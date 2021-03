Ex guardia de seguridad necesita ayuda mientras supera agresivo cáncer

Hace un año la despidieron y requiere de nuestro apoyo:

Muchos de nuestros lectores posiblemente la conocen personalmente, se trata de Valeria Segura Soto, de 47 años de edad, vecina de Villa El Canelo Nº1, quien ha laborado por mucho tiempo como guardia de seguridad en varias empresas de Aconcagua como Salcobrand, Sodimac, Ahumada y en varios supermercados. Hoy ella es noticia porque después de luchar durante cinco años contra un cáncer cervicouterino que le fue detectado en 2016, pareciera que la suerte y los buenos tiempos de ella se han alejado.

Esta sanfelipeña lleva ya un mes hospitalizada en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, y diariamente se debe someter a radioterapia, y a quimioterapia una vez a la semana. Ella era la única fuente de ingresos económicos para su familia, o sea, para su madre, y siendo que Valeria fue desvinculada de la empresa para la que laboraba en abril de 2020, hoy su situación es muy crítica desde el ángulo que se le mire, pues su enfermedad no es operable, los médicos buscan salvar su vida y su casa está muy dañada por las lluvias.

NECESITA AYUDA

La tarde de este lunes hablamos con ella para conocer más detalles, y para hacer un llamado a nuestros lectores a la solidaridad con esta hija de San Felipe.

«Este cáncer ya me lo habían operado en 2016, luego de la operación creí que la pesadilla había terminado, pero no es así, actualmente mi casa se llovió, se llovió la casa entera y el techo se dañó, no tengo dinero para cambiar ese techo, soy soltera, no tengo hijos, o sea estoy bien aproblemada», cuenta Valeria a Diario El Trabajo.

Luego de ser operada en 2016, a los siete meses sufrió una artritis severa, «esa artritis casi me manda al otro lado, estuve en el hospital con edemas y principio de paro cardiaco, al tiempo el cáncer volvió a parecer y no es operable, por eso estoy recibiendo ‘quimio’ y radioterapia todo junto. Para empeorar mi situación llevo más de un año sin trabajar (…) si los lectores del Diario me ayudan espero con ese dinero por último cambiar las latas que se dañaron del techo de mi casa. Sé que tengo que comprar remedios y conseguirle pasajes a mi madre para que me visite cuando ella pueda, yo no puedo abandonar mis responsabilidades, pero lo que me está pasando es superior a mis fuerzas», agregó Valeria.

Quienes quieran contactar a Valeria o bien depositarle cualquier suma, hasta $1.000, pueden llamarla al +56 9 9981 4304, y su Cuenta RUT es: 10.532.548-7.

Roberto González Short