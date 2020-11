«Ese tipo de instalación no requiere permiso ni visto bueno previo de la Municipalidad»

Director de Obras Municipales, Claudio Díaz, sobre antenas de celulares:

Luego que este jueves la portada principal de Diario El Trabajo destacara la preocupación de los vecinos de Villa El Señorial por la instalación de una antena repetidora de telefonía celular en una plazoleta del sector donde juegan niños y muchos abuelitos llegan a compartir con sus vecinos, y luego también que desde el Municipio se nos indicó que el poste pertenece a Chilquinta, fue la misma empresa de servicios eléctricos la que desmintió tal afirmación.

CHILQUINTA ACLARA

«A propósito de la publicación realizada por Diario El Trabajo, con fecha 11 de noviembre de 2020, detallada a continuación: La infraestructura mencionada no es de propiedad de la Compañía. La información publicada hace referencia a un poste que pertenece a una empresa de telecomunicaciones y no de distribución eléctrica. Los canales de contacto de Chilquinta Energía están siempre disponibles para atender los requerimientos de los medios de comunicación que soliciten información o efectúen consultas relacionadas con temas vinculados al quehacer de la empresa. A lo que se suma la habilitación permanente de variadas alternativas para la comunidad y los clientes, a través de las cuales es posible realizar reclamos de manera oficial», dice el comunicado.

«PERMISOS NO SON NECESARIOS»

Según un documento del que se desprende que es la empresa GTD Teleductos S.A. es la titular que solicitó y pagó $250.880 por concepto de una ‘Obra Menor’ instalando en varias partes de San Felipe los postes, con fecha mayo 27 de 2019, el permiso en cuestión sólo señala el permiso para instalar dichos postes, pero no menciona que se instalarán antenas repetidoras en sitios céntricos.

Consultado al respeto el director de Obras del Municipio, Claudio Díaz, así se refirió sobre el tema del poste y antena instalada tanto en la plazoleta de Villa El Señorial como en otros sectores de San Felipe: «Yo creo que es bueno clarificar el concepto y las condiciones de lo que se está dando, la Municipalidad tiene la obligación de poder pronunciarse respecto a cierto tipo de instalaciones, no todas, en la medida que se cumplan algunos requisitos que están establecidos en la ley de Urbanismo y Construcción. Estos requisitos están asociados a lo que es estructura y soporte de antenas, porque se asume que son como estructuras edificables, porque en el entendido del uso mismo de estas repetidoras tiene que ver derechamente con la Superintendencia de Telecomunicaciones que no es un tema que maneje el Municipio propiamente tal, entonces aquí hay que distinguir que las instalaciones de estos soportes de antena, cuando se hacen en recintos privados, están sujetas algunas, dependiendo del tamaño de esta torre, a revisión por parte del Municipio, una revisión previa, y que tiene también que ver con el protocolo de consulta a los vecinos, con los radios de intervención cuando se dan ciertas condiciones, no todas requieren de una autorización municipal. En el espacio público y cuando se usan estas postaciones, la normativa derechamente exime a las empresas de contar con un permiso o autorización municipal, solamente ellos en algunos casos están mandatados a avisar nada más: ‘mire en tal parte vamos a poner tal tipo de elemento’, porque se entiende que la estructura o soporte ya está instalada, los postes ya existen, por tanto estos repetidores lo que nosotros visualizamos como estrategia de las empresas de telecomunicaciones es que en vez de instalar una gran antena lo que genera mucho impacto y preocupa a los vecinos, prefieren instalar esta red de repetidoras que son de menor escala y que se instalan en los distintos puntos que al sistema de telecomunicaciones le sirve, entonces, ese tipo de instalaciones no requiere ningún permiso ni visto bueno previo de la Municipalidad», dijo Díaz.

¿QUIÉN REGULARÁ?

Lo cierto del caso es que estas antenas son de la misma tecnología usadas en grandes torres para fines comerciales y técnicos por las empresas de telecomunicaciones, parece que ahora han cambiado la estrategia y las están instalando en cualquier esquina, sólo con una diferencia en el tamaño de los artefactos.

Roberto González Short