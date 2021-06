Exigir pase de movilidad le costó su trabajo a guardia de seguridad

Cliente asegura que fue agredido por el guardia:

Un confuso malentendido entre un guardia de seguridad en la empresa Tottus y uno de sus clientes, tendiente a las básicas relaciones humanas que deberían siempre ser observadas en nuestro diario vivir, es lo que detonó una serie de efectos para uno de ellos. En primera instancia fue el cliente Edson Cancino Orellana quien solicitó a Diario El Trabajo atender su reclamo, mismo que señala que un guardia de seguridad no le permitió ingresar al citado almacén, aún teniendo un Pase de Movilización.

«Mi nombre es Edson Cancino Orellana. Soy de la ciudad de San Felipe. Soy ingeniero en telecomunicaciones. Tengo mi negocio de telecomunicaciones inalámbricas, que son de las empresas esenciales de acuerdo al Ministerio de Salud. Dentro de mis labores, siendo el dueño de la empresa, está la compra de pertrechos para que la gente se pueda alimentar, compra de herramientas, o sea, las distintas necesidades que se tenga para ejercer el trabajo», dijo Cancino.

– ¿Qué pasó ese día jueves en el Tottus con ese guardia de seguridad?

– Ese día me dirigí al local de de Tottus el día viernes a las seis y media de la tarde aproximadamente. Hice mi fila llevando evidentemente toda mi documentación como el esquema de vacunación completo en el papel de acreditación de que soy el dueño de la empresa y los permisos correspondientes. Cando toca mi turno después de hacer la fila, el guardia que se encontraba en el lugar me indica de que no puedo entrar sólo con el esquema de vacunación. Evidentemente él me estaba vulnerando el derecho, vulnerando mis derechos de desplazamiento y de compra de acuerdo a lo establecido en la ley hasta este momento, me dice que no voy a entrar, a lo cual yo le solicito gentilmente que me deje hablar con su supervisor, a la cual me dice que lo espere, me dice espera al lado, pero que esperar un rato, entonces las palabras textuales del guardia, espérame allá. Comenzó a atender al resto de personas, y cuando atendió a dos personas y un tercero, que era otro señor que al parecer tenía su esquema de vacunación tanto en San Felipe como en Santiago, también empezó a ponerle problemas, porque supuestamente no estaban en orden sus documentos. Estuvo, digamos unos tres minutos hablando con esa persona, dándole explicaciones no podía entrar. Entonces la gente empezó a exacerbar un poco diciendo que el tiempo, que el tiempo, que el tiempo, cosa que el guardia lo dejó pasar al señor en ese momento. Y yo les digo por favor, ¿usted sería tan gentil de llamar a su supervisor?, y esto me lo dijo de forma textual: ‘Oiga, yo veré, yo veré si te dejo pasar o no. Eso depende de mí’. A lo cual yo lo miré y le dije ‘señor, por favor comuníqueme con su supervisor y me dijo ‘No, no lo voy a llamar’. En ese momento yo le dije ok, voy a pasar yo, y cuando yo pasé, él automáticamente por mi espalda, me empuja bruscamente, a lo cual yo reacciono moviéndome un poco y el señor pasa de largo. Y luego comenzó a empujarme de frente fuerte. O sea, echaba todo el peso de su cuerpo. Bueno, él era más alto que yo. Digamos unos 10, 15 centímetros más alto que yo, él es un poco más delgado (…) Pero él me empujaba y hacía y mil intentos de empujarme para sacarme por la fuerza del local, y siguió en ese plan hasta que en un momento ya él vino con un empujón cerca del rostro mío, a lo cual yo con mi mano le moví sus manos, cierto por el codo y comenzó a pedir refuerzos, a lo cual llegaron cuatro guardias de seguridad corriendo, pero en ningún momento yo le levanté la mano ni nada, solamente yo alcé mis brazos frente a las cámaras de seguridad, yo alcé mi brazo básicamente diciendo aquí no me vas a mover.

– ¿Qué pasó al final, pudo ingresar o no?

– En ese instante salió otro guardia y me empieza a preguntar qué había pasado. Le comenté, aquí tengo mis documentos, se lo mostré al señor, me pidió que le mostrara los documentos, la constitución de la empresa, se lo mostré y no tuve ningún problema, me dejaron entrar a hacer mis compras y todo, y este señor, evidentemente como digo, me puso en contacto con el jefe de sala, y bueno, se disculparon por el incidente.

GUARDIA DESPEDIDO

Diario El Trabajo habló con el ahora exguardia de seguridad de la empresa Tottus, quien se identificó como Gabriel Orejona, el joven visitó nuestra Sala de Redacción la mañana de este domingo para dar a conocer su versión de los hechos.

«Aquí lo que pasa es que como yo le presto servicio al Supermercado Tottus, llegó un cliente con un pase de movilidad que no era de la zona de San Felipe, que era fuera de la zona, a lo cual yo le expliqué al caballero que ese pase no le servía, y me trató de ignorante, que era un cuadrado que no sabía que su pase movilidad servía para toda comuna, pero el pase de movilidad se restringió el 3 de junio del 2021, o sea, que cada cual solamente sirve para la pura comuna. Así que eso es lo que pasó».

– Pero según la versión del cliente, dice que tú lo empujaste.

– No, no, no, no, no lo empujé. Lo que pasa es que el caballero me trató de ignorante por el pase movilidad, lo cual le expliqué que no le servía y me dijo que él es de ‘primera necesidad, soy de telecomunicaciones, tengo mi permiso único colectivo’, y yo le dije muéstreme su permiso, el ‘único colectivo’, me dijo ‘no, lo tengo en el auto’ y le dije vaya a buscarlo, me lo muestra y ahí vamos a ver si es de primera necesidad.

– Se dice que usted fue despedido por la empresa, ¿es verdad que perdiste tu trabajo?

– Bueno, al día siguiente el encargado de seguridad del supermercado me dijo que ‘esto pasó a mayores’, don Rodrigo Valenzuela ya dijo que pasó a mayores, que esto salió con reclamo, que el Caballero puso un reclamo en la PDI a lo cual dieron mi nombre. ¿Cómo obtuvieron mi nombre? No sé porque para poder dar mi nombre tiene que tener una orden judicial para entregar mi nombre. Eso significa que debajo del mismo supermercado entregaron mi nombre.

Diario El Trabajo buscó hablar con alguien de Gerencia o Seguridad de Tottus, dejamos nuestro contacto para ello, pero nadie rindió declaraciones.

Roberto González Short