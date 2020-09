«Estoy viviendo de la caridad de mis hijas, que son profesionales»

Antonio Amar, dueño de gimnasio frente la Pandemia:

Así como el rubro gastronómico lo está pasando pésimo con la pandemia, hay que también están en la misma situación. Nos referimos a gimnasios es decir a los dueños, quienes desde el mes de marzo prácticamente que no han podido abrir. Diario El Trabajo conversó con uno de ellos en este caso Antonio Amar, propietario del gimnasio que está ubicado en calle Navarro de nombre Bodybuilding Gym San Felipe. Aparte que dice que el Gobierno de la empresa chica se ha preocupado muy poco.

Al iniciar la conversación lo primero que nos dice es que está esperando que pase luego esta pandemia para que puedan trabajar en forma normal, «porque ni siquiera estos meses, hemos estado totalmente parados, no he podido trabajar nada, conozco varios colegas el caso de Oscar Contreras, quien también está en las mismas, Sebastián de RX San Felipe está en las mismas, los otros gimnasios lo desconozco me da la impresión que están en la misma situación, pero la verdad que la nuestra es paupérrima, porque tenemos que seguir pagando arriendo, nuestros gastos y estamos con cero ingresos», señaló Amar.

– ¿Cómo lo ha hecho, logró conversar con el arrendatario algo que le rebajara o suspendiera algo así?

– Yo no he conversado con el arrendatario, pero he estado pagando, porque afortunadamente, si bien es cierto mis hijas son profesionales en estos momentos estoy viviendo digamos de la caridad de ellas, como ellas viven conmigo afortunadamente tengo esa garantía, aparte que afortunadamente me pilló con buenas espaldas como se dice, porque tenía hartos ahorros porque yo estaba con la intensión de ampliar mi gimnasio, aparte de eso que por el tema del estallido social de marzo yo dije no voy a hacer más gastos por si acaso, hay que tener algo guardado y la verdad que llegó esto que fue mucho peor que el estallido social.

ALGUNOS ONLINE

Reconocer que hay mucha gente que está trabajando Online, «por ejemplo este niño de RX está trabajando Online, haciendo unas clases Online, el Toti desconozco, yo no puedo porque es trabajo sobre carga, es trabajo con máquinas es complicado no todos tienen su implementación en la casa, el detalle propiamente tal no lo tengo, yo en el fondo de que está viviendo ellos, seguramente también tenían ahorros, ayuda de otro lado ¿me entiendes?, pero el problema es que por ejemplo el otro día se le preguntó al Seremi de acá (Salud), porque en esta etapa tres se supone que se pueden hacer cinco personas en deportes colectivos como dijo, escucha, cinco personas en deportes colectivos en espacio cerrado, yo quiero saber ¿qué deporte colectivo es de cinco personas?, porque si no el Seremi estaría inventando un nuevo deporte, porque si hablamos de tenis de mesa que son deportes individuales, entonces deporte colectivo es sobre cinco personas; básquetbol 5 por lado, baby 5 por lado en fin desconozco qué deporte colectivo de cinco personas, por lo tanto no sé a qué se refiere en espacio cerrado en mi caso yo tengo más de 500 metros en implementación en máquina que perfectamente yo puedo trabajar con 10-15 personas o sea con un espacio de 10 m2 por persona prácticamente», señala Amar.

MEDIDAS SANITARIAS

Este deportista asegura estar claro en el caso que los autoricen a funcionar, que deben tener todas las medidas preventivas. En este caso el distanciamiento social de un atleta con otro, el alcohol gel que es básico, «y lo que es principalmente el lavado de mano con papel para que se sequen las manos, jabón líquido en la entrada tomar la temperatura, el chapino que se limpian con cloro y después cada atleta si quiere sanitizar su máquina lo puede hacer, van a haber rociadores, nosotros vamos a tener rociadores esparcidos por toda la sala», señala Antonio Amar.

– ¿O sea, ustedes están dispuestos a cumplir todas esas medidas para poder funcionar en la práctica?

– De eso se trata, se trata que en el fondo nosotros tengamos un apoyo no una restricción, porque en este caso y hablo del gobierno a nivel general, que de la empresa chica se ha preocupado muy poco o sea nosotros no tenemos acceso a créditos, y nosotros tampoco estamos pidiendo créditos ni ayuda de ningún tipo, nosotros lo único que pedimos, que nunca en la vida se había visto esto, estamos pidiendo que por favor nos dejen trabajar, nada más.

– ¿En algún momento han sostenido reuniones con la autoridad o alguien se haya acercado, los haya llamado para saber cómo están cosas así?

– Mira, cuando esto llevaba más menos como un mes tuvimos un acercamiento con la Gobernación ya con Max Navas (jefe de gabinete del gobernador), y él hizo las consultas pertinentes al Seremi de acá de la zona y le dijo que esta era una decisión del Gobierno Central, que ellos no tenían mayor injerencia lamentablemente esto viene de Santiago y más de eso no se puede hacer digamos.

– ¿Hay esperanzas de poder volver a funcionar ya?

– Mira, tenemos la esperanza que en la Etapa 4 podamos funcionar, porque se están adelantando las etapas, en Coyhaique entiendo unos colegas están abriendo en la Etapa 4 con todas las medidas pertinentes, esperemos que acá suceda lo mismo, el otro día tuvimos una reunión con Camila Flores, que ella nos está apoyando bastante en eso y está insistiendo el diputado Pardo también, creo que está a través de Christian Beals estamos haciendo la gestión para que nos puedan dejar trabajar, sabemos que no vamos a poder estar 100% pero por lo menos a un 25%-50%, que podamos trabajar para generar ingresos para pagar nuestros gastos que en realidad vamos a empezar con deudas a trabajar.

«Ojalá que las autoridades se apiaden de nosotros y tengamos una respuesta clara pronta, porque en realidad porque ya no sé hasta cuando aguantar esta situación», señaló Amar.

DATOS DUROS

Antonio Amar nos dice que lleva cinco meses y medio sin poder trabajar por ende sin recibir ni un peso. En su caso tiene entre 120 a 150 socios en forma normal en su gimnasio BodybuildingGym San Felipe.