella y me acuerdo de los buenos momentos nomás, me gustaría que sí estuviera bien claro por su familia, de sus hijos.

– ¿Qué quedara totalmente claro en el fondo?

– Por supuesto, hasta el último detalle, para que ellos por lo menos estén más tranquilos, que su madre no sufrió o ninguna persona externa. Yo no estoy dando nombres, solamente estoy diciendo que no le hizo daño, nada más.

– Erika, en ese mismo sentido usted misma dice, queda un último informe y si ese confirma que no hubo participación de terceras personas, fue porque se cayó, sufrió un infarto cerebral ¿Cuál debiera ser la reacción, asumir que no hubo participación de terceras personas, convencerse o no?

– Claro, como a toda persona le gustaría aclarar qué le pasó a su familiar, su pariente, llegar al fondo y descartar o si hay alguien involucrado que se haga justicia, pero descartar todo eso y que las personas y los familiares queden tranquilos.

– Si hay algo que destacar de usted ha sido la prudencia en sus declaraciones.

– Por supuesto, yo tengo respeto, se respeta la familia, porque yo a todos los conocía, vivimos muchas cosas juntos, mucho apoyo cuando yo los necesité, ellos me apoyaron mucho… su hermana me apoyó mucho en un momento muy difícil de mi vida, junto con ella y muchas amistades me apoyaron y uno tiene que tener respeto porque era un momento muy sensible.

– A 24 horas de los funerales de Sandra, la familia en un recogimiento ¿todavía pensando en la situación?

– Todavía… si es para no creerla, uno despierta todos los días pensando que fue una pesadilla, que esto es mentira, no sé, eso le gustaría a uno, yo creo que sería la reacción de toda persona.

– Para finalizar, ¿usted cree en la PDI que no hubo participación de terceras personas y la necropsia?

– No lo sé, no me atrevería a decir porque no me gustaría hacerle daño a nadie.

Señalar que como lo indicamos en nuestra edición de ayer, el funeral de la profesora Sandra Pizarro Jeria fue este lunes en la tarde en Panquehue.